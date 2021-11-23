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https://arabic.sputniknews.com/20211123/مقتل-46-شخصا-في-حادث-احتراق-حافلة-في-بلغاريا-الناجون-7-قفزوا-أثناء-الحريق-1050779735.html
مقتل 46 شخصا في حادث احتراق حافلة في بلغاريا... الناجون 7 قفزوا أثناء الحريق
مقتل 46 شخصا في حادث احتراق حافلة في بلغاريا... الناجون 7 قفزوا أثناء الحريق
قالت وزارة الداخلية البلغارية، اليوم الثلاثاء، إن 46 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء تحطم حافلة، واشتعال النيران فيها، على أحد الطرق السريعة، جنوب غربي بلغاريا. 23.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-23T06:41+0000
2021-11-23T06:41+0000
2021-11-23T09:29+0000
العالم
الأخبار
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وحسب وكالة الأنباء البلغارية، فجميع المواطنين الضحايا، من مقدونيا الشمالية. ووقع الحادث عند الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، وكانت الحافلة في طريقها من تركيا إلى شمال مقدونيا.وتقول المعلومات الأولية، إن الحافلة تحطمت في الكيلو 31 على طريق "ستروما" وقتل بسببها 46 شخصا.ووصلت سيارات الإسعاف وسيارات إطفاء الحريق، وقوات الشرطة إلى مقر الحادث، فور وقوعه.وقفز 7 أشخاص من الحافلة وقت الحادث، وتم إسعافهم إلى المستشفى، وحالتهم مستقرة الآن.وقال وزير الداخلية البلغاري بويكو راشكوف، إنه تحدث مع رئيس وزراء مقدونيا الشمالية بشأن الحادث.
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العالم, الأخبار
مقتل 46 شخصا في حادث احتراق حافلة في بلغاريا... الناجون 7 قفزوا أثناء الحريق 06:41 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 09:29 GMT 23.11.2021)
قالت وزارة الداخلية البلغارية، اليوم الثلاثاء، إن 46 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء تحطم حافلة، واشتعال النيران فيها، على أحد الطرق السريعة، جنوب غربي بلغاريا.
وحسب
وكالة الأنباء البلغارية،
فجميع المواطنين الضحايا، من مقدونيا الشمالية. ووقع الحادث عند الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي، وكانت الحافلة في طريقها من تركيا إلى شمال مقدونيا.
وتقول المعلومات الأولية، إن الحافلة تحطمت في الكيلو 31 على طريق "ستروما" وقتل بسببها 46 شخصا.
ووصلت سيارات الإسعاف وسيارات إطفاء الحريق، وقوات الشرطة إلى مقر الحادث، فور وقوعه.
وقفز 7 أشخاص من الحافلة وقت الحادث، وتم إسعافهم إلى المستشفى، وحالتهم مستقرة الآن.
وقال وزير الداخلية البلغاري بويكو راشكوف، إنه تحدث مع رئيس وزراء مقدونيا الشمالية بشأن الحادث.