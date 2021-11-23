تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211123/85-مليار-ريال-إنفاق-السعوديين-خلال-أسبوع-أين-ذهبت-هذه-الأموال؟--1052658027.html
8.5 مليار ريال إنفاق السعوديين خلال أسبوع... أين ذهبت هذه الأموال؟
8.5 مليار ريال إنفاق السعوديين خلال أسبوع... أين ذهبت هذه الأموال؟
أعلن البنك المركزي السعودي حجم الإنفاق الاستهلاكي في البلد الخليجي خلال الأسبوع الماضي. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T20:40+0000
2021-11-23T20:40+0000
أخبار السعودية اليوم
الإنفاق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104190/54/1041905486_0:778:1868:1829_1920x0_80_0_0_265a534b5866f03018ed9460a6b6d010.jpg
وبحسب موقع "أخبار 24"، فإن الأسبوع الماضي (14 حتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني) شهد إنفاقا بلغ 8.5 مليار دولار من خلال 107.8 عملية.وتظهر الأرقام انخفاض قيمة عمليات التي تمت من خلال نقاط البيع 7.8 عملية مقارنة بالأسبوع الماضي، بفارق تجاوز 700 مليون ريال.وأنفق المستهلكون في المملكة أكثر 1.2 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، يليها الإنفاق على المقاهي والمطاعم وهو ما بلغ 1.2 مليار ريال.وأنفق المستهلكون ما يزيد على 1.1 مليار ريال على قطاعات أخرى، و817.3 مليون ريال على سلع وخدمات متنوعة.وفيما يتعلق بالملابس والأحذية فقد أنفق المستهلكون عليها 670.6 مليون ريال، بينما أنفقوا على قطاع الصحة 615.4 مليون ريال، و561.7 مليون ريال في محطات الوقود، و500 مليون ريال على النقل.وعن مواد التشييد والبناء، أنفق المستهلكون 375 مليون ريال، وأكثر من 314 مليون ريال على الأثاث و249.4 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية.وأنفق المستهلكون المبالغ المتبقية في قطاعات الترفيه و شراء المجوهرات والحلي.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/السعودية-وزارة-التعليم-تكشف-موعد-إصدار-النتائج-في-نظام-نور-1052652189.html
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104190/54/1041905486_0:603:1868:2004_1920x0_80_0_0_c1d6d1579c1b3d06a236f172504cb63c.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, الإنفاق

8.5 مليار ريال إنفاق السعوديين خلال أسبوع... أين ذهبت هذه الأموال؟

20:40 GMT 23.11.2021
© AFP 2021 / HASSAN AMMARمصرفي سعودي
مصرفي سعودي - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / HASSAN AMMAR
تابعنا عبر
أعلن البنك المركزي السعودي حجم الإنفاق الاستهلاكي في البلد الخليجي خلال الأسبوع الماضي.
وبحسب موقع "أخبار 24"، فإن الأسبوع الماضي (14 حتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني) شهد إنفاقا بلغ 8.5 مليار دولار من خلال 107.8 عملية.
مدينة الرياض، السعودية 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
السعودية... وزارة التعليم تكشف موعد إصدار النتائج في نظام نور
17:25 GMT
وتظهر الأرقام انخفاض قيمة عمليات التي تمت من خلال نقاط البيع 7.8 عملية مقارنة بالأسبوع الماضي، بفارق تجاوز 700 مليون ريال.
وأنفق المستهلكون في المملكة أكثر 1.2 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، يليها الإنفاق على المقاهي والمطاعم وهو ما بلغ 1.2 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون ما يزيد على 1.1 مليار ريال على قطاعات أخرى، و817.3 مليون ريال على سلع وخدمات متنوعة.
وفيما يتعلق بالملابس والأحذية فقد أنفق المستهلكون عليها 670.6 مليون ريال، بينما أنفقوا على قطاع الصحة 615.4 مليون ريال، و561.7 مليون ريال في محطات الوقود، و500 مليون ريال على النقل.
وعن مواد التشييد والبناء، أنفق المستهلكون 375 مليون ريال، وأكثر من 314 مليون ريال على الأثاث و249.4 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية.
وأنفق المستهلكون المبالغ المتبقية في قطاعات الترفيه و شراء المجوهرات والحلي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة <"br />
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:10 GMTرئيس الموساد السابق: بينيت ليس لديه استراتيجية للتعامل مع إيران
21:08 GMTما السبب وراء إلقاء القبض على أميرة الناصر؟
20:55 GMTوزيرة إسرائيلية: مصلحتنا في أمن واستقرار الأردن
20:52 GMTأهداف مباراة مانشستر يونايتد وفياريال 2-0 في دوري أبطال أوروبا... فيديو
20:49 GMTالمبعوث الأميركي إلى أفغانستان يزور الدوحة لبدء محادثات مع "طالبان"
20:40 GMT8.5 مليار ريال إنفاق السعوديين خلال أسبوع... أين ذهبت هذه الأموال؟
20:32 GMTمسؤول أمريكي سابق يوضح السبب الحقيقي لسحب واشنطن من الاحتياطي النفطي ويتوقع فشلها
20:19 GMTعقار جديد لعلاج السمنة يزيل 11% من الوزن أثبت دوليا
20:06 GMTبعد تحذيرات السعودية... هل تمثل "أنصار الله" تهديدا حقيقيا للملاحة في البحر الأحمر؟
20:00 GMT"ناسا" تطلق مهمة لتفجير كويكب وتغيير مساره... هل اقتربت صخرة "يوم القيامة"؟
19:57 GMTغانتس يتوجه إلى المغرب في زيارة هي الأولى من نوعها تشهد توقيع اتفاقيات
19:50 GMTمقاتلات أوكرانية تتدرب على ضرب أهداف جوية وبرية في البحر الأسود
19:42 GMTمشروع "إعلان النوايا" مع الإمارات وإسرائيل... تطبيع أردني أم حل لأزمة شح المياه؟
19:39 GMTلافروف يستقبل وفدا من أكراد سوريا ويبحث معهم الأوضاع في المنطقة
19:32 GMTقائد الحرس الثوري يكشف سبب قوة بلاده أمام أمريكا
19:28 GMT"آبل" تقاضي شركة إسرائيلية اخترقت هواتف "آيفون"
19:06 GMTحمدوك: 4 أهداف وراء توقيع الاتفاق السياسي مع الجيش
19:00 GMTالأمم المتحدة تؤكد استقالة مبعوثها إلى ليبيا
18:53 GMTغانتس: مستعدون لأي سيناريو
18:48 GMTسوريا تحتضن مؤتمرا حول الاستثمار في المناطق الصناعية بمشاركة عربية واسعة