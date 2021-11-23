https://arabic.sputniknews.com/20211123/فلسطيني-يصنع-من-النفايات-مجسمات-تعبر-عن-واقع-قطاع-غزة-فيديو-1052421153.html

فلسطيني يصنع من النفايات مجسمات تعبر عن واقع قطاع غزة... فيديو

فلسطيني يصنع من النفايات مجسمات تعبر عن واقع قطاع غزة... فيديو

في ورشته الفنية الصغيرة، يقضي الفنان محمد الحاج من مدينة غزة معظم وقته في صنع مجسمات فنية متعددة وتزيين جوانبها، ليحول مخلفات البيئة لتحف وأشكال فنية تبهر... 23.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-23T10:40+0000

2021-11-23T10:40+0000

2021-11-23T10:40+0000

فلسطين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052420842_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f39e65127c03923661e783613e2fb362.jpg

بدأ الستيني أبو رمزي فكرته مع جائحة كورونا، وكان يجلب مخلفات البيئة من الشوارع ومن أي مكان يجدها فيه، ورغم نظرات الناس إلا أنَّه صمم على مواصلة عمله الذي وصل إلى مرحلة الشغف.وقال الحاج لـ "سبوتنيك": "كلما شاهدني الناس وأنا أجمع المخلفات كنت أقول لهم تعالوا إلى معرضي المنزلي وشاهدوا كيف تتحول هذه المخلفات إلى أشكال فنية، وبعدما عرف الناس ما أقوم به تغيرت نظرتهم لي، وأصبحوا كلما شاهدوني وأنا أجمع هذه المخلفات تساءلوا إلى ماذا سأحولها وكيف سيكون شكلها".الفنان الحاج عبَّر من خلال مجسماته عن الحرب الأخيرة على قطاع غزة، واستخدم مخلفات الهدم ليشكل بها مجسمات تعبر عن القصف والهدم والطائرات الحربية وغيرها.واستطاع صنع مجسم للمسجد الأقصى مشكلاً تفاصيله لكي يتعرف سكان قطاع غزة الذين لا يستطيعون زيارة المسجد على أجزائه وأبوابه وساحاته.وقال الحاج: "كثيرٌ من المجسمات أهديها إلى الأصدقاء والمحبين لفني، وأحاول أن أطور من الأشكال التي أصنعها ولقد استطعت أن أشكل مجسماً للحرم المكي واستغرق عمله 6 أسابيع، أما معظم المجسمات فتستغرق يوم عمل او أثنين".صعوبات عديدة واجهت الفنان محمد الحاج، أهمها توفير الخامات اللازمة للعمل، وكذلك إنفاقه على المستلزمات من مدخراته الخاصة كالألوان، واللواصق، وبعض الأدوات اللازمة للمجسمات، ويقول الحاج: "بالرغم من الصعوبات التي واجهتني، ما زلت مصرا على الاستمرار في هذا العمل الذي أصبحت شغوفاً به، ورسالتي أن الفنان لا يبخل بفنه بل يقدم كل ما لديه ليعبر عن نفسه وطنه ومجتمعه، ولا يجعل سن التقاعد نهاية لعمله بل بداية شغف جديد يجدد حياته".

Sputnik عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

eg_EG

Sputnik عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فلسطين