https://arabic.sputniknews.com/20211123/-كيف-تحولت-مصر-إلى-شريك-أكاديمى-كامل-في-الأبحاث-النووية-الروسية؟--1052627015.html

كيف تحولت مصر إلى شريك أكاديمى كامل في الأبحاث النووية الروسية؟

كيف تحولت مصر إلى شريك أكاديمى كامل في الأبحاث النووية الروسية؟

في حدث تاريخي... أعلن المعهد الروسي المشترك للأبحاث النووية، انتخاب مصر عضوا كاملا في المعهد، وتم اتخاذ هذا القرار في اجتماع للجنة المفوضين لحكومات الدول... 23.11.2021, Sputnik عربي

2021-11-23T14:51+0000

2021-11-23T14:51+0000

2021-11-23T15:02+0000

راديو

مساحة حرة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/1052621182_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_9b1284648b652875dd4f393aba16ba77.png

كيف تحولت مصر إلى شريك أكاديمى كامل في الأبحاث النووية الروسية؟ كيف تحولت مصر إلى شريك أكاديمى كامل في الأبحاث النووية الروسية؟

يقول مدير المعهد غريغوري تروبنيكوف إن "مصر دولة ذات إمكانات تكنولوجية وفكرية هائلة، وهي لا تقوم فقط بتطوير البحوث التطبيقية، بل تثمن بشدة العلوم الأساسية وتدعمها" مشيرا إلى أن ضم مصر كعضو كامل "يفتح آفاقا جديدة للمعهد، وبرنامجه العلمي الدولي".تأسس "المعهد المشترك للأبحاث النووية" على قاعدة اتفاقية وقعتها 11 دولة مؤسسة في الـ 26 من مارس/ آذار 1956، وسجلته الأمم المتحدة في 1957، وأصبحت مصر العضو الـ 19 في المعهد، الذي يقع مقره في مدينة "دوبنا" قرب موسكو.وفي حديثه لـ "سبوتنيك قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق والأستاذ بمركز الأمان النووي د. على إسلام إن:وأكد الخبير أن "العضوية الكاملة لمصر في معهد البحوث الروسي تتيح لها الاشتراك في الأبحاث النووية، والمساهمة في أبحاث الأمان النووي، كما ستسمح للقاهرة بإقامة علاقات وثيقة بالمراكز البحثية في روسيا، البلد العريق في هذا المجال، وسيكون من المفيد نقل الخبرات والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية للطاقة النووية ودراسة عوامل الأمان" مؤكدا أن "هذا التعاون يخضع للإشراف الكامل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحيث لايتعارض مع الاتفاقات الدولية لمنع الانتشار النووي، كما أن الوكالة تقدم ضمانات وتوفر البحوث والدعم الفني".وأكد د.محمد فراج الخبير بالشأن الروسي:وأوضح فراج أن "الجانب الأمريكي لا يريد لمصر تطوير تعاونها مع روسيا أو أي قوة عظمى أخرى من أجل الاستمرار في سياسية الانفراد، وهي من الأفكار السياسية الموجهة لصناعة السياسة الخارجية الامريكية" وحينما ناصبت أمريكا ثورة 30 يونيو العداء كانت روسيا في مقدمة الداعمين، بدعم قوي وسريع، وهذا التعاون أمر مهم لصانع القرار المصري من أجل تنويع الخيارات الاستراتيجية" وأكد ان "العلاقات مع روسيا تستحق كل جهد في اتجاه الحفاظ عليها وتطويرها".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

Sputnik عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

eg_EG

Sputnik عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, مساحة حرة, аудио