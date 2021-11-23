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https://arabic.sputniknews.com/20211123/معركة-ضخمة-بين-أسماك-القرش-والطيور-في-أعماق-المحيط-فيديو---1052630943.html
معركة ضخمة بين أسماك القرش والطيور في أعماق المحيط... فيديو
معركة ضخمة بين أسماك القرش والطيور في أعماق المحيط... فيديو
رصد غواصون، لأول مرة، معركة شرسة جدا خاضتها مجموعات كبيرة من الأسماك بالإضافة إلى بعض أنواع الطيور البحرية في أعماق مياه المحيط الهندي. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T14:43+0000
2021-11-23T14:43+0000
منوعات
نادي الفيديو
أسماك القرش
حيتان
المحيط
النورس
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صورت عدسة أحد الغواصين مشهدا فريدا لما يمكن وصفه بـ"المعركة الضخمة" التي حدث تحت سطح مياه المحيط الهندي حيث تعرض سرب ضخم من الأسماك لهجوم شرس من الماء والسماء أيضا.ووصفت صفحة "oceansnation" المتخصصة بعالم ما تحت البحار، المشهد الذي شاركته على صفحتها في "إنستغرام" بـ"هيجان التغذية" الكبير، حيث اشتركت أنواع كثيرة من الحيوانات بتنفيذ الهجوم على سرب الأسماك.وعلقت الصفحة: "هناك الكثير من الأحداث المختلطة في هذا الفيديو، عليك مشاهدته عدة مرات لاستيعاب كل ذلك. حيث تنضم أسماك قرش الحوت والحيتان الضخمة وأنواع متعددة من الأسماك السطحية (التي تعيش بالقرب من سطح المياه) إلى العشرات من أسماك القرش الوتدية ذات الذيل. (وقصد بها طيور النورس)... كلهم يحاولون الاستفادة من هذا التجمع الضخم للأسماك الصغيرة في أعماق المحيط الهندي... إنه سحر".اقرا أيضا: فتاة تقتحم سربا من الأسماك و"تصبح واحدة منها"... فيديواقرأ أيضا: حوتان أحدبان يرقصان واقفين "مع حركات الأيدي"... فيديو
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منوعات, نادي الفيديو, أسماك القرش, حيتان, المحيط, النورس

معركة ضخمة بين أسماك القرش والطيور في أعماق المحيط... فيديو

14:43 GMT 23.11.2021
© Photo / pixabay/PIRO4D أسماك القرش أسفل مياه البحر
أسماك القرش أسفل مياه البحر - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© Photo / pixabay/PIRO4D
تابعنا عبر
رصد غواصون، لأول مرة، معركة شرسة جدا خاضتها مجموعات كبيرة من الأسماك بالإضافة إلى بعض أنواع الطيور البحرية في أعماق مياه المحيط الهندي.
صورت عدسة أحد الغواصين مشهدا فريدا لما يمكن وصفه بـ"المعركة الضخمة" التي حدث تحت سطح مياه المحيط الهندي حيث تعرض سرب ضخم من الأسماك لهجوم شرس من الماء والسماء أيضا.
ووصفت صفحة "oceansnation" المتخصصة بعالم ما تحت البحار، المشهد الذي شاركته على صفحتها في "إنستغرام" بـ"هيجان التغذية" الكبير، حيث اشتركت أنواع كثيرة من الحيوانات بتنفيذ الهجوم على سرب الأسماك.
وعلقت الصفحة: "هناك الكثير من الأحداث المختلطة في هذا الفيديو، عليك مشاهدته عدة مرات لاستيعاب كل ذلك. حيث تنضم أسماك قرش الحوت والحيتان الضخمة وأنواع متعددة من الأسماك السطحية (التي تعيش بالقرب من سطح المياه) إلى العشرات من أسماك القرش الوتدية ذات الذيل. (وقصد بها طيور النورس)... كلهم يحاولون الاستفادة من هذا التجمع الضخم للأسماك الصغيرة في أعماق المحيط الهندي... إنه سحر".
وتعيش الأسماك الصغيرة في البحار والمحيطات على شكل أسراب كبيرة جدا، في محاولة لتضليل الحيوانات المفترسة، وتتميز بالذكاء الجماعي الذي لا يحتاج إلى قائد، ويتصرف السرب كما لو كان كائنا حيا واحدا يتصرف ويتخذ القرارات بشكل مستقل، لكن هذه الحيلة لا تنطبق على الحيتان الحدباء التي تلتهم سربا كاملا "بلقمة" واحدة".
اقرا أيضا: فتاة تقتحم سربا من الأسماك و"تصبح واحدة منها"... فيديو
اقرأ أيضا: حوتان أحدبان يرقصان واقفين "مع حركات الأيدي"... فيديو
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