رئيس قناة عربية خاصة ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية

وحسب تصريحات نقلها موقع قناة نسمة التونسية، قال مدير قناة الجنوبية بوبكر الصغير، إن العجرودي "ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية المقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان من العام القادم 2022".ويحمل العجرودي الجنسية الفرنسية، بجانب جنسيته التونسية، وتنطبق عليه شروط الترشح للرئاسة، مما يجعل له الحق في ذلك.وعدد الصغير شروط الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية، مؤكدا وجوب أن يكون حاملاً للجنسية الفرنسية، ولصفة الناخب، وألا يقل عمره عن 23عاما، وأن يكون مستوفياً لالتزامات أداء الخدمة العسكرية.لكن الشرط الأهم في الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية هو قدرة المرشح على جمع "ما لا يقل عن 500 توقيع من الأشخاص المخول لهم منحها، موزعة على 30 إقليم، دون أن يتخطى عدد الموقعين في كل إقليم عشر العدد الإجمالي للأعضاء المنتخبين".و"يهدف هذا الإجراء إلى إقصاء أصحاب الترشيحات غير الجدية وزيادة نسبة التصويت للمرشحين الذين يحظون بقاعدة وطنية عريضة وذلك عن طريق عدم تشتيت الأصوات على عدد كبير من الأشخاص".
لكن الشرط الأهم في الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية هو قدرة المرشح على جمع "ما لا يقل عن 500 توقيع من الأشخاص المخول لهم منحها، موزعة على 30 إقليم، دون أن يتخطى عدد الموقعين في كل إقليم عشر العدد الإجمالي للأعضاء المنتخبين".
و"يهدف هذا الإجراء إلى إقصاء أصحاب الترشيحات غير الجدية وزيادة نسبة التصويت للمرشحين الذين يحظون بقاعدة وطنية عريضة وذلك عن طريق عدم تشتيت الأصوات على عدد كبير من الأشخاص".