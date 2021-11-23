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https://arabic.sputniknews.com/20211123/موسكو-تدعو-الأطراف-في-ليبيا-إلى-ضبط-النفس-خلال-فترة-الانتخابات-الرئاسية-1052660651.html
موسكو تدعو الأطراف في ليبيا إلى ضبط النفس خلال فترة الانتخابات الرئاسية
موسكو تدعو الأطراف في ليبيا إلى ضبط النفس خلال فترة الانتخابات الرئاسية
دعا نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، اليوم الأربعاء، كافة الأطراف في ليبيا، إلى ضبط النفس، في ظل تصاعد التوتر خلال التحضيرات... 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T22:52+0000
2021-11-23T22:52+0000
روسيا
ليبيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوزمين في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "من المقرر إجراء الانتخابات العامة في ليبيا في 24 كانون الأول/ ديسمبر، ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل السماح للشعب الليبي الذي طالت معاناته بممارسة حقه المشروع في التصويت والانتخاب".وتنطلق الانتخابات الليبية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وكانت أعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من الاثنين الموافق الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.وأوضحت المفوضية الليبية أنها ستواصل تلقي طلبات المترشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 كانون الأول/ديسمبر المقبل.وما تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا.وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، لوكالة "سبوتنيك" بوقت سابق، أنها لا تملك حلا لإعادة تعديل القوانين، مشيرةً إلى أنها جهة تنفيذ تطبق القانون الصادر عن البرلمان الليبي، بينما تتخوف أطراف أخرى من أن يكون قانون الانتخابات قد تم صياغته لضمان ترشح العسكريين وإقصاء شريحة أخرى في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/ليبيا-مفوضية-الانتخابات-تعلن-إغلاق-باب-الترشح-لانتخابات-الرئاسة-عند-98-مرشحا-1052422697.html
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روسيا, ليبيا

موسكو تدعو الأطراف في ليبيا إلى ضبط النفس خلال فترة الانتخابات الرئاسية

22:52 GMT 23.11.2021
© AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFAمجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري
مجلس النواب الليبي يدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / MOHAMED BEN KHALIFA
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دعا نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، اليوم الأربعاء، كافة الأطراف في ليبيا، إلى ضبط النفس، في ظل تصاعد التوتر خلال التحضيرات للانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في الرابع والعشرين من كانون الأول/ديسمبر المقبل.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوزمين في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "من المقرر إجراء الانتخابات العامة في ليبيا في 24 كانون الأول/ ديسمبر، ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل السماح للشعب الليبي الذي طالت معاناته بممارسة حقه المشروع في التصويت والانتخاب".
وتنطلق الانتخابات الليبية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وكانت أعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من الاثنين الموافق الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وأوضحت المفوضية الليبية أنها ستواصل تلقي طلبات المترشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
ليبيا... مفوضية الانتخابات تعلن إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة عند 98 مرشحا
11:09 GMT
وما تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا.
وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، لوكالة "سبوتنيك" بوقت سابق، أنها لا تملك حلا لإعادة تعديل القوانين، مشيرةً إلى أنها جهة تنفيذ تطبق القانون الصادر عن البرلمان الليبي، بينما تتخوف أطراف أخرى من أن يكون قانون الانتخابات قد تم صياغته لضمان ترشح العسكريين وإقصاء شريحة أخرى في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
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