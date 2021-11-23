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مقاتلات أوكرانية تتدرب على ضرب أهداف جوية وبرية في البحر الأسود
مقاتلات أوكرانية تتدرب على ضرب أهداف جوية وبرية في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الأوكراني أجرى تدريبات على ضرب أهداف جوية وبرية في ساحات تدريب تشبه منطقة البحر الأسود. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T19:50+0000
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وحسب "رويترز"، قالت الوزارة في بيان إن طائرات سو-24 إم وسو-25، تحت غطاء مقاتلات ميغ-29 وسو-27، قامت بمحاكاة غارات جوية وضربت أهدافا جوية وبرية كما لو كانت في البحر الأسود. وتكثف أوكرانيا تدريباتها العسكرية وسط مخاوف متزايدة بشأن تحركات مزعومة للقوات الروسية بالقرب من حدودها التي قالت كييف إنها قد تمهد الطريق لتصعيد عسكري.وكانت دول غربية قد أثارت هذا الشهر ادعاءات حول وجود نشاط عسكري روسي بالقرب من أوكرانيا، زاعمة أن روسيا ربما تستعد لغزو أوكرانيا، وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إن لديها "مخاوف حقيقية" بشأن زيادة القوات الجديدة على الحدود.ونفت موسكو هذه الاداعاءات، وحذرت من المعلومات الكاذبة التي تروج لها الخارجية الأمريكية حول تمركز القوات الروسية من أجل غزو عسكري مزعوم لأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/الاستخبارات-الروسية-الخارجية-الأمريكية-تنشر-معلومات-كاذبة-حول-تركيز-القوات-الروسية-لغزو-أوكرانيا-1050775178.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أوكرانيا, أخبار العالم الآن

مقاتلات أوكرانية تتدرب على ضرب أهداف جوية وبرية في البحر الأسود

19:50 GMT 23.11.2021
© AFP 2021 / Alexey Kravtsovمناورات "سي بريز 2015" المشتركة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في البحر الأسود
مناورات سي بريز 2015 المشتركة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في البحر الأسود - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / Alexey Kravtsov
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أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو الأوكراني أجرى تدريبات على ضرب أهداف جوية وبرية في ساحات تدريب تشبه منطقة البحر الأسود.
وحسب "رويترز"، قالت الوزارة في بيان إن طائرات سو-24 إم وسو-25، تحت غطاء مقاتلات ميغ-29 وسو-27، قامت بمحاكاة غارات جوية وضربت أهدافا جوية وبرية كما لو كانت في البحر الأسود.
مدينة موسكو في فصل الشتاء 2019 - ضفة الكرملين على نهر موسكو - Sputnik عربي, 1920, 22.11.2021
الاستخبارات الروسية: الخارجية الأمريكية تنشر معلومات كاذبة حول تمركز القوات الروسية لغزو أوكرانيا
أمس, 13:33 GMT
وتكثف أوكرانيا تدريباتها العسكرية وسط مخاوف متزايدة بشأن تحركات مزعومة للقوات الروسية بالقرب من حدودها التي قالت كييف إنها قد تمهد الطريق لتصعيد عسكري.
وكانت دول غربية قد أثارت هذا الشهر ادعاءات حول وجود نشاط عسكري روسي بالقرب من أوكرانيا، زاعمة أن روسيا ربما تستعد لغزو أوكرانيا، وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إن لديها "مخاوف حقيقية" بشأن زيادة القوات الجديدة على الحدود.
ونفت موسكو هذه الاداعاءات، وحذرت من المعلومات الكاذبة التي تروج لها الخارجية الأمريكية حول تمركز القوات الروسية من أجل غزو عسكري مزعوم لأوكرانيا.
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