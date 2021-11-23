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قلق أردني من نسب إصابات فيروس كورونا
قلق أردني من نسب إصابات فيروس كورونا
قالت رئيسة المركز الوطني الأردني لمكافحة فيروس كورونا، رائدة القطب، إن نسب إصابات الفيروس في البلاد "مقلقة". 23.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-23T07:20+0000
2021-11-23T09:52+0000
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وتابعت القطب، إن هناك زيادة في عدد الإصابات، وكذلك أرقام حالات دخول المستشفيات، والحالات النشطة بالفيروس.وحسب موقع "عمون نيوز" الأردني، قالت رائدة إن "زيادة عدد الإصابات يؤدي إلى فرزها، منها المعزول في المنزل، أو من يحتاج إلى تنفس اصطناعي".وكان عدد الحالات في الأردن 10 آلاف حالة في الأسبوع، وارتفع إلى 20 ألفا، ثم وصل إلى 46 ألف حالة حاليا.وأكدت القطب "عندما تتزايد حالات الإصابة نتوقع أن يرافقها أمور أخرى وهناك حالة من القلق لأن الزيادة كانت مضطردة".وأشارت القطب إلى أن الأسابيع الثلاثة القادمة ستكون حاسمة في أمر إصابات كورونا، وأن الحكومة قد تعمل على إصدار أمر دفاع جديد.وتابعت أن مسألة عودة نسبة العمل في المؤسسات إلى 50% لم يتم طرحها.ورأت القطب أن نسب التطعيم بلقاح كورونا مختلفة في المحافظات، وأن هناك 40 % غير مطعمين.
https://arabic.sputniknews.com/20211113/وزارة-الصحة-الأردنية-تعلن-موعد-الجرعة-الثالثة-من-لقاح-كورونا-1050696483.html
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العالم العربي, الأخبار

قلق أردني من نسب إصابات فيروس كورونا

07:20 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 09:52 GMT 23.11.2021)
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDمخاوف من فيروس كورونا في الأردن
مخاوف من فيروس كورونا في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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قالت رئيسة المركز الوطني الأردني لمكافحة فيروس كورونا، رائدة القطب، إن نسب إصابات الفيروس في البلاد "مقلقة".
وتابعت القطب، إن هناك زيادة في عدد الإصابات، وكذلك أرقام حالات دخول المستشفيات، والحالات النشطة بالفيروس.
رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2021
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13 نوفمبر, 19:20 GMT
وحسب موقع "عمون نيوز" الأردني، قالت رائدة إن "زيادة عدد الإصابات يؤدي إلى فرزها، منها المعزول في المنزل، أو من يحتاج إلى تنفس اصطناعي".
وكان عدد الحالات في الأردن 10 آلاف حالة في الأسبوع، وارتفع إلى 20 ألفا، ثم وصل إلى 46 ألف حالة حاليا.
وأكدت القطب "عندما تتزايد حالات الإصابة نتوقع أن يرافقها أمور أخرى وهناك حالة من القلق لأن الزيادة كانت مضطردة".
وأشارت القطب إلى أن الأسابيع الثلاثة القادمة ستكون حاسمة في أمر إصابات كورونا، وأن الحكومة قد تعمل على إصدار أمر دفاع جديد.
وتابعت أن مسألة عودة نسبة العمل في المؤسسات إلى 50% لم يتم طرحها.
ورأت القطب أن نسب التطعيم بلقاح كورونا مختلفة في المحافظات، وأن هناك 40 % غير مطعمين.
أرباح الشركات الخاصة التي انتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا
أرباح الشركات الخاصة التي انتجت لقاحات مضادة لفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
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