https://arabic.sputniknews.com/20211123/قائد-الحرس-الثوري-يكشف-سبب-قوة-بلاده-أمام-أمريكا-1052655913.html

قائد الحرس الثوري يكشف سبب قوة بلاده أمام أمريكا

قائد الحرس الثوري يكشف سبب قوة بلاده أمام أمريكا

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده هي التي تدير أمريكا، والتي لا مكان لها في المنافسة الإقليمية. 23.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-23T19:32+0000

2021-11-23T19:32+0000

2021-11-23T19:32+0000

إيران

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وأفادت وكالة تسنيم، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات اللواء سلامي جاءت في كلمة له خلال ملتقى مسؤولي التعبئة الطلابية الجامعية لعموم جامعات البلاد، لمناسبة أسبوع تعبئة المستضعفين، مشيرا إلى وجود مؤشرات للإحباط والكآبة في أوساط المجتمع الأمريكي، نتيجة لسياسات حكامهم، لافتا إلى مبادرة ما يزيد عن 40 ألف شاب أمريكي بالانتحار، سنويا.وأكد أن هناك إنجازات حقيقية للشباب الإيراني، منهم التعبويون في مختلف المجالات والأصعدة العسكرية والاقتصادية، أهمها صنع الصواريخ البالستية الدقيقة والأقمار الصناعية والطائرات المسيرة والمصافي والمروحيات والطائرات.وأشار اللواء سلامي إلى أن الفكر التعبوي جعل بلاده لا تخشى أي قوة حول العالم، مطالبا شباب إيران بالصمود وصون البلاد والقيم، محذرا من عدم الوصول إلى أن تصبح إيران لعبة حرب أمريكا النفسية.

https://arabic.sputniknews.com/20211110/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-الرد-الفوري-منع-الأمريكيين-من-الإقدام-على-أي-رد-فعل-1050671927.html

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