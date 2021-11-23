سرقة منزل نجم برشلونة أثناء حضور عائلته مباراته على التلفاز... صور
© AFP 2021 / JAVIER SORIANOلاعب برشلونة لويس إنريكي (يسار) يتنافس مع سيرجي بارجوان (يمين) لاعب أتليتكو مدريد خلال مباراة الدوري الإسباني
© AFP 2021 / JAVIER SORIANO
سرق لصوص مجهولون منزل أحد نجوم نادي برشلونة الإسباني أثناء حضور عائلته إحدى المباريات التي خاضها ابنها على شاشة التلفاز.
وتعرض منزل مهاجم برشلونة الشاب أنسو فاتي، للسرقة بعد أن استغل اللصوص انشغال والديه بحضور مباراة ابنهم على التلفاز.
وبحسب صحيفة "La Vanguardia"، في وقت السرقة، كان المهاجم يشارك في مباراة في ملعب "كامب نو" بين برشلونة وإسبانيول.
17/30 on the Young Guns U-19 2021-2022 list is..— Young Guns (@YoungGunsFooty) November 22, 2021
Ansu Fati (Barcelona) 🇪🇸
Fati made his debut for Barcelona aged just 16 years 9 months and 25 days. 6 days after his debut, he scored his 1st goal for the Blaugrana, making him the youngest ever goal scorer for Barca in La Liga… pic.twitter.com/xxKYPTNAvC
ودخل اللصوص إلى الطابق الثاني من المنزل وبعد بضع دقائق غادروا المنزل ومعهم نقود ومجوهرات ومقتنيات باهظة الثمن، بحسب المصادر.
Ansu Fati is so overrated by the Barcelona fans. Phillipe Coutinho deserves that No. 10 kit for Barcelona. We expected Neymar, Hazard, Griezmann and Coutinho to rule the football world after Messi and Ronaldo. Well, it is only Neymar who is ruling the football world among them pic.twitter.com/0UX0jtiu9b— Ahmed Umair (@AhmedUm68632587) November 16, 2021
وسمعت عائلة اللاعب ضجيجا قادما من الطابق الثاني، واتصلوا بالشرطة، لكن عندما وصل ضباط إنفاذ القانون إلى مكان الحادث، كان اللصوص قد اختفوا.
وقدم لاعب كرة القدم المحترف البالغ من العمر 19 عاما شكوى في وقت لاحق إلى الشرطة.