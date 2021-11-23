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https://arabic.sputniknews.com/20211123/ليبرمان-إيران-قد-تمتلك-سلاحا-نوويا-خلال-5-سنوات-1052441396.html
ليبرمان: إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال 5 سنوات
ليبرمان: إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال 5 سنوات
قال وزير المالية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، إن إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال 5 سنوات، مستبعدا أن تعدل إيران عن ذلك تأثرا بالاتفاق النووي. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T13:50+0000
2021-11-23T13:50+0000
أخبار إيران
سلاح نووي
إسرائيل
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جاء ذلك في كلمة لليبرمان خلال مؤتمر عن تمويل التخطيط العسكري الإسرائيلي المتعلق بإيران، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة رويترز.وأوضح ليبرمان وهو أحد أعضاء مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة وزراء نفتالي بينيت، أن مساعي إيران لتطوير سلاح نووي لن تتأثر بالمحادثات الجارية حاليا بين إيران والقوى العالمية الكبرى بشأن اتفاق جديد للحد من قدراتها النووية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أكد استقلالية بلاده لاتخاذ إجراءات ضد إيران، في إشارة إلى عدم تقيّد تل أبيب بالاتفاق النووي.وأشار إلى استعداد بلاده لتصعيد المواجهة مع إيران، قائلا إن الخطأ الذي ارتكبته إسرائيل بعد الاتفاق النووي الأول في عام 2015 لن يعيد نفسه.وأضاف "لحظة توقيع الصفقة عام 2015 أثرت علينا مثل حبة نوم، لقد انشغلنا بأشياء أخرى، لكننا سنتعلم من الخطأ وسنحافظ على حريتنا في العمل"، في إشارة إلى احتمال التصعيد دون التنسيق مع أطراف الاتفاق الخمسة والولايات المتحدة.ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات حول إحياء اتفاق 2015 في 29 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/إسرائيل-تستعد-لتصعيد-المواجهة-مع-إيران-لن-نواجه-المليشيات-بل-المسؤول-عنها-1052432086.html
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أخبار إيران, سلاح نووي, إسرائيل

ليبرمان: إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال 5 سنوات

13:50 GMT 23.11.2021
© REUTERS / Ammar Awadوزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، خلال إعلان استقالته في مؤتمر صحفي في الكنيست الإسرائيلي، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، خلال إعلان استقالته في مؤتمر صحفي في الكنيست الإسرائيلي، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، خلال إعلان استقالته في مؤتمر صحفي في الكنيست الإسرائيلي، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. صورة أرشفية
© REUTERS / Ammar Awad
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قال وزير المالية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، إن إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال 5 سنوات، مستبعدا أن تعدل إيران عن ذلك تأثرا بالاتفاق النووي.
جاء ذلك في كلمة لليبرمان خلال مؤتمر عن تمويل التخطيط العسكري الإسرائيلي المتعلق بإيران، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة رويترز.
وأوضح ليبرمان وهو أحد أعضاء مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة وزراء نفتالي بينيت، أن مساعي إيران لتطوير سلاح نووي لن تتأثر بالمحادثات الجارية حاليا بين إيران والقوى العالمية الكبرى بشأن اتفاق جديد للحد من قدراتها النووية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
إسرائيل تستعد لتصعيد المواجهة مع إيران
13:19 GMT
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أكد استقلالية بلاده لاتخاذ إجراءات ضد إيران، في إشارة إلى عدم تقيّد تل أبيب بالاتفاق النووي.
وأشار إلى استعداد بلاده لتصعيد المواجهة مع إيران، قائلا إن الخطأ الذي ارتكبته إسرائيل بعد الاتفاق النووي الأول في عام 2015 لن يعيد نفسه.
العلمان الأمريكي والإسرائيلي خارج مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب، إسرائيل 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
تطورات جديدة تفيد إيران.. كواليس الخلاف بين إسرائيل وأمريكا
06:34 GMT
وأضاف "لحظة توقيع الصفقة عام 2015 أثرت علينا مثل حبة نوم، لقد انشغلنا بأشياء أخرى، لكننا سنتعلم من الخطأ وسنحافظ على حريتنا في العمل"، في إشارة إلى احتمال التصعيد دون التنسيق مع أطراف الاتفاق الخمسة والولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات حول إحياء اتفاق 2015 في 29 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري.
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