تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211123/معهد-البترول-الأمريكي-خطة-بايدن-للتأثير-على-أسعار-النفط-ستكون-قصيرة-الأجل-1052648179.html
معهد البترول الأمريكي: خطة بايدن للتأثير على أسعار النفط "قصيرة الأجل"
معهد البترول الأمريكي: خطة بايدن للتأثير على أسعار النفط "قصيرة الأجل"
صرح معهد البترول الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن خطة الرئيس الأمريكي السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي، ستكون ذات تأثير قصير المدى فقط على الأسعار المرتفعة. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T16:06+0000
2021-11-23T16:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
النفط
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046609915_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_ba27cb99be3be5a50ef1984cc481cfd9.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وذكر نائب الرئيس الأول للسياسة والاقتصاد والشؤون التنظيمية في المعهد، فرانك ماتشيارولا في بيان: "نعتقد أن أي تأثير ناتج عن السحب من الاحتياطي الاستراتيجي، من المرجح أن يكون قصير الأجل ما لم يقترن بإجراءات سياسية تشجع إنتاج موارد الطاقة الأمريكية".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سحب 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وذلك بالتنسيق مع الدول الأخرى المستهلكة للطاقة، بما في ذلك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.وأوضحت وزارة الطاقة أن القرار يأتي استجابة لأسعار النفط التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات، ولضمان توفير إمدادات كافية مع خروج العالم من قيود الجائحة.ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل حاد خلال العام، وسجلت أعلى مستوياتها فوق 4.60 دولار للغالون في كاليفورنيا الأسبوع الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/أسعار-النفط-تواجه-ضغوطا-من-عوامل-العرض-والطلب-1050773440.html
الولايات المتحدة الأمريكية
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046609915_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_1780faeee834ab8b44651f722d2e7d32.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, النفط, أسعار النفط اليوم

معهد البترول الأمريكي: خطة بايدن للتأثير على أسعار النفط "قصيرة الأجل"

16:06 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 16:13 GMT 23.11.2021)
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورشركة "تاتنفت" الروسية لإنتاج النفط
شركة تاتنفت الروسية لإنتاج النفط - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© Sputnik . Maxim Bogodvid
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح معهد البترول الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن خطة الرئيس الأمريكي السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي، ستكون ذات تأثير قصير المدى فقط على الأسعار المرتفعة.
واشنطن - سبوتنيك. وذكر نائب الرئيس الأول للسياسة والاقتصاد والشؤون التنظيمية في المعهد، فرانك ماتشيارولا في بيان: "نعتقد أن أي تأثير ناتج عن السحب من الاحتياطي الاستراتيجي، من المرجح أن يكون قصير الأجل ما لم يقترن بإجراءات سياسية تشجع إنتاج موارد الطاقة الأمريكية".
شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019 - Sputnik عربي, 1920, 22.11.2021
أسعار النفط تواجه ضغوطا من عوامل العرض والطلب
أمس, 12:08 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سحب 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وذلك بالتنسيق مع الدول الأخرى المستهلكة للطاقة، بما في ذلك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.
وأوضحت وزارة الطاقة أن القرار يأتي استجابة لأسعار النفط التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات، ولضمان توفير إمدادات كافية مع خروج العالم من قيود الجائحة.
ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل حاد خلال العام، وسجلت أعلى مستوياتها فوق 4.60 دولار للغالون في كاليفورنيا الأسبوع الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة <"br />
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:38 GMTخبأ صخرة سنوات لظنه أنها من الذهب واكتشف أنها كنز ثمين جدا... صور وفيديو
16:37 GMTالقوات اليمنية المشتركة تسيطر على قرى في غرب تعز إثر معارك مع مسلحي "أنصار الله"
16:31 GMTوزير تركي يؤكد أهمية التعاون مع الإمارات في دعم الاستقرار الإقليمي
16:29 GMTبريانكا شوبرا تثير جدلا بعد حذف لقب زوجها من حساباتها على مواقع التواصل
16:28 GMTحمدوك: لا أفكر في الشعبية وهدفي مصلحة السودان
16:16 GMTالبنك المركزي التركي: مبيعات الليرة "منفصلة عن الواقع"
16:16 GMTرئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية: تم خصخصة النووي الإيراني لشخص واحد... ماذا يقصد؟
16:06 GMTمعهد البترول الأمريكي: خطة بايدن للتأثير على أسعار النفط "قصيرة الأجل"
16:04 GMTوزير الصحة الروسي: التطعيم ضد كورونا مستمر ويغطي أكثر من 500 ألف شخص في اليوم
16:01 GMTاستقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش
16:00 GMTالصحة العالمية تحذر من خطر بالغ يهدد أوروبا بسبب كورونا
15:56 GMTالنيابة المصرية تحقق في تسمم تلاميذ بسبب الوجبات المدرسية
15:53 GMTمسلحون موالون لأمريكا يغلقون المعابر المؤدية لمناطق سيطرة الجيش السوري
15:50 GMTالمغرب يضع شرطا لدخول التونسيين إليه
15:47 GMTسرقة منزل نجم برشلونة أثناء حضور عائلته مباراته على التلفاز... صور
15:44 GMTحمدوك للسودانيين: ما حدث انقلاب ولست خائنا ولأجلكم اتفقت مجددا مع الجيش
15:42 GMTمحامي ترامب السابق يهدده بعد خروجه من السجن: لن أكون الوحيد المدان
15:41 GMTهل تتعرض تل أبيب لضربات صاروخية... قائد القوات الجوية الإسرائيلية يرد
15:32 GMTحوادث "إف 35" تتوالى… ماذا تفعل أمريكا بحطام مقاتلاتها الشبحية؟
15:31 GMTالليرة التركية تفقد 11.5% من قيمتها أمام العملات الأجنبية خلال بضع ساعات