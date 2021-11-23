https://arabic.sputniknews.com/20211123/واشنطن-تبلغ-السودان-بأن-اتفاق-إعادة-حمدوك-لمنصبه-مجرد-خطوة-أولى-1050779388.html

واشنطن تبلغ السودان بأن اتفاق إعادة حمدوك لمنصبه مجرد خطوة أولى

واشنطن تبلغ السودان بأن اتفاق إعادة حمدوك لمنصبه مجرد خطوة أولى

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وقائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، يوم... 23.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-23T02:32+0000

2021-11-23T02:32+0000

2021-11-23T09:54+0000

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وأعاد الجيش حمدوك إلى منصبه يوم الأحد. وكان قد جرى احتجازه في أعقاب الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول.وسيقود حمدوك، الذي تولى المنصب في بادئ الأمر عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019، حكومة مدنية من الكفاءات لفترة الانتقالية.وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن بلينكن اتصل هاتفيا بالزعيمين السودانيين لاستخدام "الخطوة الأولى" من الاتفاق كنقطة انطلاق لمواصلة المسار الانتقالي الذي أعاقه الانقلاب.وأضاف برايس للصحفيين، أن رسالة بلينكن تقول "لا بد أن نرى استمرارا في إحراز تقدم وأن نرى السودان يعود إلى المسار الديمقراطي، وهذا يبدأ بإعادة رئيس الوزراء إلى منصبه لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد".وطالب برايس قادة السودان بالإفراج عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ورفع حالة الطوارئ.ووعد الجيش السوداني بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بعد أسابيع من الاضطرابات الدامية التي أطلق الانقلاب شرارتها. لكن حشودا كبيرة خرجت إلى الشوارع لتعلن رفضها لأي اتفاق يشارك في الجيش.

https://arabic.sputniknews.com/20211122/روسيا-تأمل-أن-يساعد-الاتفاق-بين-حمدوك-والبرهان-في-حل-أزمة-السودان-1050777837.html

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