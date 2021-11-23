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https://arabic.sputniknews.com/20211123/قوات-الهند-تتسلح-برشاشات-كلاشنيكوف-1052425319.html
قوات الهند تتسلح برشاشات كلاشنيكوف
قوات الهند تتسلح برشاشات كلاشنيكوف
من الممكن أن تشهد الهند في بداية عام 2022 بدء إنتاج رشاشات "كلاشنيكوف 203". 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T11:43+0000
2021-11-23T11:43+0000
شركة كلاشينكوف
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أخبر مصدر إعلامي في الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف، الصحفيين في يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بأنه من الممكن أن تشهد نهاية العام الجاري توقيع اتفاقية إنتاج رشاشات "أ كا 203" في الهند.وأضاف: في حال توقيع الاتفاقية قبل نهاية العام سيبدأ إنتاج رشاشات "أ كا 203" للقوات المسلحة الهندية في بداية عام 2022.وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مارس/ آذار 2019 افتتاح المؤسسة الروسية الهندية المشتركة الجديدة في مصنع "كورفا" شمال شرقي الهند والتي تم تأسيسها لإنتاج رشاشات "أ كا 203".وسوف تنتج المؤسسة المشتركة أكثر من 670 ألف رشاش كلاشنيكوف، حسب صحيفة "ذي اكونوميك تايمز"، فيما تشتري الهند آلاف الرشاشات الأخرى من روسيا.وستصنع المؤسسة المشتركة رشاشات كلاشنيكوف للجيش الهندي. ثم ستبدأ الهند تصدر ما ينتجه مصنع "كورفا" إلى بلدان أخرى.ويعتبر رشاش "أ كا 203" بديلا لرشاش "إنساس" الهندي الذي يتفوق رشاش كلاشنيكوف عليه من حيث الامانة والوزن وتنوع مجالات الاستخدام والدقة في إصابة الهدف.
https://arabic.sputniknews.com/20211021/-كلاشنيكوف-تعرض-الرشاش-المحدث-بي-بي-كا-20-بكل-التفاصيل-فيديو-1050495993.html
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شركة كلاشينكوف

قوات الهند تتسلح برشاشات كلاشنيكوف

11:43 GMT 23.11.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورمعرض "أرميا 2021" - بندقية كلاشنيكوف "أكا-12 اس بي"
معرض أرميا 2021 - بندقية كلاشنيكوف أكا-12 اس بي - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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من الممكن أن تشهد الهند في بداية عام 2022 بدء إنتاج رشاشات "كلاشنيكوف 203".
أخبر مصدر إعلامي في الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف، الصحفيين في يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بأنه من الممكن أن تشهد نهاية العام الجاري توقيع اتفاقية إنتاج رشاشات "أ كا 203" في الهند.
وأضاف: في حال توقيع الاتفاقية قبل نهاية العام سيبدأ إنتاج رشاشات "أ كا 203" للقوات المسلحة الهندية في بداية عام 2022.
وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مارس/ آذار 2019 افتتاح المؤسسة الروسية الهندية المشتركة الجديدة في مصنع "كورفا" شمال شرقي الهند والتي تم تأسيسها لإنتاج رشاشات "أ كا 203".
الرشاش بي بي كا-20 - Sputnik عربي, 1920, 21.10.2021
كلاشنيكوف تعرض الرشاش المحدث "بي بي كا-20" بكل التفاصيل... فيديو
21 أكتوبر, 12:23 GMT
وسوف تنتج المؤسسة المشتركة أكثر من 670 ألف رشاش كلاشنيكوف، حسب صحيفة "ذي اكونوميك تايمز"، فيما تشتري الهند آلاف الرشاشات الأخرى من روسيا.
وستصنع المؤسسة المشتركة رشاشات كلاشنيكوف للجيش الهندي. ثم ستبدأ الهند تصدر ما ينتجه مصنع "كورفا" إلى بلدان أخرى.
ويعتبر رشاش "أ كا 203" بديلا لرشاش "إنساس" الهندي الذي يتفوق رشاش كلاشنيكوف عليه من حيث الامانة والوزن وتنوع مجالات الاستخدام والدقة في إصابة الهدف.
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