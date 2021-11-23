تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211123/في-ذكراه-الـ-58-متى-يتم-كشف-الصندوق-الأسود-لاغتيال-جون-كينيدي؟-1052651595.html
في ذكراه الـ 58... متى يتم كشف الصندوق الأسود لاغتيال جون كينيدي؟
في ذكراه الـ 58... متى يتم كشف الصندوق الأسود لاغتيال جون كينيدي؟
على الرغم من حلول الذكرى الـ58 لاغتيال جون كينيدي، الرئيس الأمريكي الأسبق، هذه الأيام، فإن أسرار تلك العملية لا تزال مجهولة. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T17:13+0000
2021-11-23T17:13+0000
أمريكا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102003/22/1020032292_0:398:2992:2081_1920x0_80_0_0_84f6ecc7404247962e8a7faa39932dc6.jpg
وتحل في هذا الشهر الذكرى الـ58 لاغتيال جون كينيدي، الرئيس الأمريكي الأسبق، والتي تأتي تحديدا، في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الأول من كل عام، ورغم ذلك، فإن أسرار موكب موته ما تزال مجهولة أو غير معروفة، حتى الآن.وبدورها، أفادت صحيفة يو إس إيه توداي، بأن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، قد أمر بوقف إصدار السجلات الحكومية بشأن اغتيال جون كينيدي، ملقيا باللوم على جائحة كورونا في التأخير الأخير، إذ كان مقررا نشر جميع تلك السجلات الرسمية الأمريكية، بحلول الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2017.بيد أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد اتخذ قرارا بتأجيل الإفراج عن تلك السجلات، وهو ما تبعه فيه الرئيس الحالي، جو بايدن.ومن بين ما تم كشفه في إحدى المذكرات أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) سبق وحذر الشرطة من أن المتهم بقتل جون كينيدي، ويدعى لي هارفي أوزولد، مهدد بالقتل، إلا أنه بعد يومين من مقتل الرئيس الأمريكي الأسبق، قُتل أوزولد، وهو العضو السابق بسلاح مشاة البحرية الأمريكية، بالرصاص في قبو قسم شرطة دالاس.ويذكر أن الثاني والعشرين من نوفمبر 1963 قام كينيدي بمرافقة زوجته جاكلين إلى ولاية تكساس، وبمجرد تحرك موكبهما في دالاس تعرض لإطلاق نار في الساعة 12:30 ظهرا، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن اغتياله، رسميا، عن الساعة الواحدة بعد الظهر.وقد تم إطلاق النار على سيارة كينيدي عندما مرت أمام مخزن كتب، يتبع مدرسة في تكساس، بالقرب من ديلي بلازا.
https://arabic.sputniknews.com/20181122/الولايات-المتحدة-كينيدي-تويتر-1036917735.html
أمريكا
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102003/22/1020032292_0:118:2992:2362_1920x0_80_0_0_ef8cdc175244d4d5bb520b9cd8148542.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أمريكا

في ذكراه الـ 58... متى يتم كشف الصندوق الأسود لاغتيال جون كينيدي؟

17:13 GMT 23.11.2021
© AP Photo / Jim Altgensرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جون كينيدي وزوجته جاكلين كينيدي قبل أن يقتل رصاصا الاغتيال، في دالاس، تكساس 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1963.
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جون كينيدي وزوجته جاكلين كينيدي قبل أن يقتل رصاصا الاغتيال، في دالاس، تكساس 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1963. - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Jim Altgens
تابعنا عبر
على الرغم من حلول الذكرى الـ58 لاغتيال جون كينيدي، الرئيس الأمريكي الأسبق، هذه الأيام، فإن أسرار تلك العملية لا تزال مجهولة.
وتحل في هذا الشهر الذكرى الـ58 لاغتيال جون كينيدي، الرئيس الأمريكي الأسبق، والتي تأتي تحديدا، في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الأول من كل عام، ورغم ذلك، فإن أسرار موكب موته ما تزال مجهولة أو غير معروفة، حتى الآن.
الرئيس جون كينيدي - Sputnik عربي, 1920, 22.11.2018
في ذكرى اغتياله... كينيدي يظهر على تويتر ويغرد
22 نوفمبر 2018, 05:52 GMT
وبدورها، أفادت صحيفة يو إس إيه توداي، بأن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، قد أمر بوقف إصدار السجلات الحكومية بشأن اغتيال جون كينيدي، ملقيا باللوم على جائحة كورونا في التأخير الأخير، إذ كان مقررا نشر جميع تلك السجلات الرسمية الأمريكية، بحلول الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2017.
بيد أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد اتخذ قرارا بتأجيل الإفراج عن تلك السجلات، وهو ما تبعه فيه الرئيس الحالي، جو بايدن.
ومن بين ما تم كشفه في إحدى المذكرات أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) سبق وحذر الشرطة من أن المتهم بقتل جون كينيدي، ويدعى لي هارفي أوزولد، مهدد بالقتل، إلا أنه بعد يومين من مقتل الرئيس الأمريكي الأسبق، قُتل أوزولد، وهو العضو السابق بسلاح مشاة البحرية الأمريكية، بالرصاص في قبو قسم شرطة دالاس.
ويذكر أن الثاني والعشرين من نوفمبر 1963 قام كينيدي بمرافقة زوجته جاكلين إلى ولاية تكساس، وبمجرد تحرك موكبهما في دالاس تعرض لإطلاق نار في الساعة 12:30 ظهرا، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن اغتياله، رسميا، عن الساعة الواحدة بعد الظهر.
وقد تم إطلاق النار على سيارة كينيدي عندما مرت أمام مخزن كتب، يتبع مدرسة في تكساس، بالقرب من ديلي بلازا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة <"br />
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:05 GMTما هي منظمة الكوميسا التي تسلمت مصر رئاستها؟
18:02 GMTفيصل المقداد: مؤمنون بتحرير كامل التراب السوري
17:54 GMTمصر تطلق مبادرة رئاسية بتكلفة تتجاوز 3.5 مليار دولار
17:53 GMTفتاة تتجنب "وحش البحار" الفتاك بحركة يجب أن يتعلمها الجميع... فيديو
17:45 GMTهل تنجح موريتانيا في اعتماد العربية لغة أساسية للتعلم بدلا من الفرنسية؟
17:25 GMTالسعودية... وزارة التعليم تكشف موعد إصدار النتائج في نظام نور
17:24 GMTالصومال يعلن مروره بوضع إنساني طارئ بسبب الجفاف ورئيس الوزراء يطلب مساعدة دولية
17:21 GMTبعد أمريكا وفرنسا... ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إثيوبيا
17:17 GMTالأرصاد المصرية تزف بشرى سارة بشأن طقس الأيام المقبلة
17:13 GMTفي ذكراه الـ 58... متى يتم كشف الصندوق الأسود لاغتيال جون كينيدي؟
17:08 GMTآبي أحمد: الحرب ضد إثيوبيا تهدف لحرمان الشعوب السوداء من الحرية
17:04 GMTإغلاق أحد فروع "مكدونالدز" بسبب اكتشاف ديدان في الطعام...فيديو
17:01 GMTألمانيا في خطر... وزير الصحة يعارض التطعيم الإجباري ضد كورونا لاعتبارات أخلاقية وقانونية
16:57 GMTمصر والإمارات واليونان وقبرص تنهي تدريبات "ميدوزا-11"
16:47 GMTاتفاقية جديدة بين جامعة دمشق وجامعة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية
16:46 GMTالقبض على 13 شخصا في فرنسا خططوا لتشكيل مجموعات مسلحة
16:42 GMTاتفاق هندي أمريكي على توسيع التجارة الزراعية بين البلدين
16:41 GMTبولندا: الأسوأ في أزمة اللاجئين لم ينته بعد
16:38 GMTخبأ صخرة سنوات لظنه أنها من الذهب واكتشف أنها كنز ثمين جدا... صور وفيديو
16:37 GMTالقوات اليمنية المشتركة تسيطر على قرى في غرب تعز إثر معارك مع مسلحي "أنصار الله"