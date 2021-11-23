https://arabic.sputniknews.com/20211123/فتاة-تتجنب-وحش-البحار-الفتاك-بحركة-يجب-أن-يتعلمها-الجميع-فيديو----1052652895.html

فتاة تتجنب "وحش البحار" الفتاك بحركة يجب أن يتعلمها الجميع... فيديو

فتاة تتجنب "وحش البحار" الفتاك بحركة يجب أن يتعلمها الجميع... فيديو

نشرت شابة متخصصة بالغوص في عالم البحار مشهدا مذهلا لقيامها بالسباحة إلى جانب أحد أخطر وحوش المياه على الإطلاق والمفترس الذي يتربع على قمة الهرم الغذائي في... 23.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-23T17:53+0000

2021-11-23T17:53+0000

2021-11-23T17:53+0000

مجتمع

منوعات

علوم

نادي الفيديو

قرش

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وتظهر المشاهد التي نشرتها الفتاة على صفحتها التي تحمل اسم "juansharks" المتخصصة بنشر مقاطع مصورة من عالم البحار على "إنستغرام" قيامها بالسباحة إلى جانب قرش كبير في أعماق المياه.وتعاملت الشابة التي تزودت بأدوات الغطس البسيطة، مع المفترس الأشهر بحرفية عالية جنبتها أن تتحول إلى فريسة ولقمة سائغة كباقي المخلوقات التي تواجه سمكة القرش.كيف يتجنب المحترفون أسماك القرشبحسب الخبراء، فإن بعض الخبرة البسيطة قد تنقذ حياة الإنسان من سمكة القرش، أولها الهدوء، حيث ينصح بعدم إبعاد الأيدي عن الجسم بشكل عام، لكن عند اقتراب أسماك القرش لمسافة اليد يمكن وضع اليد على مقدمة رأسها أو أنفها المتقدم عن الفم، وإعادة توجيه مسارها في المياه.وتجنب هذه الحركة عضة من سمكة القرش، لأن هذه الأسماك تتعرف على طبيعة خصومها عن طريق الاصطدام بها أو لمسها أو عضها، لكن اتباع تقنية الردع هذه أسفل المياه، تجعل المفترس يكون فكرة واضحة أن من يواجهه ليس مجرد فريسة بل هو كائن بصحة جيدة وليس مصابا وسيكون ندا قويا له الأمر الذي يجعله يتجنب الصدام.اقرأ أيضا: معركة ضخمة بين أسماك القرش والطيور في أعماق المحيط... فيديواقرأ أيضا: حوتان أحدبان يرقصان واقفين "مع حركات الأيدي"... فيديو

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مجتمع, منوعات, علوم, نادي الفيديو, قرش