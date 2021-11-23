ظهور راموس وفيراتي في قائمة سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصوراللاعب الإسباني سيرخيو راموس، كأس العالم 2018، روسيا
© Sputnik . Vladimir Astapkovich/
شهدت قائمة فريق باريس سان جيرمان التي ستخوض مباراة مانشستر سيتي، غدا الأربعاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، عودة اثنين من عناصره المؤثرة والقوية.
وأعلن المدير الفني لباريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو، اليوم الثلاثاء، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة مانشستر سيتي.
The Parisian squad for #MCIPSG! 📋🔴🔵— Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 23, 2021
🏆 @ChampionsLeague pic.twitter.com/VhuTOWSwJp
وظهر لأول مرة في القائمة، المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري قادما من ريال مدريد، وذلك بعد تعافيه من عدة إصابات عضلية وفي أوتار الركبة.
12 أكتوبر, 11:10 GMT
وشهدت القائمة أيضا عودة لاعب خط الوسط الدولي الإيطالي ماركو فيراتي الذي سيعطي دفعة إضافية للثلاثي الساحر في هجوم باريس سان جرمان الفرنسي، ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.
وضمت القائمة 23 لاعبا، هم: كيلور نافاس، أشرف حكيمي، برسنيل كيمبيمبي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، ماركو فيراتي، كيليان مبابي، لياندرو باريديس، ماورو إيكاردي، نيمار جونيور، آنخيل دي ماريا، دانيل بيريرا، وكولين داجبا، جورجينو فينالدوم، أندير هيريرا، عبدو ديالو، تيلو كيرير، نونو مينديز، إدريسا جايي، دينا إيبيمبي، ليونيل ميسي، دينيس فرانكي، جيانلويجي دوناروما.
يشار إلى أن مانشستر سيتي يتصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وخلفه باريس سان جيرمان بـ 8 نقاط، ثم كلوب بروج البلجيكي 4 نقاط، ولايبزيج الألماني بنقطة وحيدة.
وضمت القائمة 23 لاعبا، هم: كيلور نافاس، أشرف حكيمي، برسنيل كيمبيمبي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، ماركو فيراتي، كيليان مبابي، لياندرو باريديس، ماورو إيكاردي، نيمار جونيور، آنخيل دي ماريا، دانيل بيريرا، وكولين داجبا، جورجينو فينالدوم، أندير هيريرا، عبدو ديالو، تيلو كيرير، نونو مينديز، إدريسا جايي، دينا إيبيمبي، ليونيل ميسي، دينيس فرانكي، جيانلويجي دوناروما.
يشار إلى أن مانشستر سيتي يتصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، وخلفه باريس سان جيرمان بـ 8 نقاط، ثم كلوب بروج البلجيكي 4 نقاط، ولايبزيج الألماني بنقطة وحيدة.
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