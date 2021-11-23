تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211123/سرقة-منزل-نجم-برشلونة-أثناء-حضور-عائلته-مباراته-على-التلفاز-صور---1052647065.html
سرقة منزل نجم برشلونة أثناء حضور عائلته مباراته على التلفاز... صور
سرقة منزل نجم برشلونة أثناء حضور عائلته مباراته على التلفاز... صور
سرق لصوص مجهولون منزل أحد نجوم نادي برشلونة الإسباني أثناء حضور عائلته إحدى المباريات التي خاضها ابنها على شاشة التلفاز. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T15:47+0000
2021-11-23T15:47+0000
منوعات
رياضة
أخبار برشلونة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1050558916_0:0:1851:1042_1920x0_80_0_0_916d939f8f7d79bc1779f577bfe50dfc.jpg
وتعرض منزل مهاجم برشلونة الشاب أنسو فاتي، للسرقة بعد أن استغل اللصوص انشغال والديه بحضور مباراة ابنهم على التلفاز.وبحسب صحيفة "La Vanguardia"، في وقت السرقة، كان المهاجم يشارك في مباراة في ملعب "كامب نو" بين برشلونة وإسبانيول.ودخل اللصوص إلى الطابق الثاني من المنزل وبعد بضع دقائق غادروا المنزل ومعهم نقود ومجوهرات ومقتنيات باهظة الثمن، بحسب المصادر.وقدم لاعب كرة القدم المحترف البالغ من العمر 19 عاما شكوى في وقت لاحق إلى الشرطة.
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1050558916_0:0:1851:1388_1920x0_80_0_0_aaf31c59a1e4f15104c081ff7f6aeb7e.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, رياضة, أخبار برشلونة

سرقة منزل نجم برشلونة أثناء حضور عائلته مباراته على التلفاز... صور

15:47 GMT 23.11.2021
© AFP 2021 / JAVIER SORIANOلاعب برشلونة لويس إنريكي (يسار) يتنافس مع سيرجي بارجوان (يمين) لاعب أتليتكو ​​مدريد خلال مباراة الدوري الإسباني
لاعب برشلونة لويس إنريكي (يسار) يتنافس مع سيرجي بارجوان (يمين) لاعب أتليتكو ​​مدريد خلال مباراة الدوري الإسباني - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / JAVIER SORIANO
تابعنا عبر
سرق لصوص مجهولون منزل أحد نجوم نادي برشلونة الإسباني أثناء حضور عائلته إحدى المباريات التي خاضها ابنها على شاشة التلفاز.
وتعرض منزل مهاجم برشلونة الشاب أنسو فاتي، للسرقة بعد أن استغل اللصوص انشغال والديه بحضور مباراة ابنهم على التلفاز.
وبحسب صحيفة "La Vanguardia"، في وقت السرقة، كان المهاجم يشارك في مباراة في ملعب "كامب نو" بين برشلونة وإسبانيول.
ودخل اللصوص إلى الطابق الثاني من المنزل وبعد بضع دقائق غادروا المنزل ومعهم نقود ومجوهرات ومقتنيات باهظة الثمن، بحسب المصادر.

وسمعت عائلة اللاعب ضجيجا قادما من الطابق الثاني، واتصلوا بالشرطة، لكن عندما وصل ضباط إنفاذ القانون إلى مكان الحادث، كان اللصوص قد اختفوا.

وقدم لاعب كرة القدم المحترف البالغ من العمر 19 عاما شكوى في وقت لاحق إلى الشرطة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة <"br />
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:37 GMTالقوات اليمنية المشتركة تسيطر على قرى في غرب تعز إثر معارك مع مسلحي "أنصار الله"
16:31 GMTوزير تركي يؤكد أهمية التعاون مع الإمارات في دعم الاستقرار الإقليمي
16:29 GMTبريانكا شوبرا تثير جدلا بعد حذف لقب زوجها من حساباتها على مواقع التواصل
16:28 GMTحمدوك: لا أفكر في الشعبية وهدفي مصلحة السودان
16:16 GMTالبنك المركزي التركي: مبيعات الليرة "منفصلة عن الواقع"
16:16 GMTرئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية: تم خصخصة النووي الإيراني لشخص واحد... ماذا يقصد؟
16:06 GMTمعهد البترول الأمريكي: خطة بايدن للتأثير على أسعار النفط "قصيرة الأجل"
16:04 GMTوزير الصحة الروسي: التطعيم ضد كورونا مستمر ويغطي أكثر من 500 ألف شخص في اليوم
16:01 GMTاستقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش
16:00 GMTالصحة العالمية تحذر من خطر بالغ يهدد أوروبا بسبب كورونا
15:56 GMTالنيابة المصرية تحقق في تسمم تلاميذ بسبب الوجبات المدرسية
15:53 GMTمسلحون موالون لأمريكا يغلقون المعابر المؤدية لمناطق سيطرة الجيش السوري
15:50 GMTالمغرب يضع شرطا لدخول التونسيين إليه
15:47 GMTسرقة منزل نجم برشلونة أثناء حضور عائلته مباراته على التلفاز... صور
15:44 GMTحمدوك للسودانيين: ما حدث انقلاب ولست خائنا ولأجلكم اتفقت مجددا مع الجيش
15:42 GMTمحامي ترامب السابق يهدده بعد خروجه من السجن: لن أكون الوحيد المدان
15:41 GMTهل تتعرض تل أبيب لضربات صاروخية... قائد القوات الجوية الإسرائيلية يرد
15:32 GMTحوادث "إف 35" تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟
15:31 GMTالليرة التركية تفقد 11.5% من قيمتها أمام العملات الأجنبية خلال بضع ساعات
15:25 GMTمنة شلبي تتصدر "الترند" بعد خسارتها في حفل جوائز "إيمي"... صور وفيديو