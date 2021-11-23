معهد البترول الأمريكي: خطة بايدن للتأثير على أسعار النفط "قصيرة الأجل"

واشنطن - سبوتنيك. وذكر نائب الرئيس الأول للسياسة والاقتصاد والشؤون التنظيمية في المعهد، فرانك ماتشيارولا في بيان: "نعتقد أن أي تأثير ناتج عن السحب من الاحتياطي الاستراتيجي، من المرجح أن يكون قصير الأجل ما لم يقترن بإجراءات سياسية تشجع إنتاج موارد الطاقة الأمريكية".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سحب 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وذلك بالتنسيق مع الدول الأخرى المستهلكة للطاقة، بما في ذلك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.وأوضحت وزارة الطاقة أن القرار يأتي استجابة لأسعار النفط التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات، ولضمان توفير إمدادات كافية مع خروج العالم من قيود الجائحة.ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل حاد خلال العام، وسجلت أعلى مستوياتها فوق 4.60 دولار للغالون في كاليفورنيا الأسبوع الماضي.
صرح معهد البترول الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن خطة الرئيس الأمريكي السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي، ستكون ذات تأثير قصير المدى فقط على الأسعار المرتفعة.
واشنطن - سبوتنيك. وذكر نائب الرئيس الأول للسياسة والاقتصاد والشؤون التنظيمية في المعهد، فرانك ماتشيارولا في بيان: "نعتقد أن أي تأثير ناتج عن السحب من الاحتياطي الاستراتيجي، من المرجح أن يكون قصير الأجل ما لم يقترن بإجراءات سياسية تشجع إنتاج موارد الطاقة الأمريكية".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سحب 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وذلك بالتنسيق مع الدول الأخرى المستهلكة للطاقة، بما في ذلك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.
وأوضحت وزارة الطاقة أن القرار يأتي استجابة لأسعار النفط التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات، ولضمان توفير إمدادات كافية مع خروج العالم من قيود الجائحة.
ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل حاد خلال العام، وسجلت أعلى مستوياتها فوق 4.60 دولار للغالون في كاليفورنيا الأسبوع الماضي.