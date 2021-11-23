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لافروف يستقبل وفدا من أكراد سوريا ويبحث معهم الأوضاع في المنطقة
لافروف يستقبل وفدا من أكراد سوريا ويبحث معهم الأوضاع في المنطقة
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة اللجنة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، الأوضاع في شمال شرقي البلاد. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T19:39+0000
2021-11-23T19:39+0000
العالم العربي
روسيا
سوريا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب ما أفادت وزارة الخارجية الروسية عقب الاجتماع: "خلال الحديث تمت مناقشة الوضع في سوريا مع التركيز على الأوضاع في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، وفي نفس الوقت تم إيلاء اهتمام خاص لمهمة تعزيز تسوية سياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن 2254 الدولي، وإعادة بناء اقتصادها ومجالها الاجتماعي، وعودة اللاجئين والنازحين داخليا، ويقدم المساعدة الإنسانية للمحتاجين".وشددت الوزارة على أن الجانب الروسي أكد في المباحثات: "استعداده لمواصلة المساعدة الشاملة في تحقيق الاتفاقيات بين الأطراف السورية بمختلف الصيغ بما يخدم الإسراع باستعادة السيادة الكاملة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وضمان الحقوق القانونية لجميع الجماعات العرقية والطائفية لسكان البلاد".في نفس اليوم ، أجرى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مشاورات مكثفة مع إلهام أحمد.مجلس سوريا الديمقراطية هو الهيئة الحاكمة للإدارة الذاتية غير المعترف بها في الأجزاء الشمالية والشرقية من سوريا، والتي يسكنها الأكراد في الغالب. وهناك أيضا قواعد عسكرية أميركية، والتي تعتبر الحكومة في دمشق وجودها غير شرعي.
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العالم العربي, روسيا, سوريا, وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

لافروف يستقبل وفدا من أكراد سوريا ويبحث معهم الأوضاع في المنطقة

19:39 GMT 23.11.2021
© وزارة الخارجية الروسية / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في روما
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في روما - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© وزارة الخارجية الروسية
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة اللجنة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، الأوضاع في شمال شرقي البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب ما أفادت وزارة الخارجية الروسية عقب الاجتماع: "خلال الحديث تمت مناقشة الوضع في سوريا مع التركيز على الأوضاع في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، وفي نفس الوقت تم إيلاء اهتمام خاص لمهمة تعزيز تسوية سياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن 2254 الدولي، وإعادة بناء اقتصادها ومجالها الاجتماعي، وعودة اللاجئين والنازحين داخليا، ويقدم المساعدة الإنسانية للمحتاجين".

وشددت الوزارة على أن الجانب الروسي أكد في المباحثات: "استعداده لمواصلة المساعدة الشاملة في تحقيق الاتفاقيات بين الأطراف السورية بمختلف الصيغ بما يخدم الإسراع باستعادة السيادة الكاملة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وضمان الحقوق القانونية لجميع الجماعات العرقية والطائفية لسكان البلاد".

في نفس اليوم ، أجرى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مشاورات مكثفة مع إلهام أحمد.

مجلس سوريا الديمقراطية هو الهيئة الحاكمة للإدارة الذاتية غير المعترف بها في الأجزاء الشمالية والشرقية من سوريا، والتي يسكنها الأكراد في الغالب. وهناك أيضا قواعد عسكرية أميركية، والتي تعتبر الحكومة في دمشق وجودها غير شرعي.
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