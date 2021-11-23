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"رولز رويس" البريطانية تطلق أسرع وسيلة نقل كهربائية في العالم... فيديو
"رولز رويس" البريطانية تطلق أسرع وسيلة نقل كهربائية في العالم... فيديو
أطلقت شركة "رولز رويس" البريطانية، الطائرة الكهربائية الجديدة "Spirit of Innovation"، معلنة أنها أسرع وسيلة نقل كهربائية في العالم. 23.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-23T05:48+0000
2021-11-23T09:31+0000
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وقالت الشركة في بيان على موقعها إن طائرتها "Spirit of Innovation" يمكن اعتبارها أسرع مركبة كهربائية في العالم بعد اختبارات الطيران الأخيرة.وتمكنت الطائرة من التحليق بسرعة 623 كيلومترًا في الساعة، وقالت الشركة أيضًا إن الطائرة سجلت رقمين قياسيين عالميين آخرين، فوصلت سرعتها القصوى إلى 555.9 كيلومترًا في الساعة على مسافة ثلاثة كيلومترات فقط، كما صعدت الطائرة إلى ارتفاع يزيد على 3000 متر في 202 ثانية، محطمة الرقم القياسي العالمي السابق بفارق 60 ثانية.تم تجهيز الطائرة بمحرك كهربائي بقدرة 400 كيلو واط، وأكد مهندسو الشركة أنها مجهزة بأقوى بطارية تم تصنيعها في صناعة الطيران على الإطلاق.وجاء في بيان الشركة: "التطوير يدعم طموحنا في توفير الاختراقات التكنولوجية التي يحتاجها المجتمع لإزالة الكربون من وسائل النقل في الجو والبر والبحر".في أكتوبر الماضي، تحدث رئيس "Tesla" و"SpaceX" إيلون ماسك، عن رغبته في إنشاء طائرة كهربائية أسرع من الصوت، ومع ذلك أكد ماسك أنه في الوقت الحالي غير قادر على تخصيص الوقت لهذا الإنجاز.
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منوعات, مجتمع, الأخبار

"رولز رويس" البريطانية تطلق أسرع وسيلة نقل كهربائية في العالم... فيديو

05:48 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 09:31 GMT 23.11.2021)
© AP Photo / Steve Helberشركة "رولز رويس" البريطانية
شركة رولز رويس البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Steve Helber
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أطلقت شركة "رولز رويس" البريطانية، الطائرة الكهربائية الجديدة "Spirit of Innovation"، معلنة أنها أسرع وسيلة نقل كهربائية في العالم.
وقالت الشركة في بيان على موقعها إن طائرتها "Spirit of Innovation" يمكن اعتبارها أسرع مركبة كهربائية في العالم بعد اختبارات الطيران الأخيرة.
وتمكنت الطائرة من التحليق بسرعة 623 كيلومترًا في الساعة، وقالت الشركة أيضًا إن الطائرة سجلت رقمين قياسيين عالميين آخرين، فوصلت سرعتها القصوى إلى 555.9 كيلومترًا في الساعة على مسافة ثلاثة كيلومترات فقط، كما صعدت الطائرة إلى ارتفاع يزيد على 3000 متر في 202 ثانية، محطمة الرقم القياسي العالمي السابق بفارق 60 ثانية.
تم تجهيز الطائرة بمحرك كهربائي بقدرة 400 كيلو واط، وأكد مهندسو الشركة أنها مجهزة بأقوى بطارية تم تصنيعها في صناعة الطيران على الإطلاق.
وجاء في بيان الشركة: "التطوير يدعم طموحنا في توفير الاختراقات التكنولوجية التي يحتاجها المجتمع لإزالة الكربون من وسائل النقل في الجو والبر والبحر".
في أكتوبر الماضي، تحدث رئيس "Tesla" و"SpaceX" إيلون ماسك، عن رغبته في إنشاء طائرة كهربائية أسرع من الصوت، ومع ذلك أكد ماسك أنه في الوقت الحالي غير قادر على تخصيص الوقت لهذا الإنجاز.
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