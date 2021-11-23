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كازاخستان تتجاوز بإنتاجها للنفط الحصة المقررة لها من أوبك+
كازاخستان تتجاوز بإنتاجها للنفط الحصة المقررة لها من أوبك+
أعلنت وزارة الطاقة الكازاخستانية، اليوم الثلاثاء، أنها أنتجت نحو 1.599 مليون برميل من النفط يوميا خلال أكتوبر/ تشرين الأول. 23.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-23T07:56+0000
2021-11-23T09:20+0000
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وأصدرت الوزارة بيانا رسميا قالت فيه إن هذا المعدل اليومي من الانتاج (1.599 مليون برميل من النفط يوميا) يتجاوز&nbsp;الحصة المخصصة لها بموجب اتفاق منتجي أوبك والمنتجين من خارج المنظمة.وأضافت الوزارة أن حصة البلاد تبلغ 1.524 مليون برميل يوميا مضيفة أن معدل الامتثال الإجمالي في كازاخستان منذ مايو أيار 2020 بلغ 95 في المئة.وزادت أسعار العقود الآجلة للغاز والفحم إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة مع أزمة نقص في الوقود في معظم أنحاء أوروبا وآسيا.وارتفع النفط أيضا مع تحول بعض منتجي الطاقة إلى النفط الخام، لكنه كان أقل تقلبا من حيث الأسعار، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى التزام "أوبك +" بزيادات ثابتة في الإنتاج.وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها بقيادة السعودية وروسيا، بزيادة الإنتاج اليومي بمقدار 400 ألف برميل كل شهر.ودعا بعض كبار المستهلكين، بما في ذلك&nbsp;الولايات المتحدة&nbsp;واليابان، المصدرين إلى بذل المزيد من الجهد لخفض أسعار النفط، التي ارتفعت نحو 65% هذا العام إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل.
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كازاخستان تتجاوز بإنتاجها للنفط الحصة المقررة لها من أوبك+

07:56 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 09:20 GMT 23.11.2021)
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النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
© Sputnik . / Victor Filatov
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أعلنت وزارة الطاقة الكازاخستانية، اليوم الثلاثاء، أنها أنتجت نحو 1.599 مليون برميل من النفط يوميا خلال أكتوبر/ تشرين الأول.
وأصدرت الوزارة بيانا رسميا قالت فيه إن هذا المعدل اليومي من الانتاج (1.599 مليون برميل من النفط يوميا) يتجاوز الحصة المخصصة لها بموجب اتفاق منتجي أوبك والمنتجين من خارج المنظمة.
وأضافت الوزارة أن حصة البلاد تبلغ 1.524 مليون برميل يوميا مضيفة أن معدل الامتثال الإجمالي في كازاخستان منذ مايو أيار 2020 بلغ 95 في المئة.
وزادت أسعار العقود الآجلة للغاز والفحم إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة مع أزمة نقص في الوقود في معظم أنحاء أوروبا وآسيا.
وارتفع النفط أيضا مع تحول بعض منتجي الطاقة إلى النفط الخام، لكنه كان أقل تقلبا من حيث الأسعار، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى التزام "أوبك +" بزيادات ثابتة في الإنتاج.
وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها بقيادة السعودية وروسيا، بزيادة الإنتاج اليومي بمقدار 400 ألف برميل كل شهر.
ودعا بعض كبار المستهلكين، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، المصدرين إلى بذل المزيد من الجهد لخفض أسعار النفط، التي ارتفعت نحو 65% هذا العام إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل.
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