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الموفد الأمريكي لترسيم الحدود البحرية يصل قريبا إلى بيروت لنقل موقف إسرائيلي مهم
الموفد الأمريكي لترسيم الحدود البحرية يصل قريبا إلى بيروت لنقل موقف إسرائيلي مهم
أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس الإثنين، بأن "الموفد الأمريكي الخاص بترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل آموس هوكشتاين، سيعود إلى لبنان قريبا... 23.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-23T06:17+0000
2021-11-23T09:31+0000
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وذكرت قناة "LBCI" نقلا عن مصادر خاصة أن "إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية تستعجلان الوصول إلى اتفاق قبل شهر آذار، موعد بدء الإسرائيليين بالتنقيب عن النفط في بحر كاريش، وهما تريدان أن لا يتعرضا لأية مخاطر أثناء عملية التنقيب".ورجح المراقبون للقناة أن يكون الإسرائيليون قد وافقوا على إعطاء لبنان حقلا كاملا على أن يعود حقل كاريش كاملا لإسرائيل"، داعين إلى اغتنام الحاجة الأمريكية الإسرائيلية لاعتماد النقطة التي رسمها الجيش اللبناني.وكانت المفاوضات غير المباشرة في الناقورة والتي تمت برعاية أممية وأمريكية قد توقفت بعد الخلاف حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، عقب مطالبة لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً بعد أن كانت 860 كيلومتراً مربعاً.
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العالم العربي, الأخبار

الموفد الأمريكي لترسيم الحدود البحرية يصل قريبا إلى بيروت لنقل موقف إسرائيلي مهم

06:17 GMT 23.11.2021 (تم التحديث: 09:31 GMT 23.11.2021)
© REUTERS / AZIZ TAHERالحدود اللبنانية والإسرائيلية - ترسيم الحدود بين لبنان و إسرائيل، 14 أكتوبر 2020
الحدود اللبنانية والإسرائيلية - ترسيم الحدود بين لبنان و إسرائيل، 14 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / AZIZ TAHER
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس الإثنين، بأن "الموفد الأمريكي الخاص بترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل آموس هوكشتاين، سيعود إلى لبنان قريبا لنقل موقف إسرائيلي، مع الاعتقاد بأن الموفد استطاع إقامة خرق معين في الموقف الإسرائيلي".
وذكرت قناة "LBCI" نقلا عن مصادر خاصة أن "إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية تستعجلان الوصول إلى اتفاق قبل شهر آذار، موعد بدء الإسرائيليين بالتنقيب عن النفط في بحر كاريش، وهما تريدان أن لا يتعرضا لأية مخاطر أثناء عملية التنقيب".
ورجح المراقبون للقناة أن يكون الإسرائيليون قد وافقوا على إعطاء لبنان حقلا كاملا على أن يعود حقل كاريش كاملا لإسرائيل"، داعين إلى اغتنام الحاجة الأمريكية الإسرائيلية لاعتماد النقطة التي رسمها الجيش اللبناني.
وكانت المفاوضات غير المباشرة في الناقورة والتي تمت برعاية أممية وأمريكية قد توقفت بعد الخلاف حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، عقب مطالبة لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً بعد أن كانت 860 كيلومتراً مربعاً.
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