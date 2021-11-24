أردوغان: نتابع بكل دقة وضع الأقليات المسلمة في الصين

وحسب "الأناضول"، جاء ذلك خلال عقد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعها الـ37 في مركز المؤتمرات بإسطنبول.وأضاف أردوغان أن المنظمة عازمة على الدفاع عن القضية الفلسطينية حتى النهاية.وتابع "بصفتنا دولاً أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي علينا الامتناع عن أي عمل من شأنه إضعاف هذه القضية".وواصل قائلا "علينا أن نقول كفى لسياسة بناء المستوطنات الإسرائيلية والهدم والتهجير ومصادرة الممتلكات في الضفة الغربية".يشار إلى أن "الكوميسك" هي المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل بوصفها المنتدى المركزي الذي تُعالج من خلاله المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية، و تقدم الحلول لها.ومنظمة التعاون الإسلامي، هي هيئة صنع القرار الرئيسية على مستوى الوزراء الذين يبحثون عن حلول لقضايا التنمية في الدول الإسلامية. وهي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة.
وواصل قائلا "علينا أن نقول كفى لسياسة بناء المستوطنات الإسرائيلية والهدم والتهجير ومصادرة الممتلكات في الضفة الغربية".
يشار إلى أن "الكوميسك" هي المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل بوصفها المنتدى المركزي الذي تُعالج من خلاله المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية، و تقدم الحلول لها.
ومنظمة التعاون الإسلامي، هي هيئة صنع القرار الرئيسية على مستوى الوزراء الذين يبحثون عن حلول لقضايا التنمية في الدول الإسلامية.
وهي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة.