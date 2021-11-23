https://arabic.sputniknews.com/20211123/هاني-شاكر-يرفض-التعليق-على-تصريحات-نجيب-ساويرس-لا-يحب-مصر-1052660201.html

هاني شاكر يرفض التعليق على تصريحات نجيب ساويرس.. "لا يحب مصر"

هاني شاكر يرفض التعليق على تصريحات نجيب ساويرس.. "لا يحب مصر"

رفض هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية المصرية، اليوم الثلاثاء، التعليق على أزمته مع نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، والتي اشتعلت بينهما في الأيام القليلة... 23.11.2021, Sputnik عربي

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مصر

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وأكدت صحيفة الوطن، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات هاني شاكر جاءت خلال ندوته في قصر السينما والثقافة السينمائية، وهو الصالون الثقافي الأول بعنوان "إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع"، بدعوى أنه لا يفهم في مجال الموسيقى والغناء، قائلا: "اللي بيهاجم مببحبش مصر".ورفض شاكر تشبيه أزمته مع ساويرس، بخلافه مع حسن شاكوش ورضا البحراوي، وذلك تعليقا على سؤال صحفي خلال الندوة، قارن بين أزمته وأزمة هذا الثنائي.ويذكر أن بداية الأزمة بين نجيب ساويرس وهاني شاكر، اندلعت عندما انتقد الأول قرار شاكر بوقف مؤدي المهرجانات الـ20، واصفا القرار بـ"المعيب"، وذلك عبر تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، وهو ما سخر منه شاكر.وقال نقيب الموسيقيين في مصر، الفنان هاني شاكر، إن قائمة الـ20 تتضمن أشخاصا لا يمكنهم الغناء في البرامج والأفلام، وأنهم يستطيعون فعل ذلك في موقع "يوتيوب"، نظرا لعدم سلطة النقابة على الموقع المذكور، مؤكدا أن المطربين الصادر بحقهم القرار، يمكنهم الغناء خارج مصر، مشددا على أنهم "ممنوعون من ذلك داخلها، سواء على مسرح أو في إعلان أو برنامج".يشار إلى أن المغنيين الممنوعين من الغناء هم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفي زكريا الشهير بـ"مسلم"، وأبو ليلة، وأحمد قاسم الشهير بـ"فيلو"، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و"العصابة"، و"الزعيم"، وعلاء فيفتي، وفرقة "الكعب العالي"، ومجدي شطة، و"وزة"، و"شكل"، وعمرو حاحا.

https://arabic.sputniknews.com/20211121/هاني-شاكر-يكشف-عن-قرار-بشأن-محمد-رمضان-بعد-منع-19-مطربا-من-الغناء-فيديو-1050769090.html

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