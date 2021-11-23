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https://arabic.sputniknews.com/20211123/-فتاة-تعلن-زفافها-على-نفسها-ثم-تتطلق-بعد-مقابلة-شريك-حياتها-1052429084.html
فتاة تعلن زفافها على نفسها... ثم "تتطلق" بعد مقابلة شريك حياتها
فتاة تعلن زفافها على نفسها... ثم "تتطلق" بعد مقابلة شريك حياتها
تعتبر الكثير من الثقافات أن الزواج هو نوع من الحظ أو "النصيب" حيث قد تتوّج العلاقة بالنجاح، أو تبوء بالفشل في حال لم يتفاهم الزوجان. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T12:31+0000
2021-11-23T12:31+0000
زفاف
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تصدرت عارضة الأزياء كريس غاليرا، 33 عامًا، عناوين الصحف في سبتمبر/ أيلول المنصرم من هذا العام حيث أقامت حفل زفاف لإضفاء طاب رسميا على زواجها.وقالت غاليرا في ذلك الوقت إنها: "سئمت الاعتماد على الرجال"، لذلك قررت الزواج من نفسها بدلاً من ذلك.ولكن يبدو أنها سئمت من كونها زوجة لنفسها بعد 90 يومًا فقط من تاريخ زواجها الفريد من نوعه، وكشفت أيضًا أنها بدأت تقع في حب شخص آخر "مميز" حسبما نشر موقع "ديلي ستار" يوم أمس الإثنين.وقالت كريس في حديثها عن الزواج من نفسها: "لقد وصلت إلى مرحلة نضجت فيها، أدركت أنني امرأة قوية وحازمة".وأضافت: "كنت دائمًا أخشى أن أكون وحدي، لكنني أدركت أنني بحاجة إلى تعلم الشعور بالرضا عن نفسي، وعندها قررت الاحتفال بهذا الشعور حيث احتفلت بالزواج من نفسي".والتقطت غاليرا صورها في يوم زفافها أمام كنيسة في ساو باولو بالبرازيل، حيث كانت تحمل أيضًا باقة من الزهور.وقالت كريس في حديثها عن فستان زفافها في ذلك الوقت: "أردت إبراز أفضل ملامحي".ومع ذلك ، بينما شعرت كريس بالسعادة في يومها الكبير، إلا أنها كانت حزينة لتلقي تعليقات كراهية من البعض".وعلقت على ذلك: "قررت أنني لن أقرأ بعد الآن التعليقات الكارهة"، وأضافت: "رأي الناس لن يغير ما أفكر به ولن يضيف إليه شيئا".
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زفاف

فتاة تعلن زفافها على نفسها... ثم "تتطلق" بعد مقابلة شريك حياتها

12:31 GMT 23.11.2021
© REUTERS / Sebastian Castanedaالأزواج خلال أول حفل زفاف جماعي منذ ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في ليما، بيرو 28 أغسطس 2021
الأزواج خلال أول حفل زفاف جماعي منذ ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في ليما، بيرو 28 أغسطس 2021 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / Sebastian Castaneda
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تعتبر الكثير من الثقافات أن الزواج هو نوع من الحظ أو "النصيب" حيث قد تتوّج العلاقة بالنجاح، أو تبوء بالفشل في حال لم يتفاهم الزوجان.
تصدرت عارضة الأزياء كريس غاليرا، 33 عامًا، عناوين الصحف في سبتمبر/ أيلول المنصرم من هذا العام حيث أقامت حفل زفاف لإضفاء طاب رسميا على زواجها.
وقالت غاليرا في ذلك الوقت إنها: "سئمت الاعتماد على الرجال"، لذلك قررت الزواج من نفسها بدلاً من ذلك.
ولكن يبدو أنها سئمت من كونها زوجة لنفسها بعد 90 يومًا فقط من تاريخ زواجها الفريد من نوعه، وكشفت أيضًا أنها بدأت تقع في حب شخص آخر "مميز" حسبما نشر موقع "ديلي ستار" يوم أمس الإثنين.
وقالت كريس في حديثها عن الزواج من نفسها: "لقد وصلت إلى مرحلة نضجت فيها، أدركت أنني امرأة قوية وحازمة".
وأضافت: "كنت دائمًا أخشى أن أكون وحدي، لكنني أدركت أنني بحاجة إلى تعلم الشعور بالرضا عن نفسي، وعندها قررت الاحتفال بهذا الشعور حيث احتفلت بالزواج من نفسي".
والتقطت غاليرا صورها في يوم زفافها أمام كنيسة في ساو باولو بالبرازيل، حيث كانت تحمل أيضًا باقة من الزهور.
وقالت كريس في حديثها عن فستان زفافها في ذلك الوقت: "أردت إبراز أفضل ملامحي".
ومع ذلك ، بينما شعرت كريس بالسعادة في يومها الكبير، إلا أنها كانت حزينة لتلقي تعليقات كراهية من البعض".
وعلقت على ذلك: "قررت أنني لن أقرأ بعد الآن التعليقات الكارهة"، وأضافت: "رأي الناس لن يغير ما أفكر به ولن يضيف إليه شيئا".
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