ليبرمان: إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال 5 سنوات

جاء ذلك في كلمة لليبرمان خلال مؤتمر عن تمويل التخطيط العسكري الإسرائيلي المتعلق بإيران، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة رويترز.وأوضح ليبرمان وهو أحد أعضاء مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة وزراء نفتالي بينيت، أن مساعي إيران لتطوير سلاح نووي لن تتأثر بالمحادثات الجارية حاليا بين إيران والقوى العالمية الكبرى بشأن اتفاق جديد للحد من قدراتها النووية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أكد استقلالية بلاده لاتخاذ إجراءات ضد إيران، في إشارة إلى عدم تقيّد تل أبيب بالاتفاق النووي.وأشار إلى استعداد بلاده لتصعيد المواجهة مع إيران، قائلا إن الخطأ الذي ارتكبته إسرائيل بعد الاتفاق النووي الأول في عام 2015 لن يعيد نفسه.وأضاف "لحظة توقيع الصفقة عام 2015 أثرت علينا مثل حبة نوم، لقد انشغلنا بأشياء أخرى، لكننا سنتعلم من الخطأ وسنحافظ على حريتنا في العمل"، في إشارة إلى احتمال التصعيد دون التنسيق مع أطراف الاتفاق الخمسة والولايات المتحدة.ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات حول إحياء اتفاق 2015 في 29 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري.
وأضاف "لحظة توقيع الصفقة عام 2015 أثرت علينا مثل حبة نوم، لقد انشغلنا بأشياء أخرى، لكننا سنتعلم من الخطأ وسنحافظ على حريتنا في العمل"، في إشارة إلى احتمال التصعيد دون التنسيق مع أطراف الاتفاق الخمسة والولايات المتحدة.