https://arabic.sputniknews.com/20211123/رئيس-مجموعة-العمل-الوطني-الليبي-عدد-المرشحين-الكبير-للرئاسة-دلالة-على-الرغبة-في-المشاركة-1052430765.html

رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي: عدد المرشحين الكبير للرئاسة دلالة على الرغبة في المشاركة

رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي: عدد المرشحين الكبير للرئاسة دلالة على الرغبة في المشاركة

قال رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، الدكتور خالد الترجمان، اليوم الثلاثاء، إن "هذا العدد الهائل من ‏الأصوات يعطي دلالة على أن الجميع يود أن يكون جزءا من... 23.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-23T13:01+0000

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وأشار في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن "هناك من يحاول استغلال كونه مرشحا للرئاسة للمساومة على مناصب في مؤسسات الدولة أو الحصول على مكاسب ثم التنازل في وقت لاحق لغيره من خلال صفقات سياسية".وأوضح الترجمان، أن "الدول الفاعلة في الملف الليبي تدفع بقوة باتجاه إجراء الانتخابات عن طريق التلويح بعقوبات ضد معرقلي الانتخابات حيث تراجع الكثيرون عن التهديدات التي أطلقوها ضد المفوضية أو المترشحين، بدليل هذا الكم الهائل من المرشحين، مستبعدا أن يتم عرقلة الانتخابات، لكنه شدد على أن الخوف الأساسي هو عدم قبول نتائج الانتخابات، إذ أن بعض الفصائل المسلحة والإسلاميين قد يصبحوا حجر عثرة في قبول نتائج الانتخابات إذا لم تفرز من يريدون".وأغلقت المفوضية العليا للانتخابات الليبية باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي تجري في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وارتفع عدد المترشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة بليبيا إلى أكثر من 85 مرشحا، فيما قال المجلس الأعلى للدولة إن قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب ستعرض العملية للطعن القانوني في صحتها.وقالت مفوضية الانتخابات إن فروعها الثلاثة في طرابلس (غربا) وبنغازي (شرقا) وسبها (جنوبا) تراجع وتدقق في كافة طلبات المترشحين للتأكد من استيفاء متطلبات وضوابط الترشح للانتخابات الرئاسية.

https://arabic.sputniknews.com/20211122/مفوضية-الانتخابات-الليبية-تغلق-باب-الترشح-لانتخابات-الرئاسة-بعد-ترشح-أكثر-من-80-شخصا-1050775783.html

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