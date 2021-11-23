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https://arabic.sputniknews.com/20211123/كوريا-الجنوبية-تقرر-طرح-جزء-من-مخزونها-الاستراتيجي-للنفط-بطلب-من-الولايات-المتحدة-1052511003.html
كوريا الجنوبية تقرر طرح جزء من مخزونها الاستراتيجي للنفط بطلب من الولايات المتحدة
كوريا الجنوبية تقرر طرح جزء من مخزونها الاستراتيجي للنفط بطلب من الولايات المتحدة
قررت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بيع جزء من الاحتياطي النفطي من المخزون الاستراتيجي بهدف استقرار أسعار هذا الخام، وذلك حسبما جاء في بيان وزارة... 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T14:11+0000
2021-11-23T14:11+0000
2021-11-23T14:11+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية
نفط
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وجاء في بيان خارجية كوريا الجنوبية: "قررت الحكومة المشاركة في الطرح المشترك الذي اقترحته الولايات المتحدة لبيع النفط من المخزون الاستراتيجي".ولم تحدد الوزارة حجم النفط المقرر طرحه ولا موعد وطريقة هذا الطرح.وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن استخدام 50 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي التابع للوزارة، بتوجيه من الرئيس جو بايدن.ستوفر وزارة الطاقة ما يصل إلى 32 مليون برميل من النفط الخام من خلال التبادل، وتسريع الجدول الزمني لبيع 18 مليون برميل إضافية بموجب تفويض من الكونغرس.أوضحت وزارة الطاقة -في بيان أصدرته قبل قليل- أن النفط الخام المتبادل سيُعاد إلى الاحتياطي الإستراتيجي في أعوام 2022 و2023 و2024.وأصبح عدد الدول المستهلكة للنفط المشاركة في الطرح الأمريكي 5 دول، هي الولايات المتحدة الصين والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/بايدن-يعلن-سحب-50-مليون-برميل-من-مخزون-النفط-الاستراتيجي-1052430672.html
https://arabic.sputniknews.com/20211122/الهند-تخطط-للسحب-من-احتياطياتها-النفطية-الاستراتيجية-مع-مستهلكين-آخرين-1050776839.html
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, نفط
كوريا الجنوبية تقرر طرح جزء من مخزونها الاستراتيجي للنفط بطلب من الولايات المتحدة
قررت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بيع جزء من الاحتياطي النفطي من المخزون الاستراتيجي بهدف استقرار أسعار هذا الخام، وذلك حسبما جاء في بيان وزارة الخارجية.
وجاء في بيان خارجية كوريا الجنوبية: "قررت الحكومة المشاركة في الطرح المشترك الذي اقترحته الولايات المتحدة لبيع النفط من المخزون الاستراتيجي".
ولم تحدد الوزارة حجم النفط المقرر طرحه ولا موعد وطريقة هذا الطرح.
وكانت وزارة الطاقة الأمريكية
قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن استخدام 50 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي التابع للوزارة، بتوجيه من الرئيس جو بايدن.
ستوفر وزارة الطاقة ما يصل إلى 32 مليون برميل من النفط الخام من خلال التبادل، وتسريع الجدول الزمني لبيع 18 مليون برميل إضافية بموجب تفويض من الكونغرس.
أوضحت وزارة الطاقة -في بيان أصدرته قبل قليل- أن النفط الخام المتبادل سيُعاد إلى الاحتياطي الإستراتيجي في أعوام 2022 و2023 و2024.
وأصبح عدد الدول المستهلكة للنفط المشاركة في الطرح الأمريكي 5 دول، هي الولايات المتحدة الصين والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.