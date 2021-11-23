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https://arabic.sputniknews.com/20211123/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-لسنا-طرفا-في-الاتفاق-النووي-الإيراني-ولا-نلتزم-به-1050779952.html
رئيس الوزراء الإسرائيلي: لسنا طرفا في الاتفاق النووي الإيراني ولا نلتزم به
رئيس الوزراء الإسرائيلي: لسنا طرفا في الاتفاق النووي الإيراني ولا نلتزم به
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق النووي الإيراني وغير ملزمة به وموقفها منه لم يتغير. 23.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-23T07:48+0000
2021-11-23T07:48+0000
2021-11-23T09:52+0000
العالم
الأخبار
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القاهرة -سبوتنيك. وقال بينيت في كلمة له خلال مؤتمر السياسة والأمن بجامعة رايشمان: "حتى إن كان هناك تشديد للاتفاق النووي فلسنا طرفا فيه وغير ملزمين به.. موقفنا من الاتفاق النووي لم يتغير".وتابع بينيت قائلا: "إيران من أكثر الدول تطورا في برنامجها النووي لقد حاصر الإيرانيون إسرائيل بالصواريخ وهم جالسون بأمان في طهران. إنهم يضايقوننا من بعيد، ويستنزفون طاقتنا ويضروننا".
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العالم, الأخبار
رئيس الوزراء الإسرائيلي: لسنا طرفا في الاتفاق النووي الإيراني ولا نلتزم به 07:48 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 09:52 GMT 23.11.2021)
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق النووي الإيراني وغير ملزمة به وموقفها منه لم يتغير.
القاهرة -
سبوتنيك
. وقال بينيت في كلمة له خلال مؤتمر السياسة والأمن بجامعة رايشمان: "حتى إن كان هناك تشديد للاتفاق النووي فلسنا طرفا فيه وغير ملزمين به.. موقفنا من الاتفاق النووي لم يتغير".
وتابع بينيت قائلا: "إيران من أكثر الدول تطورا في
برنامجها النووي
لقد حاصر الإيرانيون إسرائيل بالصواريخ وهم جالسون بأمان في طهران. إنهم يضايقوننا من بعيد، ويستنزفون طاقتنا ويضروننا".