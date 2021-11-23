تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211123/مصر-تطلق-مبادرة-رئاسية-بتكلفة-تتجاوز-35-مليار-دولار-1052653451.html
مصر تطلق مبادرة رئاسية بتكلفة تتجاوز 3.5 مليار دولار
مصر تطلق مبادرة رئاسية بتكلفة تتجاوز 3.5 مليار دولار
أطلق البنك المركزي المصري مبادرة، اتساقا مع توجيهات رئاسة الجمهورية، لتمويل التحول لسبل الري الحديث في مساحة 4 ملايين فدان، سعيا لترشيد استهلاك المياه. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T17:54+0000
2021-11-23T18:00+0000
البنك المركزي المصري
اخبار مصر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101995/20/1019952099_291:0:2200:1074_1920x0_80_0_0_1d38c3cdfd31e9ee0baea5017914902d.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إنه أطلق مبادرة جديدة لتمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديث في الأراضي الزراعية، يتم من خلالها السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة عن طريق البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي.وقال إن المبادرة تأتي في "إطار التوجهات الحالية نحو ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها بكفاءة وفاعلية، وللتيسير على المزارعين وتشجيعهم على الانتقال إلى استخدام آليات ووسائل الري الحديثة والذكية التي تساعد على الحفاظ على الثروة المائية".وتبلغ إجمالي قيمة المبادرة الجديدة 55.5 مليار جنيه (أكثر من 3.5 مليار دولار) تم إصدارها بضمان وزارة المالية لتمويل مشروع تحويل حوالي 4 ملايين فدان لاستخدام الآليات والوسائل الحديثة والذكية لري الأراضي الزراعية، حيث يتم السداد على أقساط خلال 10 سنوات دون تحمل أي فوائد.وقال البنك المركزي إن ذلك يحل محل مبادرة سابقة تتضمن قيمة فائدة تبلغ 5 في المئة.وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع، وفق خطة السلطات المصرية، خلال ثلاث سنوات أن يتم تحويل كافة الأراضي الزراعية لوسائل الري الحديث والذكي.وبدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.وأنجزت أثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، ومن المتوقع أن تقدم على الملء الثالث للسد في الصيف المقبل خلال موسم الفيضان.وتعاني مصر من فقر حاد في الموارد المائية، إذ تحصل على حوالي 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا من النيل، وهي الحصة التي لم يطرأ عليها تغيير منذ بناء السد العالي في العقد السادس من القرن العشرين، بينما تضاعف عدد السكان عدة مرات، ما أدى لتراجع ملحوظ في في حصة الفرد من المياه.
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101995/20/1019952099_529:0:1961:1074_1920x0_80_0_0_e6d410d8b3b438a5b0329f6a6599581f.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البنك المركزي المصري, اخبار مصر اليوم

مصر تطلق مبادرة رئاسية بتكلفة تتجاوز 3.5 مليار دولار

17:54 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 18:00 GMT 23.11.2021)
© YouTube.comالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© YouTube.com
تابعنا عبر
أطلق البنك المركزي المصري مبادرة، اتساقا مع توجيهات رئاسة الجمهورية، لتمويل التحول لسبل الري الحديث في مساحة 4 ملايين فدان، سعيا لترشيد استهلاك المياه.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إنه أطلق مبادرة جديدة لتمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديث في الأراضي الزراعية، يتم من خلالها السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة عن طريق البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي.

وقال إن المبادرة تأتي في "إطار التوجهات الحالية نحو ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها بكفاءة وفاعلية، وللتيسير على المزارعين وتشجيعهم على الانتقال إلى استخدام آليات ووسائل الري الحديثة والذكية التي تساعد على الحفاظ على الثروة المائية".

وتبلغ إجمالي قيمة المبادرة الجديدة 55.5 مليار جنيه (أكثر من 3.5 مليار دولار) تم إصدارها بضمان وزارة المالية لتمويل مشروع تحويل حوالي 4 ملايين فدان لاستخدام الآليات والوسائل الحديثة والذكية لري الأراضي الزراعية، حيث يتم السداد على أقساط خلال 10 سنوات دون تحمل أي فوائد.

وقال البنك المركزي إن ذلك يحل محل مبادرة سابقة تتضمن قيمة فائدة تبلغ 5 في المئة.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع، وفق خطة السلطات المصرية، خلال ثلاث سنوات أن يتم تحويل كافة الأراضي الزراعية لوسائل الري الحديث والذكي.

وبدأت أثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.

وأنجزت أثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، ومن المتوقع أن تقدم على الملء الثالث للسد في الصيف المقبل خلال موسم الفيضان.

وتعاني مصر من فقر حاد في الموارد المائية، إذ تحصل على حوالي 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا من النيل، وهي الحصة التي لم يطرأ عليها تغيير منذ بناء السد العالي في العقد السادس من القرن العشرين، بينما تضاعف عدد السكان عدة مرات، ما أدى لتراجع ملحوظ في في حصة الفرد من المياه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة <"br />
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:05 GMTما هي منظمة الكوميسا التي تسلمت مصر رئاستها؟
18:02 GMTفيصل المقداد: مؤمنون بتحرير كامل التراب السوري
17:54 GMTمصر تطلق مبادرة رئاسية بتكلفة تتجاوز 3.5 مليار دولار
17:53 GMTفتاة تتجنب "وحش البحار" الفتاك بحركة يجب أن يتعلمها الجميع... فيديو
17:45 GMTهل تنجح موريتانيا في اعتماد العربية لغة أساسية للتعلم بدلا من الفرنسية؟
17:25 GMTالسعودية... وزارة التعليم تكشف موعد إصدار النتائج في نظام نور
17:24 GMTالصومال يعلن مروره بوضع إنساني طارئ بسبب الجفاف ورئيس الوزراء يطلب مساعدة دولية
17:21 GMTبعد أمريكا وفرنسا... ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إثيوبيا
17:17 GMTالأرصاد المصرية تزف بشرى سارة بشأن طقس الأيام المقبلة
17:13 GMTفي ذكراه الـ 58... متى يتم كشف الصندوق الأسود لاغتيال جون كينيدي؟
17:08 GMTآبي أحمد: الحرب ضد إثيوبيا تهدف لحرمان الشعوب السوداء من الحرية
17:04 GMTإغلاق أحد فروع "مكدونالدز" بسبب اكتشاف ديدان في الطعام...فيديو
17:01 GMTألمانيا في خطر... وزير الصحة يعارض التطعيم الإجباري ضد كورونا لاعتبارات أخلاقية وقانونية
16:57 GMTمصر والإمارات واليونان وقبرص تنهي تدريبات "ميدوزا-11"
16:47 GMTاتفاقية جديدة بين جامعة دمشق وجامعة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية
16:46 GMTالقبض على 13 شخصا في فرنسا خططوا لتشكيل مجموعات مسلحة
16:42 GMTاتفاق هندي أمريكي على توسيع التجارة الزراعية بين البلدين
16:41 GMTبولندا: الأسوأ في أزمة اللاجئين لم ينته بعد
16:38 GMTخبأ صخرة سنوات لظنه أنها من الذهب واكتشف أنها كنز ثمين جدا... صور وفيديو
16:37 GMTالقوات اليمنية المشتركة تسيطر على قرى في غرب تعز إثر معارك مع مسلحي "أنصار الله"