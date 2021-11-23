https://arabic.sputniknews.com/20211123/ما-السبب-وراء-إلقاء-القبض-على-أميرة-الناصر؟-1052658795.html

ما السبب وراء إلقاء القبض على أميرة الناصر؟

ما السبب وراء إلقاء القبض على أميرة الناصر؟

أثار خبر إلقاء القبض على أميرة الناصر، مشهورة سناب شات السعودية، الكثير من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع ظهور زوجها وهو يبكي بصحبة إبنته. 23.11.2021, Sputnik عربي

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السعودية

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وأفاد الموقع الإلكتروني ليالينا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن خبر سجن الناصر قد تصدر قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث رأى البعض أن أميرة الناصر تستحق العقاب، في حين طالب آخرون بأن يحاكم زوجها مشعل الخالدي، أيضا.ونشر الخالدي على حسابه الرسمي في سناب شات شريط فيديو برفقة طفلته الصغيرة وهو يبكي، موضحا أن السعودية ألقت القبض على زوجته، بسبب حديث عدد من المشهورات على مواقع التواصل الاجتماعي عنها، محمَّلا المسؤولية لكل من نجمة السوشال ميديا السعودية، رهف القحطاني، والفنانة شمس الأسطورة، ونجمة السوشال ميديا أثير الحلوة.ويشار إلى أن سبب القبض على أميرة الناصر، مشهورة سناب شات السعودية، يعود إلى توجيه العديد من الاتهامات لها، بدأتها رهف القحطاني، حينما أعلنت استعدادها لدفع شيك بمليون ريال سعودي، حال أثبتت أميرة الناصر، أن ابنتها الصغيرة رهف مسجلة، رسميا.وتبعت رهف القحطاني عدد من المشهورات الأخريات بمهاجمتها، حيث انتشر فيديو لشخص تردد أنه محاميها السابق، والذي أعلن أن اسمها الحقيقي خديجة الداعور، كما أنها سورية الجنسية، موضحا أن 99% من المعلومات المنتشرة عنها غير حقيقية.

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