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https://arabic.sputniknews.com/20211123/هل-يجبر-الاتحاد-الأوروبي-اللاجئين-على-العودة-إلى-بلدانهم؟-1052447361.html
هل يجبر الاتحاد الأوروبي اللاجئين على العودة إلى بلدانهم؟
هل يجبر الاتحاد الأوروبي اللاجئين على العودة إلى بلدانهم؟
قال بيتر ستانو المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية، إن المفوضية بدأت مفاوضات فنية مع بيلاروس، حول إعادة اللاجئين إلى أوطانهم. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T13:49+0000
2021-11-23T14:54+0000
راديو
أين الحقيقة؟
أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
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هل يجبر الاتحاد الأوروبي اللاجئين على العودة إلى بلدانهم؟
هل يجبر الاتحاد الأوروبي اللاجئين على العودة إلى بلدانهم؟
وشدد المتحدث الأوروبي، على أن الغرض الوحيد منها، هو تسهيل العودة الآمنة لمن تقطعت بهم السبل في بيلاروس.فهل سيكون هذا الإجراء كفيلا بحل أزمة اللاجئين على الحدود البولندية؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:وتابع التميمي بالقول، "يستطيع الاتحاد الأوروبي حل المشكلة من خلال الإيعاز إلى ألمانيا من أجل استقبال اللاجئين، لكن مسألة إجبار اللاجئين على العودة غير ممكنة وغير جائزة قانونا، كما يستطيع العراق مقاضاة الدول التي تسببت بوفاة مهاجرين عراقيين، وذلك أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.إعداد وتقديم: ضياء حسون
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راديو, аудио, أين الحقيقة؟, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

هل يجبر الاتحاد الأوروبي اللاجئين على العودة إلى بلدانهم؟

13:49 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 14:54 GMT 23.11.2021)
هل يجبر الاتحاد الأوروبي اللاجئين على العودة إلى بلدانهم؟
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ضياء حسون - Sputnik عربي
ضياء حسون
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قال بيتر ستانو المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية، إن المفوضية بدأت مفاوضات فنية مع بيلاروس، حول إعادة اللاجئين إلى أوطانهم.
وشدد المتحدث الأوروبي، على أن الغرض الوحيد منها، هو تسهيل العودة الآمنة لمن تقطعت بهم السبل في بيلاروس.

فهل سيكون هذا الإجراء كفيلا بحل أزمة اللاجئين على الحدود البولندية؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:

"تخشى بولندا عبور اللاجئين من خلالها إلى ألمانيا، في ظل رفض شعبي داخل بولندا لاستقبال هؤلاء اللاجئين، إذ أن العملية جدا معقدة مع وجود غايات سياسية تطغى على الجانب الإنساني، فالاتحاد الأوروبي وبولندا وبيلاروسيا وروسيا جزء من الحل، وحتى ألمانيا على اعتبارها تستطيع قبولهم نظرا لحاجتها لهم، فهم لاجئون وليس مهاجرون، تطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية فيينا وغيرها من الاتفاقيات الدولية".

وتابع التميمي بالقول، "يستطيع الاتحاد الأوروبي حل المشكلة من خلال الإيعاز إلى ألمانيا من أجل استقبال اللاجئين، لكن مسألة إجبار اللاجئين على العودة غير ممكنة وغير جائزة قانونا، كما يستطيع العراق مقاضاة الدول التي تسببت بوفاة مهاجرين عراقيين، وذلك أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأضاف التميمي قائلا، "على الحكومة العراقية أن تبحث بالأسباب التي تدفع مواطنيها للهرب منها نحو الدول الأوروبية، سواء في إقليم كردستان أو في باقي المحافظات العراقية الأخرى، فهناك تفاقم في المشاكل الداخلية من بطالة وغياب أبسط حقوق الفرد في العيش الكريم".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
إعداد وتقديم: ضياء حسون
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