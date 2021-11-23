مركبة "شراعية" تبحر على "أمواج" رياح الشمس بسرعات هائلة... صور وفيديو
تتابع مركبة "LightSail 2" مهمتها الفضائية بنجاح، وهي عبارة عن مسبار فضائي يصنف على أنه "شراعي" بسبب شكله الفريد وتصميمه الرائع واستخدامه تقنية هي الأولى من نوعها.
وتواصل المركبة التابعة لجمعية الكواكب مهمتها بعد حوالي 30 شهرا على انطلاقها حيث "تبحر على أشعة الشمس" بحسب وصف العلماء وخبراء الفضاء.
وتعتمد المركبة على وسيلة فريدة جدا من نوعها لكنها ثورية، بكل ما تعنية الكلمة من معنى، في سبيل جمع طاقتها التي تساعدها على إتمام مهامها، وهي عبارة عن شراع شمسي ضخم فتحته بعد انطلاقها.
تتمثل مهمة المركبة في توفير بيانات صلبة للبعثات المستقبلية التي تأمل في استخدام تقنية الأشرعة الشمسية لاستكشاف الكون، بحسب المقال المنشور في مجلة "scitechdaily" العلمية.
مكعب بحجم رغيف خبز يطلق شراعا ضخما
وتعتبر مركبة "LightSail 2" عبارة عن مسبار على شكل مكعب صغير، أطلق في شهر يونيو/ حزيران من عام 2019 على متن مركبة "SpaceX Falcon Heavy"، كمهمة توضيحية لاختبار مدى قدرة الشراع الشمسي على تغيير مدار المركبة الفضائية ودعمها.
وبعد شهر من إقلاع المركبة الحاملة، أطلق المسبار "LightSail 2" شراعه الذي يحمل اسم "Mylar" وانطلق في الفضاء.
ويتميز الشراع بأنه رقيق جدا لكن مساحته واسعة، حيث يمتد على مساحة 32 مترا مربعا، حيث تم الإعلان عن نجاح المهمة لأن الشراع رفع مدار المركبة الفضائية الصغيرة التي يبلغ حجمها حجم رغيف الخبز فقط، بحسب المصدر.
LightSail 2 sails into Smithsonian. The Planetary Society’s LightSail 2 spacecraft is sailing into the Smithsonian Institution. The prestigious Washington... https://t.co/7QOGEjItN6 pic.twitter.com/UkYtDQg9AR— Spaceflash News (@spaceflashnews) November 17, 2021
قال الرئيس التنفيذي لجمعية الكواكب (TPS)، بيل ناي، في مؤتمر صحفي: "نحن ذاهبون إلى ارتفاع مداري أعلى دون وقود صاروخي، بمجرد طاقة دفع أشعة الشمس".
الفوتونات تدفع المركبة بسرعات هائلة بعيدا عن الغلاف الجوي
وتابع قائلا: "فكرة أنه يمكنك قيادة مركبة فضائية والحصول على الدفع في الفضاء من لا شيء سوى الفوتونات، إنها مفاجأة حقيقية، وبالنسبة لي، من الرومانسي للغاية أن تبحر على أشعة الشمس".
That launch nebula, though. 😲— Planetary Society (@exploreplanets) November 16, 2021
This was the view on June 25, 2019, the night our LightSail 2 mission blasted into orbit. It rode into space on a @SpaceX Falcon Heavy rocket along with 23 other spacecraft. It was amazing! pic.twitter.com/ls7I84nyWf
تستخدم الأشرعة الشمسية قوة الفوتونات الصادرة من الشمس لدفع المركبات الفضائية، وعلى الرغم من أن الفوتونات ليس لها كتلة، إلا أنها لا تزال قادرة على نقل كمية صغيرة من الزخم أو الحركة أو الطاقة. لذلك، عند اصطدام الفوتونات بالشراع الشمسي، تدفع المركبة قليلا باتجاه معاكس للشمس، وبمرور الوقت، إذا كانت المركبة تسبح في الفضاء دون وجود أي غلاف جوي قريب يثقل حركتها، "فمن المحتمل أن تتسارع إلى سرعات عالية "بشكل لا يصدق" بحسب المصادر العلمية.