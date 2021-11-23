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https://arabic.sputniknews.com/20211123/ظهور-راموس-وفيراتي-في-قائمة-سان-جيرمان-لمواجهة-مانشستر-سيتي-في-دوري-أبطال-أوروبا-1052643634.html
ظهور راموس وفيراتي في قائمة سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
ظهور راموس وفيراتي في قائمة سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
شهدت قائمة فريق باريس سان جيرمان التي ستخوض مباراة مانشستر سيتي، غدا الأربعاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، عودة اثنين من عناصره المؤثرة والقوية. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T14:54+0000
2021-11-23T14:54+0000
أخبار دوري أبطال أوروبا
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وأعلن المدير الفني لباريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو، اليوم الثلاثاء، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة مانشستر سيتي.وظهر لأول مرة في القائمة، المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري قادما من ريال مدريد، وذلك بعد تعافيه من عدة إصابات عضلية وفي أوتار الركبة.وشهدت القائمة أيضا عودة لاعب خط الوسط الدولي الإيطالي ماركو فيراتي الذي سيعطي دفعة إضافية للثلاثي الساحر في هجوم باريس سان جرمان الفرنسي، ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.وضمت القائمة 23 لاعبا، هم: كيلور نافاس، أشرف حكيمي، برسنيل كيمبيمبي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، ماركو فيراتي، كيليان مبابي، لياندرو باريديس، ماورو إيكاردي، نيمار جونيور، آنخيل دي ماريا، دانيل بيريرا، وكولين داجبا، جورجينو فينالدوم، أندير هيريرا، عبدو ديالو، تيلو كيرير، نونو مينديز، إدريسا جايي، دينا إيبيمبي، ليونيل ميسي، دينيس فرانكي، جيانلويجي دوناروما.يشار إلى أن مانشستر سيتي يتصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وخلفه باريس سان جيرمان بـ 8 نقاط، ثم كلوب بروج البلجيكي 4 نقاط، ولايبزيج الألماني بنقطة وحيدة.تابع أخبار دوري أبطال أوروبا عبر سبوتنيك عربي.
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أخبار دوري أبطال أوروبا

ظهور راموس وفيراتي في قائمة سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

14:54 GMT 23.11.2021
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اللاعب الإسباني سيرخيو راموس، كأس العالم 2018، روسيا - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
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شهدت قائمة فريق باريس سان جيرمان التي ستخوض مباراة مانشستر سيتي، غدا الأربعاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، عودة اثنين من عناصره المؤثرة والقوية.
وأعلن المدير الفني لباريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو، اليوم الثلاثاء، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة مانشستر سيتي.

وظهر لأول مرة في القائمة، المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري قادما من ريال مدريد، وذلك بعد تعافيه من عدة إصابات عضلية وفي أوتار الركبة.
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وشهدت القائمة أيضا عودة لاعب خط الوسط الدولي الإيطالي ماركو فيراتي الذي سيعطي دفعة إضافية للثلاثي الساحر في هجوم باريس سان جرمان الفرنسي، ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.

وضمت القائمة 23 لاعبا، هم: كيلور نافاس، أشرف حكيمي، برسنيل كيمبيمبي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، ماركو فيراتي، كيليان مبابي، لياندرو باريديس، ماورو إيكاردي، نيمار جونيور، آنخيل دي ماريا، دانيل بيريرا، وكولين داجبا، جورجينو فينالدوم، أندير هيريرا، عبدو ديالو، تيلو كيرير، نونو مينديز، إدريسا جايي، دينا إيبيمبي، ليونيل ميسي، دينيس فرانكي، جيانلويجي دوناروما.

يشار إلى أن مانشستر سيتي يتصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وخلفه باريس سان جيرمان بـ 8 نقاط، ثم كلوب بروج البلجيكي 4 نقاط، ولايبزيج الألماني بنقطة وحيدة.
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