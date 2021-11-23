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فرنسا... إطلاق نيران على رجال الشرطة والإطفاء في جزيرة مارتينيك
فرنسا... إطلاق نيران على رجال الشرطة والإطفاء في جزيرة مارتينيك
أطلق متظاهرون، اليوم الثلاثاء، النيران على رجال الشرطة والإطفاء في جزيرة مارتينيك الفرنسية. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T13:43+0000
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وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد احتج كثيرون، في مارتينيك وجوادلوب الفرنسية خلال الأسبوع الماضي على إجراءات احترازية خاصة بفيروس كورونا.وقام المتظاهرون بالاحتجاج على إجراءات احترازية بشأن فيروس كورونا، ومنها إجراءات التطعيم التي وصفت بالصارمة.
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فرنسا... إطلاق نيران على رجال الشرطة والإطفاء في جزيرة مارتينيك

13:43 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 13:55 GMT 23.11.2021)
© AFP 2021 / Valery Hache الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020
 الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / Valery Hache
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أطلق متظاهرون، اليوم الثلاثاء، النيران على رجال الشرطة والإطفاء في جزيرة مارتينيك الفرنسية.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد احتج كثيرون، في مارتينيك وجوادلوب الفرنسية خلال الأسبوع الماضي على إجراءات احترازية خاصة بفيروس كورونا.
وقام المتظاهرون بالاحتجاج على إجراءات احترازية بشأن فيروس كورونا، ومنها إجراءات التطعيم التي وصفت بالصارمة.
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