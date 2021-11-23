شريف منير يكشف عن وضعه شرطا أمام عادل إمام للتمثيل معه... فيديو

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية، أمس الاثنين، إنه أحيانا عندما يجد أنها نشرت صورة لها بملابس لم تعجبه يخبرها، وتقوم بحذفها إرضاء له.كما انتقد منير حديث ابنته عن حياتها الخاصة وزيجاتها وطلاقها عبر "السوشيال ميديا"، لأن هذه تندرج تحت خصوصية الإنسان.لكن في المقابل، أشاد شريف منير بما تروج له ابنته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واهتمامها بالأخلاق والتنمية البشرية ومظهر الناس والمساواة بين الجنسين.كما كشف شريف منير في حواره مع برنامج "كلمة أخيرة"، أنه وضع شرطا أمام الفنان عادل إمام، عندما أسند الأخير له مشاركته بطولة فيلم "المولد"، من إنتاج عام 1988.وأوضح منير أنه رفض التمثيل أمام عادل إمام في الفيلم لأن مساحة دوره في العمل كانت صغيرة، واشترط على "الزعيم" وقتها أنه موافق على أن يمثل معه بشرط أن يكون دوره كبيرا.وأردف شريف منير أنه بعد مرور سنوات وقف أمام عادل إمام في فيلم "عريس من جهة أمنية"، مؤكدا أنه دائما ينتقي أدواره ولا يتسرع في اختيارها.