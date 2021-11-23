وزيرة إسرائيلية: مصلحتنا في أمن واستقرار الأردن

وأفاد الموقع الإلكتروني i24news، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات الهرار جاءت على خلفية توقيع اتفاقية جديدة مع الأردن تتعلق بتبادل الماء والطاقة بين البلدين، في الإمارات، أمس الاثنين.وأكدت الوزيرة الإسرائيلية أن أزمة المياه تجلب الكثير من المشاكل وبلادها حاولت بناء علاقات استراتيجية مع الأردن، بدعوى أن أطول الحدود المشتركة مع إسرائيل هي للمملكة الأردنية، مدعية أن من مصلحة إسرائيل أن تكون المملكة مستقرة، قائلة: "إن أمن الأردن هو أمننا".وكانت وزارة المياه الأردنية قد قالت، اليوم الثلاثاء، إن مشروع إنتاج الطاقة المتجددة في المملكة، قد تنتهي دراسات الجدوى الخاصة به في الربع الثالث من العام المقبل.وأكدت الوزارة أن الوثيقة التي وقعتها الإمارات وإسرائيل والأردن، بحضور مبعوث الإمارات للتغير المناخي، سلطان بن أحمد الجابر، وجون كيري، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، مضمونها هو إعلان نوايا بين الدول الثلاث لعمل دراسات جدوى لإقامة المشروع.ولا تلزم الوثيقة الموقعة أي من الأطراف الثلاثة، بأي حقوق أو التزامات، حيث تنوي الدول معرفة عما إذا كان المشروع له جدوى أما لا.ويهدف المشروع الذي من المفترض أن تنفذه شركة إماراتية، إلى تحلية المياه وتزويد الأردن بـ200 مليون متر مكعب من مياه البحر المتوسط.
وأكدت الوزيرة الإسرائيلية أن أزمة المياه تجلب الكثير من المشاكل وبلادها حاولت بناء علاقات استراتيجية مع الأردن، بدعوى أن أطول الحدود المشتركة مع إسرائيل هي للمملكة الأردنية، مدعية أن من مصلحة إسرائيل أن تكون المملكة مستقرة، قائلة: "إن أمن الأردن هو أمننا".
وأكدت الوزارة أن الوثيقة التي وقعتها الإمارات وإسرائيل والأردن، بحضور مبعوث الإمارات للتغير المناخي، سلطان بن أحمد الجابر، وجون كيري، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، مضمونها هو إعلان نوايا بين الدول الثلاث لعمل دراسات جدوى لإقامة المشروع.
ولا تلزم الوثيقة الموقعة أي من الأطراف الثلاثة، بأي حقوق أو التزامات، حيث تنوي الدول معرفة عما إذا كان المشروع له جدوى أما لا.
ويهدف المشروع الذي من المفترض أن تنفذه شركة إماراتية، إلى تحلية المياه وتزويد الأردن بـ200 مليون متر مكعب من مياه البحر المتوسط.