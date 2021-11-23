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https://arabic.sputniknews.com/20211123/وزير-الصحة-الروسي-التطعيم-ضد-كورونا-مستمر-ويغطي-أكثر-من-500-ألف-شخص-في-اليوم-1052648064.html
وزير الصحة الروسي: التطعيم ضد كورونا مستمر ويغطي أكثر من 500 ألف شخص في اليوم
وزير الصحة الروسي: التطعيم ضد كورونا مستمر ويغطي أكثر من 500 ألف شخص في اليوم
أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، أن التطعيم ضد فيروس كورونا مستمر، ويبلغ متوسط المعدل أكثر من 500 ألف شخص في اليوم. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T16:04+0000
2021-11-23T16:04+0000
آخر أخبار كورونا في روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال موراشكو، في اجتماع لهيئة رئاسة مجلس التنسيق لمكافحة فيروس كورونا: "وفقا لتعليمات الرئيس يجري التطعيم الآن بشكل نشط، حيث يبلغ متوسط معدل التطعيم أكثر من 500 ألف شخص في اليوم. وخلال الأسبوع الماضي تم تطعيم 3 ملايين و163 ألف شخص".وأضاف موراشكو بأن ما يقرب من 55 في المئة في روسيا قد تم تطعيمهم بالفعل ضد كوفيد-19.وأوضح موراشكو أن: "نسبة الذين تم تطعيمهم بين المواطنين بعمر ما فوق الستين عاماً، نمت أيضاً لتصل إلى ما يقرب من 55 في المئة".هذا وفي التاسع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أن عدد المواطنين الذين تلقوا التطعيم بالمكون الأول ضد فيروس كورونا، بلغ 66400393 شخصاً، وتم تطعيم 58713240 شخصاً بشكل كامل.وكانت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن الوضع بخصوص تطور الجائحة في روسيا صعب للغاية.وتشهد روسيا، في الفترة الأخيرة، تزايداً كبيراً في عدد الإصابات والوفيات اليومية، جراء "كوفيد 19"؛ ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة تفشي الفيروس.
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آخر أخبار كورونا في روسيا

وزير الصحة الروسي: التطعيم ضد كورونا مستمر ويغطي أكثر من 500 ألف شخص في اليوم

16:04 GMT 23.11.2021
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أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، أن التطعيم ضد فيروس كورونا مستمر، ويبلغ متوسط المعدل أكثر من 500 ألف شخص في اليوم.
موسكو - سبوتنيك. وقال موراشكو، في اجتماع لهيئة رئاسة مجلس التنسيق لمكافحة فيروس كورونا: "وفقا لتعليمات الرئيس يجري التطعيم الآن بشكل نشط، حيث يبلغ متوسط معدل التطعيم أكثر من 500 ألف شخص في اليوم. وخلال الأسبوع الماضي تم تطعيم 3 ملايين و163 ألف شخص".

وأضاف موراشكو بأن ما يقرب من 55 في المئة في روسيا قد تم تطعيمهم بالفعل ضد كوفيد-19.

وأوضح موراشكو أن: "نسبة الذين تم تطعيمهم بين المواطنين بعمر ما فوق الستين عاماً، نمت أيضاً لتصل إلى ما يقرب من 55 في المئة".

هذا وفي التاسع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أن عدد المواطنين الذين تلقوا التطعيم بالمكون الأول ضد فيروس كورونا، بلغ 66400393 شخصاً، وتم تطعيم 58713240 شخصاً بشكل كامل.

وكانت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن الوضع بخصوص تطور الجائحة في روسيا صعب للغاية.

وتشهد روسيا، في الفترة الأخيرة، تزايداً كبيراً في عدد الإصابات والوفيات اليومية، جراء "كوفيد 19"؛ ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة تفشي الفيروس.
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