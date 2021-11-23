8.5 مليار ريال إنفاق السعوديين خلال أسبوع... أين ذهبت هذه الأموال؟

وبحسب موقع "أخبار 24"، فإن الأسبوع الماضي (14 حتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني) شهد إنفاقا بلغ 8.5 مليار دولار من خلال 107.8 عملية.وتظهر الأرقام انخفاض قيمة عمليات التي تمت من خلال نقاط البيع 7.8 عملية مقارنة بالأسبوع الماضي، بفارق تجاوز 700 مليون ريال.وأنفق المستهلكون في المملكة أكثر 1.2 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، يليها الإنفاق على المقاهي والمطاعم وهو ما بلغ 1.2 مليار ريال.وأنفق المستهلكون ما يزيد على 1.1 مليار ريال على قطاعات أخرى، و817.3 مليون ريال على سلع وخدمات متنوعة.وفيما يتعلق بالملابس والأحذية فقد أنفق المستهلكون عليها 670.6 مليون ريال، بينما أنفقوا على قطاع الصحة 615.4 مليون ريال، و561.7 مليون ريال في محطات الوقود، و500 مليون ريال على النقل.وعن مواد التشييد والبناء، أنفق المستهلكون 375 مليون ريال، وأكثر من 314 مليون ريال على الأثاث و249.4 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية.وأنفق المستهلكون المبالغ المتبقية في قطاعات الترفيه و شراء المجوهرات والحلي.