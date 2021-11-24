أردوغان يستقبل محمد بن زايد في أنقرة... فيديو

وقالت وكالة الأناضول التركية، إن "الرئيس رجب طيب أردوغان استقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في مطار أنقرة"، دون مزيد من التفاصيل.وكانت "وكالة أنباء الإمارات- وام"، قالت أمس الثلاثاء، إن "ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيتوجه إلى تركيا الأربعاء في زيارة رسمية هي الأولى له منذ فترة، حيث يبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية".كما قالت إدارة الرئاسة التركية، يوم الاثنين الماضي، إن ولي عهد الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، سيزور أنقرة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني".وتمثل الزيارة أقوى مؤشر حتى الآن على التقارب بين أبو ظبي وأنقرة منذ زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان منتصف أغسطس/ آب الماضي إلى تركيا، والتي جاءت بعد القمة الخليجية في العلا السعودية.في وقت سابق من هذا الشهر، التقى ولي عهد أبو ظبي سفير أنقرة لدى الإمارات، وسط تكهنات بزيارة محتملة لابن زايد إلى تركيا. ونشر السفير التركي عبر "تويتر" صورته مع ولي العهد، معربا عن شكره للجانب الإماراتي على حسن الاستقبال.طالع أخبار تركيا اليوم عبر سبوتنيك
وكانت "وكالة أنباء الإمارات- وام"، قالت أمس الثلاثاء، إن "ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيتوجه إلى تركيا الأربعاء في زيارة رسمية هي الأولى له منذ فترة، حيث يبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية".
كما قالت إدارة الرئاسة التركية، يوم الاثنين الماضي، إن ولي عهد الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، سيزور أنقرة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني".
وتوترت العلاقات بين تركيا والإمارات منذ عام 2011 بسبب الخلافات حول القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في مصر وليبيا وسوريا، كما شملت القضايا الخلافية، دعم تركيا لقطر التي قُطعت علاقاتها مع عدد من الدول العربية في 2017 بعد اتهام الدوحة بدعم الإرهاب.
وتمثل الزيارة أقوى مؤشر حتى الآن على التقارب بين أبو ظبي وأنقرة منذ زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان منتصف أغسطس/ آب الماضي إلى تركيا، والتي جاءت بعد القمة الخليجية في العلا السعودية.
في وقت سابق من هذا الشهر، التقى ولي عهد أبو ظبي سفير أنقرة لدى الإمارات، وسط تكهنات بزيارة محتملة لابن زايد إلى تركيا. ونشر السفير التركي عبر "تويتر" صورته مع ولي العهد، معربا عن شكره للجانب الإماراتي على حسن الاستقبال.