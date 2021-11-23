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https://arabic.sputniknews.com/20211123/شركة-روسية-تنجح-بإنتاج-قطع-وأجزاء-معقدة-للمدرعات-بتقنية-ثلاثية-الأبعاد-1052421894.html
شركة روسية تنجح بإنتاج قطع وأجزاء معقدة للمدرعات بتقنية ثلاثية الأبعاد
شركة روسية تنجح بإنتاج قطع وأجزاء معقدة للمدرعات بتقنية ثلاثية الأبعاد
أعلنت شركة الصناعات العسكرية الروسية للمدرعات أنها بدأت بعملية إنتاج الأجزاء والقطع الأكثر تعقيدا لمدرعة "بوميرانغ" الحديثة، وذلك من خلال استخدام طابعة ثلاثية... 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T10:58+0000
2021-11-23T10:58+0000
روسيا
دبابات
مدرعة عسكرية
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وجاء إعلان الشركة من خلال منشور على صفحتها الرسمية على منصة "إنستغرام" وجاء فيه أن "الشركة وخلال فترة زمنية محدودة استطاعت عبر قسم الهندسة في الشركة تطوير الإنتاج عبر استخدام تقنيات حديثة (طابعة ثلاثية الأبعاد) لتصنيع الأجزاء والقطع المعقدة الخاصة بمدرعة "بوميراغ" العسكرية.وبحسب المدير العام للمجمع الصناعي العسكري، ألكسندر كراسوفيتسكي، فإن هذه التقنيات ستحد من التكاليف المالية لصناعة بعض القطع ومنها القوالب والقطع الصغيرة المعقدة.يذكر أنه تم تجهيز "بوميرانغ" بنظام تعليق مستقل، ومحرك ديزل بقوة 750 حصانا، قادر على التغلب على العقبات المختلفة والوصول إلى سرعات تزيد على 100 كم / ساعة، واحتياطي الطاقة 800 كم على الأقل.
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روسيا, دبابات, مدرعة عسكرية

شركة روسية تنجح بإنتاج قطع وأجزاء معقدة للمدرعات بتقنية ثلاثية الأبعاد

10:58 GMT 23.11.2021
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الذهاب إلى بنك الصوربوميرانغ
بوميرانغ - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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أعلنت شركة الصناعات العسكرية الروسية للمدرعات أنها بدأت بعملية إنتاج الأجزاء والقطع الأكثر تعقيدا لمدرعة "بوميرانغ" الحديثة، وذلك من خلال استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.
وجاء إعلان الشركة من خلال منشور على صفحتها الرسمية على منصة "إنستغرام" وجاء فيه أن "الشركة وخلال فترة زمنية محدودة استطاعت عبر قسم الهندسة في الشركة تطوير الإنتاج عبر استخدام تقنيات حديثة (طابعة ثلاثية الأبعاد) لتصنيع الأجزاء والقطع المعقدة الخاصة بمدرعة "بوميراغ" العسكرية.
وبحسب المدير العام للمجمع الصناعي العسكري، ألكسندر كراسوفيتسكي، فإن هذه التقنيات ستحد من التكاليف المالية لصناعة بعض القطع ومنها القوالب والقطع الصغيرة المعقدة.
يذكر أنه تم تجهيز "بوميرانغ" بنظام تعليق مستقل، ومحرك ديزل بقوة 750 حصانا، قادر على التغلب على العقبات المختلفة والوصول إلى سرعات تزيد على 100 كم / ساعة، واحتياطي الطاقة 800 كم على الأقل.
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