مقاتلات أوكرانية تتدرب على ضرب أهداف جوية وبرية في البحر الأسود

وحسب "رويترز"، قالت الوزارة في بيان إن طائرات سو-24 إم وسو-25، تحت غطاء مقاتلات ميغ-29 وسو-27، قامت بمحاكاة غارات جوية وضربت أهدافا جوية وبرية كما لو كانت في البحر الأسود. وتكثف أوكرانيا تدريباتها العسكرية وسط مخاوف متزايدة بشأن تحركات مزعومة للقوات الروسية بالقرب من حدودها التي قالت كييف إنها قد تمهد الطريق لتصعيد عسكري.وكانت دول غربية قد أثارت هذا الشهر ادعاءات حول وجود نشاط عسكري روسي بالقرب من أوكرانيا، زاعمة أن روسيا ربما تستعد لغزو أوكرانيا، وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إن لديها "مخاوف حقيقية" بشأن زيادة القوات الجديدة على الحدود.ونفت موسكو هذه الاداعاءات، وحذرت من المعلومات الكاذبة التي تروج لها الخارجية الأمريكية حول تمركز القوات الروسية من أجل غزو عسكري مزعوم لأوكرانيا.
وتكثف أوكرانيا تدريباتها العسكرية وسط مخاوف متزايدة بشأن تحركات مزعومة للقوات الروسية بالقرب من حدودها التي قالت كييف إنها قد تمهد الطريق لتصعيد عسكري.
وكانت دول غربية قد أثارت هذا الشهر ادعاءات حول وجود نشاط عسكري روسي بالقرب من أوكرانيا، زاعمة أن روسيا ربما تستعد لغزو أوكرانيا، وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إن لديها "مخاوف حقيقية" بشأن زيادة القوات الجديدة على الحدود.
ونفت موسكو هذه الاداعاءات، وحذرت من المعلومات الكاذبة التي تروج لها الخارجية الأمريكية حول تمركز القوات الروسية من أجل غزو عسكري مزعوم لأوكرانيا.