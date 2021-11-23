https://arabic.sputniknews.com/20211123/محمد-بن-زايد-يزور-تركيا-غدا-تلبية-لدعوة-من-أردوغان-1052423107.html

محمد بن زايد يزور تركيا غدا تلبية لدعوة من أردوغان

محمد بن زايد يزور تركيا غدا تلبية لدعوة من أردوغان

يتوجه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا غدا الأربعاء في زيارة رسمية هي الأولى له منذ فترة. 23.11.2021, Sputnik عربي

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أخبار تركيا اليوم

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وقالت "وكالة أنباء الإمارات- وام"، إن "ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان سوف يتوجه إلى تركيا غدا في زيارة رسمية، حيث يبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية". وأوضحت الوكالة، أن ابن زايد "يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، يبحثان خلالها العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين". وكانت إدارة الرئاسة التركية، قالت أمس الاثنين، إن ولي عهد الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، سيزور أنقرة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني". وتوترت العلاقات بين تركيا والإمارات منذ عام 2011 بسبب الخلافات حول القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في مصر وليبيا وسوريا. وشملت القضايا الخلافية كذلك، دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017 بعد اتهام القيادة القطرية بدعم الإرهاب. وتمثل الزيارة أقوى مؤشر حتى الآن على التقارب بين أبو ظبي وأنقرة منذ زيارة منتصف أغسطس/ آب الماضي، إلى تركيا من قبل مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والتي جاءت أيضا بعد القمة الخليجية في العلا السعودية. في وقت سابق من هذا الشهر، التقى ولي عهد أبو ظبي سفير أنقرة لدى الإمارات، وسط تكهنات بزيارة محتملة لابن زايد إلى تركيا. ونشر السفير التركي عبر "تويتر" صورته مع ولي العهد، معربا عن شكره للجانب الإماراتي على حسن الاستقبال. طالع أخبار تركيا اليوم عبر سبوتنيك

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