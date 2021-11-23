هل تتعرض تل أبيب لضربات صاروخية... قائد القوات الجوية الإسرائيلية يرد

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال نوركين، خلال كلمة له في مؤتمر للسياسة والاستراتيجية في هرتسليا، أن إسرائيل ستشهد خلال السنوات المقبلة محاولات جديدة بشأن إطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل من قبل إيران وأن حركة حماس تحاول دخول هذه اللعبة أيضا.وأكد الجنرال عميكام نوركين أن بلاده تقوم بدبلوماسية جديدة ممثلة في تدشين مناورات وتدريبات عسكرية مع الكثير من الدول حول العالم، مثل مناورات "العلم الأزرق"، مدعيا أن إسرائيل تتمتع بقوة اقتصادية وعسكرية أيضا، حتى باتت لاعبا إقليميا ودوليا.وأشار قائد القوات الجوية الإسرائيلية إلى أن بلاده ستجري قريبا، وتحديدا مطلع العام المقبل، مناورات عسكرية مع الإمارات واليونان، لافتا إلى أن زيارته إلى دبي، الأسبوع الماضي، كانت جيدة، حيث لم يرفض أي شخص مصافحته خلال تواجده في الإمارات، موضحا أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لجنرال إسرائيلي إلى الإمارات.وناشد الجنرال عميكام نوركين بلاده بضرورة وضع خيارات متعددة على الطاولة حيال إيران، ليس فقط خيار المفاوضات ولكن الخيار العسكري أيضا.
قال الجنرال عميكام نوركين، قائد القوات الجوية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستتعرض لضربات صاروخية في السنوات المقبلة.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال نوركين، خلال كلمة له في مؤتمر للسياسة والاستراتيجية في هرتسليا، أن إسرائيل ستشهد خلال السنوات المقبلة محاولات جديدة بشأن إطلاق الصواريخ والقذائف على إسرائيل من قبل إيران وأن حركة حماس تحاول دخول هذه اللعبة أيضا.
وأكد الجنرال عميكام نوركين أن بلاده تقوم بدبلوماسية جديدة ممثلة في تدشين مناورات وتدريبات عسكرية مع الكثير من الدول حول العالم، مثل مناورات "العلم الأزرق"، مدعيا أن إسرائيل تتمتع بقوة اقتصادية وعسكرية أيضا، حتى باتت لاعبا إقليميا ودوليا.
وأشار قائد القوات الجوية الإسرائيلية إلى أن بلاده ستجري قريبا، وتحديدا مطلع العام المقبل، مناورات عسكرية مع الإمارات واليونان، لافتا إلى أن زيارته إلى دبي، الأسبوع الماضي، كانت جيدة، حيث لم يرفض أي شخص مصافحته خلال تواجده في الإمارات، موضحا أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لجنرال إسرائيلي إلى الإمارات.