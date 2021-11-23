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https://arabic.sputniknews.com/20211123/شريف-منير-يكشف-عن-وضعه-شرطا-أمام-عادل-إمام-للتمثيل-معه-فيديو-1052430318.html
شريف منير يكشف عن وضعه شرطا أمام عادل إمام للتمثيل معه... فيديو
شريف منير يكشف عن وضعه شرطا أمام عادل إمام للتمثيل معه... فيديو
اعترف الفنان المصري، شريف منير، أن لديه بعض التحفظات بشأن تصرفات ابنته الكبرى، أسما شريف ‏منير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.‏ 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T12:47+0000
2021-11-23T12:47+0000
عادل إمام
أخبار الفنانين في مصر
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وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية، أمس الاثنين، إنه أحيانا عندما يجد أنها نشرت صورة لها بملابس لم تعجبه يخبرها، وتقوم بحذفها إرضاء له.كما انتقد منير حديث ابنته عن حياتها الخاصة وزيجاتها وطلاقها عبر "السوشيال ميديا"، لأن هذه تندرج تحت خصوصية الإنسان.لكن في المقابل، أشاد شريف منير بما تروج له ابنته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واهتمامها بالأخلاق والتنمية البشرية ومظهر الناس والمساواة بين الجنسين.كما كشف شريف منير في حواره مع برنامج "كلمة أخيرة"، أنه وضع شرطا أمام الفنان عادل إمام، عندما أسند الأخير له مشاركته بطولة فيلم "المولد"، من إنتاج عام 1988.وأوضح منير أنه رفض التمثيل أمام عادل إمام في الفيلم لأن مساحة دوره في العمل كانت صغيرة، واشترط على "الزعيم" وقتها أنه موافق على أن يمثل معه بشرط أن يكون دوره كبيرا.وأردف شريف منير أنه بعد مرور سنوات وقف أمام عادل إمام في فيلم "عريس من جهة أمنية"، مؤكدا أنه دائما ينتقي أدواره ولا يتسرع في اختيارها.
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عادل إمام, أخبار الفنانين في مصر

شريف منير يكشف عن وضعه شرطا أمام عادل إمام للتمثيل معه... فيديو

12:47 GMT 23.11.2021
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDالفنان المصري، شريف منير
الفنان المصري، شريف منير - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
تابعنا عبر
اعترف الفنان المصري، شريف منير، أن لديه بعض التحفظات بشأن تصرفات ابنته الكبرى، أسما شريف ‏منير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.‏
وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية، أمس الاثنين، إنه أحيانا عندما يجد أنها نشرت صورة لها بملابس لم تعجبه يخبرها، وتقوم بحذفها إرضاء له.
كما انتقد منير حديث ابنته عن حياتها الخاصة وزيجاتها وطلاقها عبر "السوشيال ميديا"، لأن هذه تندرج تحت خصوصية الإنسان.
لكن في المقابل، أشاد شريف منير بما تروج له ابنته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واهتمامها بالأخلاق والتنمية البشرية ومظهر الناس والمساواة بين الجنسين.
كما كشف شريف منير في حواره مع برنامج "كلمة أخيرة"، أنه وضع شرطا أمام الفنان عادل إمام، عندما أسند الأخير له مشاركته بطولة فيلم "المولد"، من إنتاج عام 1988.
وأوضح منير أنه رفض التمثيل أمام عادل إمام في الفيلم لأن مساحة دوره في العمل كانت صغيرة، واشترط على "الزعيم" وقتها أنه موافق على أن يمثل معه بشرط أن يكون دوره كبيرا.
وأردف شريف منير أنه بعد مرور سنوات وقف أمام عادل إمام في فيلم "عريس من جهة أمنية"، مؤكدا أنه دائما ينتقي أدواره ولا يتسرع في اختيارها.
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