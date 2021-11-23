واشنطن: نريد زيادة إمدادات النفط داخل وخارج أمريكا لخفض أسعار البنزين

واشنطن- سبوتنيك. وأكدت غرانهولم، في إحاطة صحفية من البيت الأبيض: "نريد تشجيع صناعة الطاقة لزيادة العرض، نريد زيادة الإمدادات داخل الولايات المتحدة وحول العالم حتى نتمكن من تقليل الضغوط على أسعار البنزين".وأضافت أنه في حين تتطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأمام، يظهر الوضع الحالي ضرورة التوقف عن الاعتماد على مصدر واحد للطاقة، خاصة من مصادر متغيرة.وتابعت: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق اليوم، طرح جزء من مخزون النفط الاستراتيجي، في إطار جهود إدارته لخفض أسعار الطاقة، ومعالجة نقص الإمدادات حول العالم.ووفقا للإعلان تسمح وزارة الطاقة بطرح 50 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي، موضحا أن القرار يأتي لمعالجة الفجوة بين العرض والطلب في سوق الطاقة.
قالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر غرانهولم، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الرئيس جو بايدن تريد زيادة إمدادات النفط داخل البلاد وخارجها من أجل تقليل الضغط على أسعار البنزين.
واشنطن- سبوتنيك. وأكدت غرانهولم، في إحاطة صحفية من البيت الأبيض: "نريد تشجيع صناعة الطاقة لزيادة العرض، نريد زيادة الإمدادات داخل الولايات المتحدة وحول العالم حتى نتمكن من تقليل الضغوط على أسعار البنزين".