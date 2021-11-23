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https://arabic.sputniknews.com/20211123/هل-تتعرض-تل-أبيب-لضربات-صاروخية-قائد-القوات-الجوية-الإسرائيلية-يرد-1052646576.html
هل تتعرض تل أبيب لضربات صاروخية... قائد القوات الجوية الإسرائيلية يرد
هل تتعرض تل أبيب لضربات صاروخية... قائد القوات الجوية الإسرائيلية يرد
قال الجنرال عميكام نوركين، قائد القوات الجوية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستتعرض لضربات صاروخية في السنوات المقبلة. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T15:41+0000
2021-11-23T15:41+0000
إسرائيل
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ونقلت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال نوركين، خلال كلمة له في مؤتمر للسياسة والاستراتيجية في هرتسليا، أن إسرائيل ستشهد خلال السنوات المقبلة محاولات جديدة بشأن إطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل من قبل إيران وأن حركة حماس تحاول دخول هذه اللعبة أيضا.وأكد الجنرال عميكام نوركين أن بلاده تقوم بدبلوماسية جديدة ممثلة في تدشين مناورات وتدريبات عسكرية مع الكثير من الدول حول العالم، مثل مناورات "العلم الأزرق"، مدعيا أن إسرائيل تتمتع بقوة اقتصادية وعسكرية أيضا، حتى باتت لاعبا إقليميا ودوليا.وأشار قائد القوات الجوية الإسرائيلية إلى أن بلاده ستجري قريبا، وتحديدا مطلع العام المقبل، مناورات عسكرية مع الإمارات واليونان، لافتا إلى أن زيارته إلى دبي، الأسبوع الماضي، كانت جيدة، حيث لم يرفض أي شخص مصافحته خلال تواجده في الإمارات، موضحا أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لجنرال إسرائيلي إلى الإمارات.وناشد الجنرال عميكام نوركين بلاده بضرورة وضع خيارات متعددة على الطاولة حيال إيران، ليس فقط خيار المفاوضات ولكن الخيار العسكري أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/إسرائيل-تستعد-لتصعيد-المواجهة-مع-إيران-لن-نواجه-المليشيات-بل-المسؤول-عنها-1052432086.html
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إسرائيل

هل تتعرض تل أبيب لضربات صاروخية... قائد القوات الجوية الإسرائيلية يرد

15:41 GMT 23.11.2021
© AP Photo / Iranian Defense Ministryإطلاق صاروخ بالستي إيراني
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
تابعنا عبر
قال الجنرال عميكام نوركين، قائد القوات الجوية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستتعرض لضربات صاروخية في السنوات المقبلة.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال نوركين، خلال كلمة له في مؤتمر للسياسة والاستراتيجية في هرتسليا، أن إسرائيل ستشهد خلال السنوات المقبلة محاولات جديدة بشأن إطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل من قبل إيران وأن حركة حماس تحاول دخول هذه اللعبة أيضا.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
إسرائيل تستعد لتصعيد المواجهة مع إيران: لن نواجه المليشيات بل المسؤول عنها
13:19 GMT
وأكد الجنرال عميكام نوركين أن بلاده تقوم بدبلوماسية جديدة ممثلة في تدشين مناورات وتدريبات عسكرية مع الكثير من الدول حول العالم، مثل مناورات "العلم الأزرق"، مدعيا أن إسرائيل تتمتع بقوة اقتصادية وعسكرية أيضا، حتى باتت لاعبا إقليميا ودوليا.
وأشار قائد القوات الجوية الإسرائيلية إلى أن بلاده ستجري قريبا، وتحديدا مطلع العام المقبل، مناورات عسكرية مع الإمارات واليونان، لافتا إلى أن زيارته إلى دبي، الأسبوع الماضي، كانت جيدة، حيث لم يرفض أي شخص مصافحته خلال تواجده في الإمارات، موضحا أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لجنرال إسرائيلي إلى الإمارات.
وناشد الجنرال عميكام نوركين بلاده بضرورة وضع خيارات متعددة على الطاولة حيال إيران، ليس فقط خيار المفاوضات ولكن الخيار العسكري أيضا.
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