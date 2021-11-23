تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211123/شويغو-تصرفات-القاذفات-الأمريكية-بالقرب-من-الحدود-الشرقية-الروسية-تشكل-تهديدا-للصين-أيضا-1052643759.html
شويغو: تصرفات القاذفات الأمريكية بالقرب من الحدود الشرقية الروسية تشكل تهديدا للصين أيضا
شويغو: تصرفات القاذفات الأمريكية بالقرب من الحدود الشرقية الروسية تشكل تهديدا للصين أيضا
صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن نشاط القاذفات الاستراتيجية الأمريكية بالقرب من الحدود الشرقية الروسية قد ازداد بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن... 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T14:55+0000
2021-11-23T14:55+0000
روسيا
سيرغي شويغو
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048939024_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48882f305666d59e4356e7d30120ca93.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال شويغو خلال لقائه مع وزير الدفاع الصيني عبر اتصال هاتفي: "نرصد زيادة ملحوظة في أعداد الطلعات الجوية بالقرب من الحدود الروسية. في عام 2020 وحده، أجرى الطيران الاستراتيجي لسلاح الجو الأمريكي 22 رحلة فوق بحر أوخوتسك، بينما قام بثلاث رحلات فقط في عام 2019".ووفقا لتقييمات وزير الدفاع الروسي فإن تصرفات القاذفات الاستراتيجية الأمريكية تشكل تهديدا ليس لروسيا فقط، وإنما للصين أيضا.وأقر وزيا الدفاع، الروسي سيرغي شويغو، ونظيره الصيني وي فنغ خه، اليوم الثلاثاء، خارطة طريق لتنمية التعاون في المجال العسكري بين بلديهما حتى عام 2025.قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الأحد الماضي، إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي "الناتو" وقف "الاستفزازات" على الحدود الروسية.وأضاف بيسكوف "يجب على الولايات المتحدة وحلفائها التوقف عن تركيز القبضة العسكرية على حدودنا".فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤخرا، أن قاذفات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاستراتيجية تحلق على بعد 20 كم من الحدود الروسية، وهو أمر يتجاوز الخطوط الحمراء.يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية. وتتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20211118/بوتين-قاذفات-الناتو-تحلق-على-مسافة-20-كم-من-الحدود-الروسية-وهو-أمر-يتجاوز-الخطوط-الحمراء-1050743388.html
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0b/1048939024_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_88169ff0e3a4eb9c3bd98a749f0af70c.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سيرغي شويغو, الصين

شويغو: تصرفات القاذفات الأمريكية بالقرب من الحدود الشرقية الروسية تشكل تهديدا للصين أيضا

14:55 GMT 23.11.2021
© Sputnik . Press service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، روسيا 11 مايو 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، روسيا 11 مايو 2021 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© Sputnik . Press service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن نشاط القاذفات الاستراتيجية الأمريكية بالقرب من الحدود الشرقية الروسية قد ازداد بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن الطيارين يتدربون على القيام بضربات صاروخية، وأن مثل هذه التصرفات تشكل تهديدا للصين أيضا.
موسكو - سبوتنيك. وقال شويغو خلال لقائه مع وزير الدفاع الصيني عبر اتصال هاتفي: "نرصد زيادة ملحوظة في أعداد الطلعات الجوية بالقرب من الحدود الروسية. في عام 2020 وحده، أجرى الطيران الاستراتيجي لسلاح الجو الأمريكي 22 رحلة فوق بحر أوخوتسك، بينما قام بثلاث رحلات فقط في عام 2019".
ووفقا لتقييمات وزير الدفاع الروسي فإن تصرفات القاذفات الاستراتيجية الأمريكية تشكل تهديدا ليس لروسيا فقط، وإنما للصين أيضا.
وأقر وزيا الدفاع، الروسي سيرغي شويغو، ونظيره الصيني وي فنغ خه، اليوم الثلاثاء، خارطة طريق لتنمية التعاون في المجال العسكري بين بلديهما حتى عام 2025.
قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الأحد الماضي، إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي "الناتو" وقف "الاستفزازات" على الحدود الروسية.
وأضاف بيسكوف "يجب على الولايات المتحدة وحلفائها التوقف عن تركيز القبضة العسكرية على حدودنا".
فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤخرا، أن قاذفات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاستراتيجية تحلق على بعد 20 كم من الحدود الروسية، وهو أمر يتجاوز الخطوط الحمراء.
قاذفة قنابل بي-52 - Sputnik عربي, 1920, 18.11.2021
بوتين: قاذفات الناتو تحلق على مسافة 20 كم من حدودنا وهذا أمر يتجاوز الخطوط الحمراء
18 نوفمبر, 14:27 GMT
يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية. وتتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة <"br />
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:01 GMTرحيل 4 مذيعات مصريات أشهرهن شيرين دويك... الوسط الإعلامي يتشح بالسواد
14:55 GMTشويغو: تصرفات القاذفات الأمريكية بالقرب من الحدود الشرقية الروسية تشكل تهديدا للصين أيضا
14:54 GMTظهور راموس وفيراتي في قائمة سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
14:51 GMT الكويت تفكر في نوع جديد من التأشيرات ليست للجميع
14:50 GMTانفجار في مصنع للصواريخ قرب العاصمة الصربية بلغراد...فيديو
14:43 GMTمعركة ضخمة بين أسماك القرش والطيور في أعماق المحيط... فيديو
14:41 GMTالتحالف يعلن مقتل 110 مسلحين من جماعة "أنصار الله" بعمليات في اليمن
14:38 GMTالموت يفجع محمد منير ويحضر الجنازة من داخل سيارته... فيديو
14:35 GMTترحيل تمثال رئيس أمريكي أسبق من نيويورك "لارتباطه بالعبودية"...فيديو
14:35 GMTبيلاروسيا تستعد عسكريا وتزيد نشاطها الاستخباراتي تحسبا لهجوم مفاجئ
14:33 GMTجينيفر لورانس تعترف بتفوق ليوناردو دي كابريو عليها في شباك التذاكر
14:20 GMTروسيا تسلم لبنان صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت... الأردن وإسرائيل يوقعان اتفاق المياه
14:16 GMTخبير: الوقود المصري لـ"حماس" مقابل أمن إسرائيل
14:14 GMTلبؤة "تأكل قلبا" بشراهة في حديقة الحيوان...فيديو
14:14 GMTالسفارة الفرنسية في إثيوبيا تدعو رعاياها إلى المغادرة "في أقرب وقت"
14:11 GMTكوريا الجنوبية تقرر طرح جزء من مخزونها الاستراتيجي للنفط بطلب من الولايات المتحدة
14:05 GMTالسلطات السورية تفرج عن متورطين في أعمال مسلحة بدرعا... صور
14:00 GMTأفغانستان... 100 يوم تحت حكم طالبان
13:58 GMTالحكومة النيجيرية ترفض تقريرا قضائيا يصف قتل المتظاهرين العام الماضي بـ"المجزرة"
13:56 GMTالسفير الفلسطيني لـ"سبوتنيك": نعول على روسيا وإلا سنضطر لاتخاذ خطوات أحادية الجانب