فلسطيني يصنع من النفايات مجسمات تعبر عن واقع قطاع غزة... فيديو
© Sputnik . Ajwad Jradatالفلسطيني أبو رمزي، يصنع من النفايات مجسمات تعبر عن واقع قطاع غزة، فلسطين 23 نوفمبر 2021
© Sputnik . Ajwad Jradat
في ورشته الفنية الصغيرة، يقضي الفنان محمد الحاج من مدينة غزة معظم وقته في صنع مجسمات فنية متعددة وتزيين جوانبها، ليحول مخلفات البيئة لتحف وأشكال فنية تبهر الناظرين.
بدأ الستيني أبو رمزي فكرته مع جائحة كورونا، وكان يجلب مخلفات البيئة من الشوارع ومن أي مكان يجدها فيه، ورغم نظرات الناس إلا أنَّه صمم على مواصلة عمله الذي وصل إلى مرحلة الشغف.
وقال الحاج لـ "سبوتنيك": "كلما شاهدني الناس وأنا أجمع المخلفات كنت أقول لهم تعالوا إلى معرضي المنزلي وشاهدوا كيف تتحول هذه المخلفات إلى أشكال فنية، وبعدما عرف الناس ما أقوم به تغيرت نظرتهم لي، وأصبحوا كلما شاهدوني وأنا أجمع هذه المخلفات تساءلوا إلى ماذا سأحولها وكيف سيكون شكلها".
© Sputnik . Ajwad Jradatالفلسطيني أبو رمزي، يصنع من النفايات مجسمات تعبر عن واقع قطاع غزة، فلسطين 23 نوفمبر 2021
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطيني أبو رمزي، يصنع من النفايات مجسمات تعبر عن واقع قطاع غزة، فلسطين 23 نوفمبر 2021
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطيني أبو رمزي، يصنع من النفايات مجسمات تعبر عن واقع قطاع غزة، فلسطين 23 نوفمبر 2021
الفنان الحاج عبَّر من خلال مجسماته عن الحرب الأخيرة على قطاع غزة، واستخدم مخلفات الهدم ليشكل بها مجسمات تعبر عن القصف والهدم والطائرات الحربية وغيرها.
© Sputnik . Ajwad Jradatالفلسطيني أبو رمزي، يصنع من النفايات مجسمات تعبر عن واقع قطاع غزة، فلسطين 23 نوفمبر 2021
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطيني أبو رمزي، يصنع من النفايات مجسمات تعبر عن واقع قطاع غزة، فلسطين 23 نوفمبر 2021
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطيني أبو رمزي، يصنع من النفايات مجسمات تعبر عن واقع قطاع غزة، فلسطين 23 نوفمبر 2021
واستطاع صنع مجسم للمسجد الأقصى مشكلاً تفاصيله لكي يتعرف سكان قطاع غزة الذين لا يستطيعون زيارة المسجد على أجزائه وأبوابه وساحاته.
© Sputnik . Ajwad Jradatالفلسطيني أبو رمزي، يصنع من النفايات مجسمات تعبر عن واقع قطاع غزة، فلسطين 23 نوفمبر 2021
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطيني أبو رمزي، يصنع من النفايات مجسمات تعبر عن واقع قطاع غزة، فلسطين 23 نوفمبر 2021
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطيني أبو رمزي، يصنع من النفايات مجسمات تعبر عن واقع قطاع غزة، فلسطين 23 نوفمبر 2021
وقال الحاج: "كثيرٌ من المجسمات أهديها إلى الأصدقاء والمحبين لفني، وأحاول أن أطور من الأشكال التي أصنعها ولقد استطعت أن أشكل مجسماً للحرم المكي واستغرق عمله 6 أسابيع، أما معظم المجسمات فتستغرق يوم عمل او أثنين".
© Sputnik . Ajwad Jradatالفلسطيني أبو رمزي، يصنع من النفايات مجسمات تعبر عن واقع قطاع غزة، فلسطين 23 نوفمبر 2021
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطيني أبو رمزي، يصنع من النفايات مجسمات تعبر عن واقع قطاع غزة، فلسطين 23 نوفمبر 2021
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطيني أبو رمزي، يصنع من النفايات مجسمات تعبر عن واقع قطاع غزة، فلسطين 23 نوفمبر 2021
صعوبات عديدة واجهت الفنان محمد الحاج، أهمها توفير الخامات اللازمة للعمل، وكذلك إنفاقه على المستلزمات من مدخراته الخاصة كالألوان، واللواصق، وبعض الأدوات اللازمة للمجسمات، ويقول الحاج: "بالرغم من الصعوبات التي واجهتني، ما زلت مصرا على الاستمرار في هذا العمل الذي أصبحت شغوفاً به، ورسالتي أن الفنان لا يبخل بفنه بل يقدم كل ما لديه ليعبر عن نفسه وطنه ومجتمعه، ولا يجعل سن التقاعد نهاية لعمله بل بداية شغف جديد يجدد حياته".
© Sputnik . Ajwad Jradatالفلسطيني أبو رمزي، يصنع من النفايات مجسمات تعبر عن واقع قطاع غزة، فلسطين 23 نوفمبر 2021
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطيني أبو رمزي، يصنع من النفايات مجسمات تعبر عن واقع قطاع غزة، فلسطين 23 نوفمبر 2021
1/1
© Sputnik . Ajwad Jradat
الفلسطيني أبو رمزي، يصنع من النفايات مجسمات تعبر عن واقع قطاع غزة، فلسطين 23 نوفمبر 2021