وزير الدفاع الإسرائيلي يسافر إلى المغرب غدا لتوقيع اتفاقيات تعاون أمني

وقالت القناة "13" في التلفزيون الإسرائيلي إنه من المتوقع أن يلتقي غانتس خلال زيارته التي تستغرق يومين إلى الرباط مع الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالمغرب عبد اللطيف لوديي، حيث سيتم التوقيع على اتفاقات في مجال الأمن والدفاع.كما يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارته مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بحسب القناة.وفي أغسطس/آب الماضي، افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الممثلية الإسرائيلية في العاصمة المغربية، وتم تعيين ديفيد غوفرين سفيرا لتل أبيب لدى الرباط.وقرر المغرب أواخر العام الماضي، استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد أن قطعها عام 2000 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
من المقرر أن يسافر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، غدا الأربعاء، إلى المغرب لتوقيع اتفاقيات للتعاون الأمني مع الرباط.
وقالت القناة "13" في التلفزيون الإسرائيلي إنه من المتوقع أن يلتقي غانتس خلال زيارته التي تستغرق يومين إلى الرباط مع الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالمغرب عبد اللطيف لوديي، حيث سيتم التوقيع على اتفاقات في مجال الأمن والدفاع.
كما يلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارته مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بحسب القناة.
وفي أغسطس/آب الماضي، افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الممثلية الإسرائيلية في العاصمة المغربية، وتم تعيين ديفيد غوفرين سفيرا لتل أبيب لدى الرباط.
وقرر المغرب أواخر العام الماضي، استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد أن قطعها عام 2000 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.