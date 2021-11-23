https://arabic.sputniknews.com/20211123/مركبة-شراعية-تبحر-على-أمواج-رياح-الشمس-بسرعات-هائلة-صور-وفيديو--1052432221.html

مركبة "شراعية" تبحر على "أمواج" رياح الشمس بسرعات هائلة... صور وفيديو

مركبة "شراعية" تبحر على "أمواج" رياح الشمس بسرعات هائلة... صور وفيديو

تتابع مركبة "LightSail 2" مهمتها الفضائية بنجاح، وهي عبارة عن مسبار فضائي يصنف على أنه "شراعي" بسبب شكله الفريد وتصميمه الرائع واستخدامه تقنية هي الأولى من... 23.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-23T13:23+0000

2021-11-23T13:23+0000

2021-11-23T13:23+0000

منوعات

علوم

فضاء

مركبة

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وتواصل المركبة التابعة لجمعية الكواكب مهمتها بعد حوالي 30 شهرا على انطلاقها حيث "تبحر على أشعة الشمس" بحسب وصف العلماء وخبراء الفضاء.تتمثل مهمة المركبة في توفير بيانات صلبة للبعثات المستقبلية التي تأمل في استخدام تقنية الأشرعة الشمسية لاستكشاف الكون، بحسب المقال المنشور في مجلة "scitechdaily" العلمية.مكعب بحجم رغيف خبز يطلق شراعا ضخماوتعتبر مركبة "LightSail 2" عبارة عن مسبار على شكل مكعب صغير، أطلق في شهر يونيو/ حزيران من عام 2019 على متن مركبة "SpaceX Falcon Heavy"، كمهمة توضيحية لاختبار مدى قدرة الشراع الشمسي على تغيير مدار المركبة الفضائية ودعمها.وبعد شهر من إقلاع المركبة الحاملة، أطلق المسبار "LightSail 2" شراعه الذي يحمل اسم "Mylar" وانطلق في الفضاء.قال الرئيس التنفيذي لجمعية الكواكب (TPS)، بيل ناي، في مؤتمر صحفي: "نحن ذاهبون إلى ارتفاع مداري أعلى دون وقود صاروخي، بمجرد طاقة دفع أشعة الشمس".الفوتونات تدفع المركبة بسرعات هائلة بعيدا عن الغلاف الجويتستخدم الأشرعة الشمسية قوة الفوتونات الصادرة من الشمس لدفع المركبات الفضائية، وعلى الرغم من أن الفوتونات ليس لها كتلة، إلا أنها لا تزال قادرة على نقل كمية صغيرة من الزخم أو الحركة أو الطاقة. لذلك، عند اصطدام الفوتونات بالشراع الشمسي، تدفع المركبة قليلا باتجاه معاكس للشمس، وبمرور الوقت، إذا كانت المركبة تسبح في الفضاء دون وجود أي غلاف جوي قريب يثقل حركتها، "فمن المحتمل أن تتسارع إلى سرعات عالية "بشكل لا يصدق" بحسب المصادر العلمية.

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منوعات, علوم, فضاء, مركبة