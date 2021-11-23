لحظة إنقاذ 5 ملايين جنيه من أمطار الإسكندرية... فيديو

وفي المقطع المتداول يظهر أعضاء من فريق الإنقاذ البري التابع للحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، وهم يستخدمون الحبال وسلم إنقاذ لنقل ملايين الجنيهات الموجودة داخل صناديق الأموال من السيارة العالقة ومن ثم تسليمها إلى مسؤولي الشركة الناقلة للأموال.ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصدر تابع للشركة، قوله إنه "تم استخدام هذه الطريقة حرصا على إنهاء مصالح المواطنين، خاصة وأن السيارة تعطلت خلال تراكم مياه الأمطار ما تسبب في غضب المواطنين الذين احتاجوا أموالهم بالإضافة إلى بعض المخاوف من سرقة العهدة الخاصة بهم".وأضاف: "تم الاستعانة بسلالم للوصول إلى سقف السيارة واستخراج شنط الأموال التي حوت 5 ملايين جنيه كان المراد إيصالها لأماكن صرف في ذات المنطقة".وتعرضت محافظة الإسكندرية، صباح أمس لموجة طقس سيئة وسقوط غزير للأمطار تحولت إلى سيول في بعض المناطق، وأغرقت الشوارع الرئيسية والميادين.
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطعا مصورا يقولون إنه يظهر عملية إنقاذ ملايين الجنيهات من سيارة نقل أموال علقت في مياه الأمطار بمدينة الإسكندرية.
وفي المقطع المتداول يظهر أعضاء من فريق الإنقاذ البري التابع للحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، وهم يستخدمون الحبال وسلم إنقاذ لنقل ملايين الجنيهات الموجودة داخل صناديق الأموال من السيارة العالقة ومن ثم تسليمها إلى مسؤولي الشركة الناقلة للأموال.
ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصدر تابع للشركة، قوله إنه "تم استخدام هذه الطريقة حرصا على إنهاء مصالح المواطنين، خاصة وأن السيارة تعطلت خلال تراكم مياه الأمطار ما تسبب في غضب المواطنين الذين احتاجوا أموالهم بالإضافة إلى بعض المخاوف من سرقة العهدة الخاصة بهم".
تم اللجوء لهذه الوسيلة بحضور موظفين وأمن المكتب الخاص لاستلام تلك الأموال حيث تم تأمين نقل الصناديق إلى مكان الصرف المخصص له وإنهاء مصالح المواطنين، فيما تم إخراج السيارة بعد ذلك pic.twitter.com/1WBCA1JMLo