صندوق "توازن" الإماراتي يحول 90 مليون يورو لمكتب تصميم "مروحيات روسيا"

موسكو - سبوتنيك. وقال بوغينسكي، لوكالة "سبوتنيك": إن "49.9% من مشروعنا المشترك مملوكة الآن لصندوق توازن، في الربع الثالث تلقينا بالفعل جزءا كبيرا من الاستثمار المقترح في المشروع، وهو حوالي 90 مليون يورو".وأوضح بوغينسكي، أنه وفقا للوثائق الموقعة، سيبحث صندوق "توازن" عن مشترين لـ 100 مروحية من طراز "في أر تي 500".هذا وأبرم صندوق "توازن" للدفاع والأمن والتنمية في الإمارات العربية المتحدة، قبل أيام، صفقة للاستحواذ على 50% من مكتب تصميم طائرات الهليكوبتر الروسية "في أر تي".وقال المصدر: "اتفاق دخول الإمارات العربية المتحدة إلى رأس مال المشروع أغلق في وقت سابق هذا العام"، حسبما صرح مصدر مقرب من وزارة الصناعة والتجارة في روسيا.ووافقت لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين سابقًا على صفقة استحواذ صندوق توازن على 50% من مكتب تصميم طائرات الهليكوبتر الروسية "في أر تي" للإنتاج المشترك لطائرات الهليكوبتر.
صرح المدير العام لشركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي، اليوم الثلاثاء، بأن صندوق "توازن" الإماراتي للدفاع والأمن والتنمية قام بتحويل 90 مليون يورو من أصل 210 مليون لمكتب التصميم الروسي التابع لشركة "مروحيات روسيا".
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغينسكي، لوكالة "سبوتنيك": إن "49.9% من مشروعنا المشترك مملوكة الآن لصندوق توازن، في الربع الثالث تلقينا بالفعل جزءا كبيرا من الاستثمار المقترح في المشروع، وهو حوالي 90 مليون يورو".
وتابع المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" موضحا: "إجمالي الاستثمار 210 مليون يورو، جزء منه عبارة عن دخول في رأس المال بالإضافة إلى شراء حصة في الشركة، والجزء الآخر هو الاستثمار في المشروع، وهما مكونان لصفقة واحدة".
وأوضح بوغينسكي، أنه وفقا للوثائق الموقعة، سيبحث صندوق "توازن" عن مشترين لـ 100 مروحية من طراز "في أر تي 500".
وقال المصدر: "اتفاق دخول الإمارات العربية المتحدة إلى رأس مال المشروع أغلق في وقت سابق هذا العام"، حسبما صرح مصدر مقرب من وزارة الصناعة والتجارة في روسيا.
وعقد وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعاً مع ولي عهد إمارة أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تشاوروا حول المشروع وجرى بحث مساهمة الشركاء الإماراتيين في مشروع إنشاء المروحية الخفيفة "في تي أر-500".
ووافقت لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين سابقًا على صفقة استحواذ صندوق توازن على 50% من مكتب تصميم طائرات الهليكوبتر الروسية "في أر تي" للإنتاج المشترك لطائرات الهليكوبتر.