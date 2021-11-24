تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211124/أردوغان-نتابع-بكل-دقة-وضع-الأقليات-المسلمة-في-الصين-1052665238.html
أردوغان: نتابع بكل دقة وضع الأقليات المسلمة في الصين
أردوغان: نتابع بكل دقة وضع الأقليات المسلمة في الصين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا تتابع بكل دقة وضع أتراك الإيغور، والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينغ يانغ ذاتي الحكم في الصين. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T08:41+0000
2021-11-24T08:41+0000
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/19/1047624421_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2a12cfd2fbb9f88991f5ea0d72e7d80e.jpg
وحسب "الأناضول"، جاء ذلك خلال عقد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعها الـ37 في مركز المؤتمرات بإسطنبول.وأضاف أردوغان أن المنظمة عازمة على الدفاع عن القضية الفلسطينية حتى النهاية.وتابع "بصفتنا دولاً أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي علينا الامتناع عن أي عمل من شأنه إضعاف هذه القضية".وواصل قائلا "علينا أن نقول كفى لسياسة بناء المستوطنات الإسرائيلية والهدم والتهجير ومصادرة الممتلكات في الضفة الغربية".يشار إلى أن "الكوميسك" هي المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل بوصفها المنتدى المركزي الذي تُعالج من خلاله المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية، و تقدم الحلول لها.ومنظمة التعاون الإسلامي، هي هيئة صنع القرار الرئيسية على مستوى الوزراء الذين يبحثون عن حلول لقضايا التنمية في الدول الإسلامية. وهي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20190925/هنية-يعلق-على-رفع-أردوغان-خارطة-فلسطين-التاريخية-في-الأمم-المتحدة-1042975288.html
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/19/1047624421_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_122f457d0038dc1429caa1875208c85b.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

أردوغان: نتابع بكل دقة وضع الأقليات المسلمة في الصين

08:41 GMT 24.11.2021
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ديسمبر 2020
 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ديسمبر 2020 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا تتابع بكل دقة وضع أتراك الإيغور، والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينغ يانغ ذاتي الحكم في الصين.
وحسب "الأناضول"، جاء ذلك خلال عقد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعها الـ37 في مركز المؤتمرات بإسطنبول.
وأضاف أردوغان أن المنظمة عازمة على الدفاع عن القضية الفلسطينية حتى النهاية.
وتابع "بصفتنا دولاً أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي علينا الامتناع عن أي عمل من شأنه إضعاف هذه القضية".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرفع خارطة فلسطين التاريخية في الأمم المتحدة. - Sputnik عربي, 1920, 25.09.2019
هنية يعلق على رفع أردوغان خارطة فلسطين التاريخية في الأمم المتحدة
25 سبتمبر 2019, 11:27 GMT
وواصل قائلا "علينا أن نقول كفى لسياسة بناء المستوطنات الإسرائيلية والهدم والتهجير ومصادرة الممتلكات في الضفة الغربية".
يشار إلى أن "الكوميسك" هي المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل بوصفها المنتدى المركزي الذي تُعالج من خلاله المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية، و تقدم الحلول لها.
ومنظمة التعاون الإسلامي، هي هيئة صنع القرار الرئيسية على مستوى الوزراء الذين يبحثون عن حلول لقضايا التنمية في الدول الإسلامية.
وهي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:10 GMT"صوتي مشنقة للطغاة"... من هو محمد الفيتوري الذي يحتفي به غوغل؟
09:09 GMTالأمن العراقي يعتقل شبكة قرصنة ذات أنشطة تهدد الأمن الوطني
09:04 GMTشركة "غازبروم" الروسية: مولدوفا لم تدفع مستحقاتها المالية واليوم تنتهي المهلة المحددة
08:58 GMTالملك سلمان يتحدث عن رؤية مشتركة مع روسيا ويوجه دعوة إلى العالم
08:54 GMTنقابة المحامين في الجزائر "العاصمة" تعلن عن خطوات تصعيدية احتجاجا على "تردي" أوضاع المهنة
08:48 GMTهل ستنجح خطة سعيد في إنعاش الاقتصاد التونسي؟
08:41 GMTأردوغان: نتابع بكل دقة وضع الأقليات المسلمة في الصين
08:37 GMTروسيا تقلل الاستخدام الإجمالي للمواد المخربة لطبقة الأوزون بنسبة 20%
08:30 GMTمقاتلات روسية متطورة تتدرب فوق البحر الأسود على تدمير السفن المعادية
08:26 GMTحمدوك يوجه بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات في كافة الوحدات الحكومية السودانية
08:24 GMTالمغرب يشارك في مشروع إنشاء أضخم تلسكوب بحري بالعالم
08:17 GMTأبو الغيط يؤكد للبرهان وحمدوك وقوف الجامعة العربية إلى جوار السودان حكومة وشعبا
08:12 GMTتونس... إيقاف اثنين من المتورطين ببيع جنسية البلاد إلى أجانب
08:00 GMTالجيش الإسرائيلي يقيم سياجا معدنيا جديدا على الحدود مع لبنان
07:52 GMTإعلام: صاروخ سوري مضاد للطائرات ينفجر فوق شاطئ في إسرائيل
07:46 GMTقوات تيغراي تنشر فيديو لأسرى من الجيش الإثيوبي... "عددهم 11 ألفا"
07:42 GMTأوكرانيا تحشد قواتها وتسخر طائرات بدون طيار لمكافحة موجات الهجرة
07:37 GMTوكالة السياحة الروسية تطلب من سلطات مصر السيطرة على وضع طوابير الانتظار في المطارات
07:21 GMTالسعودية تصدر قرارا جديدا بشأن رخص العمل والإقامة
07:20 GMTناسا تطلق مركبة فضاء في مهمة تجريبية تستهدف تغيير مسار الكويكبات