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https://arabic.sputniknews.com/20211123/وفاة-رئيس-كوريا-الجنوبية-السابق-تشون-دو-هوان-عن-90-عاما-1050779484.html
وفاة رئيس كوريا الجنوبية السابق تشون دو-هوان عن 90 عاما
وفاة رئيس كوريا الجنوبية السابق تشون دو-هوان عن 90 عاما
قالت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس كوريا الجنوبية السابق تشون دو-هوان وفاته المنية عن عمر ناهز 90 عاما. 23.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-23T04:04+0000
2021-11-23T04:04+0000
2021-11-23T09:33+0000
العالم
الأخبار
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وذكرت وكالة يونهاب الكورية للأنباء، أن تشون كان مصابا بالورم النخاعي المتعدد، وهو نوع من سرطان الدم وكان غير نشط، ولفظ أنفاسه الأخيرة في منزله في العاصمة الكورية الجنوبية سول.وقاد تشون وهو قائد عسكري سابق مذبحة جوانغجو التي ارتكبها الجيش عام 1980 ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة ألف و800 آخرين.وفي عام 1996، أدين بالخيانة وحكم عليه بالسجن المؤبد ولكن تم العفو عنه في العام التالي، وفقا ليونهاب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الأخبار
وفاة رئيس كوريا الجنوبية السابق تشون دو-هوان عن 90 عاما 04:04 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 09:33 GMT 23.11.2021)
قالت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس كوريا الجنوبية السابق تشون دو-هوان وفاته المنية عن عمر ناهز 90 عاما.
وذكرت
وكالة يونهاب الكورية
للأنباء، أن تشون كان مصابا بالورم النخاعي المتعدد، وهو نوع من سرطان الدم وكان غير نشط،
ولفظ أنفاسه الأخيرة في منزله
في العاصمة الكورية الجنوبية سول.
وقاد تشون وهو قائد عسكري سابق مذبحة جوانغجو التي ارتكبها الجيش عام 1980 ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة ألف و800 آخرين.
وفي عام 1996، أدين بالخيانة وحكم عليه بالسجن المؤبد ولكن تم العفو عنه في العام التالي، وفقا ليونهاب.