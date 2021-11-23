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عقار جديد لعلاج السمنة يزيل 11% من الوزن أثبت دوليا
عقار جديد لعلاج السمنة يزيل 11% من الوزن أثبت دوليا
كشفت دراسة حديثة عن عقار جديد قادر على علاج مشكلة السمنة بشكل فعال وسريع ويقلل من وزن الإنسان بشكل تدريجي خلال 6 أشهر. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T20:19+0000
2021-11-23T20:19+0000
مجتمع
علوم
دواء
السمنة
صحة
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وأكدت الدراسة الجديدة التي أجريت في إيرلندا أن العقار الجديد يقلل من وزن الجسم بنسبة 11% ويؤدي إلى خسارة نصف وزن الحوض والبطن خلال 6 أشهر.ويعمل العقار الجديد الذي يحمل اسم "Cagrilintide" عن طريق زيادة الشعور بالشبع للسماح الأمر الذي يجعل متناوليه يخفضون كمية وجباتهم بشكل تلقائي.اختبار دولي لفعالية العلاج أثبتت كفاءتهواختبر الدواء الجديد في 10 دول مختلفة، ومنح لحوالي 706 مريضا يعنون من السمنة المفرطة، مع مجموعة أخرى تم منحها علاجا وهميا.وبحسب الدراسة المنشور في مجلة "thelancet" العلمية، تم حقن العلاج مرة واحدة في الأسبوع، وقد وجد أن العلاج يحقق انخفاضًا يصل إلى 11% من وزن الجسم، خلال 6 أشهر فقط.أعراض بسيطة لكن فعالية أكيدةوقال اختصاصي السمنة في مستشفى جامعة "سانت فينسينت"، البروفيسور، كاريل لو رو: إن "Cagrilintide دواء جديد يعمل عن طريق إحداث شعور الشبع بعد الوجبة".وتابع الباحث: "عمل الباحثون في مستشفى سانت فينسينت مع زملاء دوليين لتقييم التأثيرات على وزن الجسم والسلامة والتحمل لدى مرضى السمنة".وبدورها، عبرت فيرا فوغان من دبلن، والتي شاركت في التجربة، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة "independent.ie"، عن شعورها بالحاجة الماسة لهذا الدواء مؤكدة أنه دواء فعال ومختلف عن جميع العلاجات السابقة التي استخدمتها.
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مجتمع, علوم, دواء, السمنة, صحة

عقار جديد لعلاج السمنة يزيل 11% من الوزن أثبت دوليا

20:19 GMT 23.11.2021
© Photo / pixabay/Bru-nOمكملات غذائية متنوعة
مكملات غذائية متنوعة - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© Photo / pixabay/Bru-nO
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كشفت دراسة حديثة عن عقار جديد قادر على علاج مشكلة السمنة بشكل فعال وسريع ويقلل من وزن الإنسان بشكل تدريجي خلال 6 أشهر.
وأكدت الدراسة الجديدة التي أجريت في إيرلندا أن العقار الجديد يقلل من وزن الجسم بنسبة 11% ويؤدي إلى خسارة نصف وزن الحوض والبطن خلال 6 أشهر.
ويعمل العقار الجديد الذي يحمل اسم "Cagrilintide" عن طريق زيادة الشعور بالشبع للسماح الأمر الذي يجعل متناوليه يخفضون كمية وجباتهم بشكل تلقائي.
اختبار دولي لفعالية العلاج أثبتت كفاءته
واختبر الدواء الجديد في 10 دول مختلفة، ومنح لحوالي 706 مريضا يعنون من السمنة المفرطة، مع مجموعة أخرى تم منحها علاجا وهميا.
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وبحسب الدراسة المنشور في مجلة "thelancet" العلمية، تم حقن العلاج مرة واحدة في الأسبوع، وقد وجد أن العلاج يحقق انخفاضًا يصل إلى 11% من وزن الجسم، خلال 6 أشهر فقط.
وجاء في الدراسة: "أدى العلاج باستخدام cagrilintide لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة إلى انخفاض كبير في وزن الجسم وكان جيد التحمل. وتدعم النتائج تطوير آليات عمل جديدة لإدارة الوزن".
أعراض بسيطة لكن فعالية أكيدة
وقال اختصاصي السمنة في مستشفى جامعة "سانت فينسينت"، البروفيسور، كاريل لو رو: إن "Cagrilintide دواء جديد يعمل عن طريق إحداث شعور الشبع بعد الوجبة".
وتابع الباحث: "عمل الباحثون في مستشفى سانت فينسينت مع زملاء دوليين لتقييم التأثيرات على وزن الجسم والسلامة والتحمل لدى مرضى السمنة".
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وأوضح أن "أولئك الذين تلقوا أعلى جرعات من الدواء فقدوا 10.8% من وزنهم، وهو ما يقرب من حجرين بالنسبة لمعظم الناس. ثلث المرضى الذين عولجوا به أبلغوا عن شعور غثيان خفيف، لكن هذا كان معتدلا بشكل عام".

وبدورها، عبرت فيرا فوغان من دبلن، والتي شاركت في التجربة، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة "independent.ie"، عن شعورها بالحاجة الماسة لهذا الدواء مؤكدة أنه دواء فعال ومختلف عن جميع العلاجات السابقة التي استخدمتها.
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