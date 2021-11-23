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https://arabic.sputniknews.com/20211123/مسؤول-أمريكي-سابق-يوضح-السبب-الحقيقي-لسحب-واشنطن-من-الاحتياطي-النفطي-ويتوقع-فشلها-1052657815.html
مسؤول أمريكي سابق يوضح السبب الحقيقي لسحب واشنطن من الاحتياطي النفطي ويتوقع فشلها
مسؤول أمريكي سابق يوضح السبب الحقيقي لسحب واشنطن من الاحتياطي النفطي ويتوقع فشلها
واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حتى أنها سجلت مكاسب قوية، مع تجاهل الأسواق لإعلان الإدارة الأمريكية سحب جزء من الاحتياطي النفطي... 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T20:32+0000
2021-11-23T20:32+0000
اقتصاد
العالم
النفط
الرئيس الأمريكي جو بايدن
أسعار النفط اليوم
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واشنطن- سبوتنيك. وقال المفوض السابق للجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأمريكية، برانكو ترزيتش، في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن سبب زيادة الأسعار هو استمرار ارتفاع الطلب، وتوقع السوق سحبا أكبر من الاحتياطيات الأمريكية.في وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، بالتنسيق مع مستهليكين رئيسيين آخرين، بما في ذلك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، لوقف ارتفاع أسعار النفط.ومع ذلك، وفي نهاية تعاملات اليوم، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 3.2% إلى 82.31 دولار للبرميل، بعدما تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى 78.55 دولار عقب الإعلان.وقال ترزيتش: وتابع بالقول: "الأسعار الحالية على المستوى الوطني أعلى بنسبة 30% من العام الماضي، وزيادة أخرى بنسبة 20% لن تكون مقبولة سياسيا للمستهلك، وإدارة بايدن وقادة الكونغرس سيفعلون كل ما في وسعهم لتجنب سيناريو زيادة أسعار البنزين".من جانبه، توقع معهد البترول الأمريكي، أن يكون تأثير خطة الرئيس الأمريكي للسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي "قصير الأجل" على الأسعار المرتفعة.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/معهد-البترول-الأمريكي-خطة-بايدن-للتأثير-على-أسعار-النفط-ستكون-قصيرة-الأجل-1052648179.html
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اقتصاد, العالم, النفط, الرئيس الأمريكي جو بايدن, أسعار النفط اليوم

مسؤول أمريكي سابق يوضح السبب الحقيقي لسحب واشنطن من الاحتياطي النفطي ويتوقع فشلها

20:32 GMT 23.11.2021
© REUTERS / Angus Mordantنفط
نفط - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Angus Mordant
تابعنا عبر
واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حتى أنها سجلت مكاسب قوية، مع تجاهل الأسواق لإعلان الإدارة الأمريكية سحب جزء من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.
واشنطن- سبوتنيك. وقال المفوض السابق للجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية الأمريكية، برانكو ترزيتش، في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن سبب زيادة الأسعار هو استمرار ارتفاع الطلب، وتوقع السوق سحبا أكبر من الاحتياطيات الأمريكية.
في وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، بالتنسيق مع مستهليكين رئيسيين آخرين، بما في ذلك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، لوقف ارتفاع أسعار النفط.
شركة تاتنفت الروسية لإنتاج النفط - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
معهد البترول الأمريكي: خطة بايدن للتأثير على أسعار النفط "قصيرة الأجل"
16:06 GMT
ومع ذلك، وفي نهاية تعاملات اليوم، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 3.2% إلى 82.31 دولار للبرميل، بعدما تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى 78.55 دولار عقب الإعلان.
وقال ترزيتش:

في الولايات المتحدة، حيث تمتلك كل أسرة أكثر من سيارة وتحتاج إليها، فإن السعر المهم سياسيا هو سعر البنزين، والذي يقترب الآن من 4 دولارات للغالون على الساحل الشرقي.

وتابع بالقول: "الأسعار الحالية على المستوى الوطني أعلى بنسبة 30% من العام الماضي، وزيادة أخرى بنسبة 20% لن تكون مقبولة سياسيا للمستهلك، وإدارة بايدن وقادة الكونغرس سيفعلون كل ما في وسعهم لتجنب سيناريو زيادة أسعار البنزين".
من جانبه، توقع معهد البترول الأمريكي، أن يكون تأثير خطة الرئيس الأمريكي للسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي "قصير الأجل" على الأسعار المرتفعة.
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