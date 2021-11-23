دول عربية تعلن رغبتها في المشاركة بإنتاج الطائرة الروسية "أوريون-إي"

كما نظم ممثلو شركة كرونشتاد عددًا من العروض التقديمية لنظام الطائرات بدون طيار "أوريون-إي" للعملاء الجدد وعشرات من المفاوضات المشتركة مع شركة "روس أبورون إكسبورت".وتبين أن منتجات الشركة ذات أهمية خاصة لممثلي دول الخليج العربي، بالإضافة إلى ذلك، أعرب ممثلو الصناعة من دول الشرق الأوسط عن رغبتهم في المشاركة في التعاون في إنتاج طائرات بدون طيار من تطوير شركة "كرونشتاد".وأعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية في وقت سابق أنها ستبدأ بالترويج للطائرة المسيرة الهجومية الجديدة من طراز أوريون-أي في المعرض الدولي للأسلحة والمعدات العسكرية في أثينا.وقال سيرغي بوغاتيكوف، المدير العام لشركة كرونشتاد: "يمكن القول أن السوق الواعدة لمركبة "أوريون-إي" الفضائية هي الشرق الأوسط، حيث يطلب العملاء في هذه المنطقة بشكل متزايد على الأنظمة الذاتية القيادة (غير المأهولة)، ونحن قادرون على إرضاء حاجاتهم، وهذا سيزيد من القدرة التنافسية للتقنيات الروسية غير المأهولة في السوق العالمية وسيمكن بلدنا من احتلال مكانة جيدة في التصدير العالمي للطائرات المسيرة بدون طيار".
بدأت شركة "كرونشتاد" المنتجة للطائرات بدون طيار الروسية مشاركتها في معرض دبي للطيران الدولي "إير شو 2021" في الإمارات العربية المتحدة، وحققت نجاحًا باهرًا، حيث تعرف ممثلو دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على منتجات الشركة.
كما نظم ممثلو شركة كرونشتاد عددًا من العروض التقديمية لنظام الطائرات بدون طيار "أوريون-إي" للعملاء الجدد وعشرات من المفاوضات المشتركة مع شركة "روس أبورون إكسبورت".
وتبين أن منتجات الشركة ذات أهمية خاصة لممثلي دول الخليج العربي، بالإضافة إلى ذلك، أعرب ممثلو الصناعة من دول الشرق الأوسط عن رغبتهم في المشاركة في التعاون في إنتاج طائرات بدون طيار من تطوير شركة "كرونشتاد".
وقال سيرغي بوغاتيكوف، المدير العام لشركة كرونشتاد: "يمكن القول أن السوق الواعدة لمركبة "أوريون-إي" الفضائية هي الشرق الأوسط، حيث يطلب العملاء في هذه المنطقة بشكل متزايد على الأنظمة الذاتية القيادة (غير المأهولة)، ونحن قادرون على إرضاء حاجاتهم، وهذا سيزيد من القدرة التنافسية للتقنيات الروسية غير المأهولة في السوق العالمية وسيمكن بلدنا من احتلال مكانة جيدة في التصدير العالمي للطائرات المسيرة بدون طيار".