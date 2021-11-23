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منتج باب الحارة يؤكد استمرار المسلسل للجزء الـ20 ويمنع أي فنانة خضعت لحقن "بوتوكس" من المشاركة
منتج باب الحارة يؤكد استمرار المسلسل للجزء الـ20 ويمنع أي فنانة خضعت لحقن "بوتوكس" من المشاركة
قال المنتج محمد قبنض أن المسلسل السوري الشهير "باب الحارة" سيستمر بأجزاء جديدة حتى تتجاوز العشرين جزءاً. 23.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-23T07:11+0000
2021-11-23T09:26+0000
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وأشار قبنض في تصريحاته لقناة "فوشيا" إلى وجود تغييرات في شخصيات المسلسل والمخرج وكل كادر العمل بشكل دائم، باستثناء الكاتب مروان قاووق.وفي إجابته على سؤال حول ما إذا كان هناك شخصية لن يتخلى عنها قبنض في أجزائه القادمة، أشار إلى أنه لاتوجد شخصية ثابتة، وأضاف: "يلي إلو لزمة بيضل ويلي مالو لازمة بيروح عبيته".وأكد قبنض أن العمل سيصبح عالمياً وسيشارك فيه ممثلون من دول عربية منها لبنان، ثم الأردن ومن بعدها السعودية.وأشار إلى أنه يمنع انضمام أي فنانة خضعت لحقن "البوتوكس"، إلا إذا كانت قد نفخت بطريقة وصفها بالـ"معلمية".
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الأخبار, منوعات, مجتمع

منتج باب الحارة يؤكد استمرار المسلسل للجزء الـ20 ويمنع أي فنانة خضعت لحقن "بوتوكس" من المشاركة

07:11 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 09:26 GMT 23.11.2021)
© Sputnik . HASSAN HASHEMدمشق القديمة
دمشق القديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
© Sputnik . HASSAN HASHEM
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قال المنتج محمد قبنض أن المسلسل السوري الشهير "باب الحارة" سيستمر بأجزاء جديدة حتى تتجاوز العشرين جزءاً.
وأشار قبنض في تصريحاته لقناة "فوشيا" إلى وجود تغييرات في شخصيات المسلسل والمخرج وكل كادر العمل بشكل دائم، باستثناء الكاتب مروان قاووق.
وفي إجابته على سؤال حول ما إذا كان هناك شخصية لن يتخلى عنها قبنض في أجزائه القادمة، أشار إلى أنه لاتوجد شخصية ثابتة، وأضاف: "يلي إلو لزمة بيضل ويلي مالو لازمة بيروح عبيته".
وأكد قبنض أن العمل سيصبح عالمياً وسيشارك فيه ممثلون من دول عربية منها لبنان، ثم الأردن ومن بعدها السعودية.
وأشار إلى أنه يمنع انضمام أي فنانة خضعت لحقن "البوتوكس"، إلا إذا كانت قد نفخت بطريقة وصفها بالـ"معلمية".
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