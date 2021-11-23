https://arabic.sputniknews.com/20211123/شويغو-تصرفات-القاذفات-الأمريكية-بالقرب-من-الحدود-الشرقية-الروسية-تشكل-تهديدا-للصين-أيضا-1052643759.html

شويغو: تصرفات القاذفات الأمريكية بالقرب من الحدود الشرقية الروسية تشكل تهديدا للصين أيضا

شويغو: تصرفات القاذفات الأمريكية بالقرب من الحدود الشرقية الروسية تشكل تهديدا للصين أيضا

صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن نشاط القاذفات الاستراتيجية الأمريكية بالقرب من الحدود الشرقية الروسية قد ازداد بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن... 23.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-23T14:55+0000

2021-11-23T14:55+0000

2021-11-23T14:55+0000

روسيا

سيرغي شويغو

الصين

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موسكو - سبوتنيك. وقال شويغو خلال لقائه مع وزير الدفاع الصيني عبر اتصال هاتفي: "نرصد زيادة ملحوظة في أعداد الطلعات الجوية بالقرب من الحدود الروسية. في عام 2020 وحده، أجرى الطيران الاستراتيجي لسلاح الجو الأمريكي 22 رحلة فوق بحر أوخوتسك، بينما قام بثلاث رحلات فقط في عام 2019".ووفقا لتقييمات وزير الدفاع الروسي فإن تصرفات القاذفات الاستراتيجية الأمريكية تشكل تهديدا ليس لروسيا فقط، وإنما للصين أيضا.وأقر وزيا الدفاع، الروسي سيرغي شويغو، ونظيره الصيني وي فنغ خه، اليوم الثلاثاء، خارطة طريق لتنمية التعاون في المجال العسكري بين بلديهما حتى عام 2025.قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الأحد الماضي، إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي "الناتو" وقف "الاستفزازات" على الحدود الروسية.وأضاف بيسكوف "يجب على الولايات المتحدة وحلفائها التوقف عن تركيز القبضة العسكرية على حدودنا".فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤخرا، أن قاذفات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاستراتيجية تحلق على بعد 20 كم من الحدود الروسية، وهو أمر يتجاوز الخطوط الحمراء.يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية. وتتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.

https://arabic.sputniknews.com/20211118/بوتين-قاذفات-الناتو-تحلق-على-مسافة-20-كم-من-الحدود-الروسية-وهو-أمر-يتجاوز-الخطوط-الحمراء-1050743388.html

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روسيا, سيرغي شويغو, الصين