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واشنطن تبلغ السودان بأن اتفاق إعادة حمدوك لمنصبه مجرد خطوة أولى
واشنطن تبلغ السودان بأن اتفاق إعادة حمدوك لمنصبه مجرد خطوة أولى
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وقائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، يوم... 23.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-23T02:32+0000
2021-11-23T09:54+0000
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وأعاد الجيش حمدوك إلى منصبه يوم الأحد. وكان قد جرى احتجازه في أعقاب الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول.وسيقود حمدوك، الذي تولى المنصب في بادئ الأمر عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019، حكومة مدنية من الكفاءات لفترة الانتقالية.وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن بلينكن اتصل هاتفيا بالزعيمين السودانيين لاستخدام "الخطوة الأولى" من الاتفاق كنقطة انطلاق لمواصلة المسار الانتقالي الذي أعاقه الانقلاب.وأضاف برايس للصحفيين، أن رسالة بلينكن تقول "لا بد أن نرى استمرارا في إحراز تقدم وأن نرى السودان يعود إلى المسار الديمقراطي، وهذا يبدأ بإعادة رئيس الوزراء إلى منصبه لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد".وطالب برايس قادة السودان بالإفراج عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ورفع حالة الطوارئ.ووعد الجيش السوداني بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بعد أسابيع من الاضطرابات الدامية التي أطلق الانقلاب شرارتها. لكن حشودا كبيرة خرجت إلى الشوارع لتعلن رفضها لأي اتفاق يشارك في الجيش.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/روسيا-تأمل-أن-يساعد-الاتفاق-بين-حمدوك-والبرهان-في-حل-أزمة-السودان-1050777837.html
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العالم, الأخبار, أخبار السودان اليوم

واشنطن تبلغ السودان بأن اتفاق إعادة حمدوك لمنصبه مجرد خطوة أولى

02:32 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 09:54 GMT 23.11.2021)
© AP Photo / Susan Walshنائب وزارة الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
نائب وزارة الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وقائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، يوم الاثنين، بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإعادة حمدوك إلى منصبه ليس سوى "خطوة أولى" في العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي بالسودان.
وأعاد الجيش حمدوك إلى منصبه يوم الأحد. وكان قد جرى احتجازه في أعقاب الانقلاب العسكري في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
روسيا تأمل أن يساعد اتفاق حمدوك - البرهان في حل أزمة السودان
22 نوفمبر, 18:37 GMT
وسيقود حمدوك، الذي تولى المنصب في بادئ الأمر عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019، حكومة مدنية من الكفاءات لفترة الانتقالية.
وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن بلينكن اتصل هاتفيا بالزعيمين السودانيين لاستخدام "الخطوة الأولى" من الاتفاق كنقطة انطلاق لمواصلة المسار الانتقالي الذي أعاقه الانقلاب.
وأضاف برايس للصحفيين، أن رسالة بلينكن تقول "لا بد أن نرى استمرارا في إحراز تقدم وأن نرى السودان يعود إلى المسار الديمقراطي، وهذا يبدأ بإعادة رئيس الوزراء إلى منصبه لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد".
وطالب برايس قادة السودان بالإفراج عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ورفع حالة الطوارئ.
ووعد الجيش السوداني بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بعد أسابيع من الاضطرابات الدامية التي أطلق الانقلاب شرارتها. لكن حشودا كبيرة خرجت إلى الشوارع لتعلن رفضها لأي اتفاق يشارك في الجيش.
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