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مقتل 46 شخصا في حادث احتراق حافلة في بلغاريا... الناجون 7 قفزوا أثناء الحريق
مقتل 46 شخصا في حادث احتراق حافلة في بلغاريا... الناجون 7 قفزوا أثناء الحريق
قالت وزارة الداخلية البلغارية، اليوم الثلاثاء، إن 46 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء تحطم حافلة، واشتعال النيران فيها، على أحد الطرق السريعة، جنوب غربي بلغاريا. 23.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-23T06:41+0000
2021-11-23T09:29+0000
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وحسب وكالة الأنباء البلغارية، فجميع المواطنين الضحايا، من مقدونيا الشمالية. ووقع الحادث عند الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، وكانت الحافلة في طريقها من تركيا إلى شمال مقدونيا.وتقول المعلومات الأولية، إن الحافلة تحطمت في الكيلو 31 على طريق "ستروما" وقتل بسببها 46 شخصا.ووصلت سيارات الإسعاف وسيارات إطفاء الحريق، وقوات الشرطة إلى مقر الحادث، فور وقوعه.وقفز 7 أشخاص من الحافلة وقت الحادث، وتم إسعافهم إلى المستشفى، وحالتهم مستقرة الآن.وقال وزير الداخلية البلغاري بويكو راشكوف، إنه تحدث مع رئيس وزراء مقدونيا الشمالية بشأن الحادث.
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مقتل 46 شخصا في حادث احتراق حافلة في بلغاريا... الناجون 7 قفزوا أثناء الحريق

06:41 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 09:29 GMT 23.11.2021)
© AFP 2021 / JOHANNES EISELEطريق سريع في الصين
طريق سريع في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / JOHANNES EISELE
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قالت وزارة الداخلية البلغارية، اليوم الثلاثاء، إن 46 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء تحطم حافلة، واشتعال النيران فيها، على أحد الطرق السريعة، جنوب غربي بلغاريا.
وحسب وكالة الأنباء البلغارية، فجميع المواطنين الضحايا، من مقدونيا الشمالية. ووقع الحادث عند الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، وكانت الحافلة في طريقها من تركيا إلى شمال مقدونيا.
وتقول المعلومات الأولية، إن الحافلة تحطمت في الكيلو 31 على طريق "ستروما" وقتل بسببها 46 شخصا.
ووصلت سيارات الإسعاف وسيارات إطفاء الحريق، وقوات الشرطة إلى مقر الحادث، فور وقوعه.
وقفز 7 أشخاص من الحافلة وقت الحادث، وتم إسعافهم إلى المستشفى، وحالتهم مستقرة الآن.
وقال وزير الداخلية البلغاري بويكو راشكوف، إنه تحدث مع رئيس وزراء مقدونيا الشمالية بشأن الحادث.
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